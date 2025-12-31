Haven MT5 to Telegram

Haven MT5 to Telegram — Esportazione Professionale di Trade e Segnali

Trasforma il tuo trading in contenuti di alta qualità. Haven MT5 to Telegram è una potente utility progettata specificamente per gestori patrimoniali e proprietari di canali di segnali. Non si limita a notificare le operazioni, ma crea report professionali con il tuo marchio, pronti per essere pubblicati.

I miei altri prodotti -> QUI.

Dimentica gli screenshot manuali. Questo bot fa tutto il lavoro per te: monitora il mercato, calcola il profitto netto, applica il tuo logo e invia istantaneamente un report esteticamente curato.

Vantaggi Chiave e Funzionalità Uniche

  • Branding Avanzato (Watermark)
    Gestisci un canale o una chat? Il bot sovrappone automaticamente il tuo marchio d'autore (testo o @nomeutente) su ogni screenshot. Puoi scegliere la dimensione, la posizione nell'angolo e persino il colore. Questo aumenta la riconoscibilità del tuo brand e protegge i contenuti dalla copia.

  • Tecnologia Smart Screenshot
    Il bot cattura immagini perfettamente nitide. Prima dello scatto, può nascondere automaticamente il pannello di controllo dal grafico per non coprire il prezzo. Se l'operazione è avvenuta su un simbolo che hai chiuso, il bot aprirà il grafico necessario in background, applicherà le impostazioni, scatterà la foto e lo chiuderà.

  • Visualizzazione PnL
    Nello screenshot di chiusura del trade, il bot disegna eleganti rettangoli semitrasparenti (verdi per il profitto, rossi per la perdita), collegando il punto di entrata e di uscita. Gli abbonati vedono immediatamente il movimento di prezzo che hai catturato.

  • Calcolo del Profitto Netto
    Molte utility ignorano le spese. Haven Bot prende in considerazione Swap e Commissioni nel calcolo del risultato finale. Nel report vedi il denaro reale che è stato accreditato sul tuo saldo.

  • Personalizzazione Totale dei Modelli
    Non sei limitato a formati rigidi. Nelle impostazioni puoi riscrivere completamente il testo dei messaggi utilizzando tag HTML (grassetto, corsivo, link). Adatta il formato al tuo stile di comunicazione.

Capacità Tecniche

Multi-Simbolo Installa l'utility su un solo grafico (ad esempio, EURUSD), e monitorerà le operazioni di tutte le valute, indici e azioni simultaneamente.
Colori Intelligenti Il bot rileva automaticamente il colore di sfondo del tuo grafico (chiaro o scuro) e adatta il colore delle filigrane affinché siano leggibili.
Sistema di Riprova Se il server Telegram non è disponibile (errore di connessione), il bot non perderà il messaggio, ma effettuerà fino a 3 tentativi di rinvio.
Report Automatici Statistiche giornaliere e settimanali (Numero di operazioni, Profitto, Win-Rate) vengono inviate automaticamente all'ora specificata.
Filtro Notizie Notifica l'avvicinarsi di notizie economiche importanti (alto impatto) per permetterti di adeguare le tue posizioni in tempo.

Istruzioni Dettagliate per la Configurazione

Fase 1: Creazione del bot su Telegram

  1. Apri Telegram e cerca BotFather (il bot con la spunta blu).
  2. Clicca su Start e invia il comando /newbot.
  3. Crea un Nome per il tuo bot (come apparirà nella lista delle chat).
  4. Crea un Nome utente per il tuo bot (deve essere univoco e terminare con "bot", ad esempio: MySuperTrade_bot).
  5. BotFather ti risponderà con un lungo codice — questo è il tuo API Token. Copialo.

Fase 2: Ottenere ID Chat o ID Canale

  • Se desideri notifiche personali: Invia semplicemente il comando /start al tuo nuovo bot. Poi inoltra un qualsiasi tuo messaggio al bot userinfobot — ti mostrerà il tuo ID personale (numeri).
  • Se desideri inviare segnali a un Canale:
    1. Crea un canale (o usane uno esistente).
    2. Aggiungi il tuo bot a questo canale come Amministratore (questo è importante, altrimenti non potrà scrivere).
    3. Inoltra un qualsiasi messaggio da questo canale al bot getmyid_bot. Ti mostrerà l'ID del canale (l'ID del canale inizia sempre con -100).

