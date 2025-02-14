- Crescita
Trade:
5 532
Profit Trade:
4 789 (86.56%)
Loss Trade:
743 (13.43%)
Best Trade:
883.46 USD
Worst Trade:
-279.04 USD
Profitto lordo:
48 553.00 USD (1 110 130 pips)
Perdita lorda:
-6 287.74 USD (170 621 pips)
Vincite massime consecutive:
303 (4 143.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 143.52 USD (303)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
97.92%
Massimo carico di deposito:
10.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
40.06
Long Trade:
2 738 (49.49%)
Short Trade:
2 794 (50.51%)
Fattore di profitto:
7.72
Profitto previsto:
7.64 USD
Profitto medio:
10.14 USD
Perdita media:
-8.46 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-43.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-927.94 USD (6)
Crescita mensile:
1.03%
Previsione annuale:
13.84%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 054.95 USD (2.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.60% (840.66 USD)
Per equità:
37.94% (16 891.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADf
|1944
|AUDNZDf
|1921
|NZDCADf
|1628
|XAUUSDf
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADf
|19K
|AUDNZDf
|8.4K
|NZDCADf
|15K
|XAUUSDf
|223
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADf
|383K
|AUDNZDf
|247K
|NZDCADf
|322K
|XAUUSDf
|2.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +883.46 USD
Worst Trade: -279 USD
Vincite massime consecutive: 303
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4 143.52 USD
Massima perdita consecutiva: -43.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Currency: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD
Trading strategy: Compound profit and capital management based on investor capital always ensures low risk does not affect yourself
Was good in my times but in forex, you need patience 🤑