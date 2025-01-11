- Crescita
Trade:
150
Profit Trade:
84 (56.00%)
Loss Trade:
66 (44.00%)
Best Trade:
72.10 USD
Worst Trade:
-33.46 USD
Profitto lordo:
1 471.16 USD (148 954 pips)
Perdita lorda:
-531.59 USD (52 915 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (254.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
254.78 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
13.12%
Massimo carico di deposito:
10.38%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
7.01
Long Trade:
123 (82.00%)
Short Trade:
27 (18.00%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
6.26 USD
Profitto medio:
17.51 USD
Perdita media:
-8.05 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-133.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.97 USD (8)
Crescita mensile:
58.80%
Previsione annuale:
713.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.38 USD
Massimale:
133.97 USD (19.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.82% (133.97 USD)
Per equità:
12.40% (82.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|940
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|96K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
GoldBot One EA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
270%
0
0
USD
USD
940
USD
USD
36
100%
150
56%
13%
2.76
6.26
USD
USD
20%
1:500