Fase 3: Impostazioni del Terminale MT5

  1. Nel terminale, clicca su Strumenti -> Opzioni (o Ctrl+O).
  2. Vai alla scheda Expert Advisors (Consiglieri Esperti).
  3. Spunta la casella Consenti WebRequest per i seguenti URL.
  4. Fai doppio clic sul campo in basso e incolla il link: https://api.telegram.org (senza spazi). Clicca su OK.

Fase 4: Avvio

  1. Apri il grafico di qualsiasi coppia di valute (ad esempio, EURUSD). Qualsiasi time frame.
  2. Trascina Haven MT5 to Telegram dal navigatore al grafico.
  3. Nei parametri di input, incolla il tuo Token e Chat ID.
  4. Clicca su OK. Se tutto è corretto, il pannello mostrerà lo stato "ONLINE" e arriverà un messaggio di test su Telegram.

Porta la qualità dei tuoi segnali a un nuovo livello con Haven MT5 to Telegram. Buon trading!
Altri dall’autore
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicatori
L'indicatore   Haven FVG   è uno strumento per l'analisi dei mercati che permette di identificare le aree di inefficienza (Fair Value Gaps, FVG) nel grafico, fornendo ai trader livelli chiave per l'analisi dei prezzi e la presa di decisioni commerciali. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Impostazioni dei colori individuali: Colore per FVG rialzista   (Bullish FVG Color). Colore per FVG ribassista   (Bearish FVG Color). Visualizzazione flessibile di FVG: Numero massimo di candele
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicatori
Haven Volume Profile è un indicatore multifunzionale per l'analisi del profilo di volume che aiuta a identificare i livelli di prezzo chiave basati sulla distribuzione del volume di scambi. È stato progettato per i trader professionisti che desiderano comprendere meglio il mercato e identificare i punti di ingresso e di uscita cruciali per le loro operazioni. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Calcolo del Point of Control (POC) - il livello con la massima attività commerciale, ut
FREE
Haven Candle Timer Countdown
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicatori
L'indicatore "Haven Candle Timer Countdown" è uno strumento semplice e utile per i trader, che ti aiuta a tenere sotto controllo le finestre temporali di diversi intervalli di tempo. Mostra l'orario del server corrente e il conto alla rovescia fino alla fine delle candele su tre intervalli di tempo selezionati contemporaneamente. Questo strumento è particolarmente utile per i trader che hanno bisogno di sapere esattamente quanto tempo manca alla fine della candela attuale su più intervalli di te
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicatori
L'indicatore   "Haven Key Levels PDH PDL"   aiuta i trader a visualizzare i livelli chiave sul grafico. Marca automaticamente i seguenti livelli: DO (Daily Open)   — Livello di apertura giornaliera. NYM (New York Midnight)   — Livello di mezzanotte di New York. PDH (Previous Day High)   — Massimo del giorno precedente. PDL (Previous Day Low)   — Minimo del giorno precedente. WO (Weekly Open)   — Livello di apertura settimanale. MO (Monthly Open)   — Livello di apertura mensile. PWH (Previous We
FREE
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicatori
Haven Stop Loss Hunter Indicator Uno strumento preciso per l'analisi dei livelli chiave del mercato. Progettato per i trader che desiderano comprendere meglio la dinamica dei prezzi e migliorare le loro decisioni di trading. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Aiuta a individuare rapidamente i principali estremi di prezzo. Identificazione dei livelli di possibile rottura (sweep) Rileva i momenti in cui il prezzo tenta di superare un livello ma fallisce, segnalando un possibile
FREE
Haven Bar Replay
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Bar Replay — Il Tuo Simulatore di Trading Personale Ti presentiamo   Haven Bar Replay   – un simulatore professionale per il trading manuale e il test delle strategie. Questo strumento trasforma il tuo grafico MT5 in un player storico, permettendoti di vivere mesi di movimenti di mercato in pochi minuti. Scopri gli altri miei prodotti ->  CLICCA QUI . Vuoi imparare a fare trading con profitto ma non sei disposto ad aspettare ore affinché si formino i setup? Questo strumento è progettato p
FREE
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Indicatori
