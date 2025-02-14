SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FX Fun
Van Tung To

FX Fun

Van Tung To
1 recensione
Affidabilità
170 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 701%
LiteFinanceVC-Live-08
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 532
Profit Trade:
4 789 (86.56%)
Loss Trade:
743 (13.43%)
Best Trade:
883.46 USD
Worst Trade:
-279.04 USD
Profitto lordo:
48 553.00 USD (1 110 130 pips)
Perdita lorda:
-6 287.74 USD (170 621 pips)
Vincite massime consecutive:
303 (4 143.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 143.52 USD (303)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
97.92%
Massimo carico di deposito:
10.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
40.06
Long Trade:
2 738 (49.49%)
Short Trade:
2 794 (50.51%)
Fattore di profitto:
7.72
Profitto previsto:
7.64 USD
Profitto medio:
10.14 USD
Perdita media:
-8.46 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-43.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-927.94 USD (6)
Crescita mensile:
1.03%
Previsione annuale:
13.84%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 054.95 USD (2.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.60% (840.66 USD)
Per equità:
37.94% (16 891.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADf 1944
AUDNZDf 1921
NZDCADf 1628
XAUUSDf 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADf 19K
AUDNZDf 8.4K
NZDCADf 15K
XAUUSDf 223
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADf 383K
AUDNZDf 247K
NZDCADf 322K
XAUUSDf 2.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +883.46 USD
Worst Trade: -279 USD
Vincite massime consecutive: 303
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4 143.52 USD
Massima perdita consecutiva: -43.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Currency: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD
Trading strategy: Compound profit and capital management based on investor capital always ensures low risk does not affect yourself


Valutazione media:
waryaa
626
waryaa 2025.02.14 18:05 
 

Was good in my times but in forex, you need patience 🤑

2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 17:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 07:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.04.29 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FX Fun
30USD al mese
701%
0
0
USD
48K
USD
170
99%
5 532
86%
98%
7.72
7.64
USD
38%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.