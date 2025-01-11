SegnaliSezioni
Adul Tanthuvanit

GoldBot1

Adul Tanthuvanit
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 270%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
84 (56.00%)
Loss Trade:
66 (44.00%)
Best Trade:
72.10 USD
Worst Trade:
-33.46 USD
Profitto lordo:
1 471.16 USD (148 954 pips)
Perdita lorda:
-531.59 USD (52 915 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (254.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
254.78 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
13.12%
Massimo carico di deposito:
10.38%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
7.01
Long Trade:
123 (82.00%)
Short Trade:
27 (18.00%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
6.26 USD
Profitto medio:
17.51 USD
Perdita media:
-8.05 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-133.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.97 USD (8)
Crescita mensile:
58.80%
Previsione annuale:
713.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.38 USD
Massimale:
133.97 USD (19.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.82% (133.97 USD)
Per equità:
12.40% (82.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 940
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.10 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +254.78 USD
Massima perdita consecutiva: -133.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
GoldBot One EA
Non ci sono recensioni
2025.09.23 08:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 02:30
Share of trading days is too low
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 04:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldBot1
30USD al mese
270%
0
0
USD
940
USD
36
100%
150
56%
13%
2.76
6.26
USD
20%
1:500