Candela Haven HTF — La Potenza del Timeframe Superiore sul Tuo Grafico Ti presentiamo Candela Haven HTF — un potente strumento che visualizza le candele di un timeframe superiore (HTF) direttamente sul tuo grafico di lavoro. Smetti di passare continuamente da una finestra all'altra e inizia a vedere il vero contesto di mercato, che è la base per prendere decisioni di trading ben informate. Altri prodotti -> QUI . Caratteristiche Principali e il Concetto "Power of 3" Analisi basata sul concetto
FREE
Haven Average Daily Range
Maksim Tarutin
5 (3)
Indicatori
Haven Average Daily Range è un indicatore potente e flessibile che calcola e visualizza il range medio giornaliero (ADR), fornendo ai trader uno strumento indispensabile per valutare la volatilità e i potenziali movimenti di prezzo giornalieri. Con l'ultimo aggiornamento, l'indicatore è diventato ancora più funzionale, aggiungendo la capacità di analizzare i dati storici direttamente sul grafico! Scopri i miei altri prodotti ->  QUI Caratteristiche Principali: Livelli ADR Storici: Visualizza i l
FREE
Haven Trend Tracker PRO
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicatori
Haven Trend Tracker PRO - Il tuo navigatore nel mondo dei trend Presentiamo   Haven Trend Tracker PRO   – un potente indicatore multi-timeframe creato per i trader che vogliono operare in armonia con il mercato. Il suo compito principale è eliminare i tuoi dubbi, mostrando la direzione del trend contemporaneamente sul tuo timeframe di lavoro (LTF) e su quello superiore (HTF). I miei altri prodotti ->  QUI . Fare trading seguendo il trend è la strategia più affidabile. L'indicatore aiuta a deter
Haven Fractals
Maksim Tarutin
Indicatori
Questo indicatore è progettato per visualizzare i frattali sul grafico dei prezzi, aiutando i trader a identificare i massimi e minimi locali importanti. I frattali sono punti particolari sul grafico che corrispondono alla definizione classica: un massimo locale si forma quando la candela centrale è più alta delle due candele vicine su entrambi i lati, e un minimo locale si forma quando la candela centrale è più bassa delle due candele vicine. Altri prodotti ->  QUI Funzionalità principali e van
FREE
Haven Bands Reversion
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Bands Reversion – Un indicatore professionale per il trading di ritorno alla media Presentiamo Haven Bands Reversion – uno strumento potente e preciso, creato per i trader che utilizzano strategie di ritorno alla media. A differenza delle classiche Bande di Bollinger, questo indicatore si basa sulla Media Mobile Ponderata per il Volume (VWMA) , il che rende i suoi canali più sensibili alla reale attività di mercato. L'aspetto più importante è che l'indicatore genera segnali che non vengono
Haven RSI Candlestick
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven RSI Candlestick è un innovativo indicatore tecnico che trasforma il tradizionale grafico a linea dell'Indice di Forza Relativa (RSI) in un intuitivo formato a candele giapponesi (candlestick). Questo strumento è progettato per i trader che si affidano all'analisi tecnica e mirano a interpretare il momentum del mercato e i potenziali punti di inversione in modo più rapido e approfondito. Altri prodotti -> QUI . Caratteristiche principali: Visualizzazione dell'RSI come candele: La funzione p
FREE
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
Indicatori
Haven Market Session Time PRO – your reliable assistant for market session and news analysis. This compact indicator keeps you informed about key trading sessions and important news events directly on the chart. Customize the display of the sessions you need – Asia, London, US, and other regions. The indicator automatically highlights activity periods, showing the start and end times of each session. You'll receive alerts about upcoming high-impact economic calendar events. A convenient panel in
Haven CBDR
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicatori
Haven CBDR è un indicatore facile da usare che visualizza sul grafico l'intervallo dei prezzi ICT "Central Bank Dealers Range" (CBDR). Il programma disegna dei rettangoli che evidenziano l'intervallo di prezzo CBDR e mostra inoltre delle linee di deviazione standard per individuare i potenziali livelli di supporto e resistenza. Il prodotto consente di personalizzare l'intervallo orario del CBDR, il numero di giorni di calendario da visualizzare, i colori e gli stili degli elementi grafici, e ada
FREE
Haven Risk Control MT5
Maksim Tarutin
Utilità
Consulente "Risk Control" "Risk Control" è un gestore di posizioni avanzato per MetaTrader 5 che automatizza il processo di chiusura parziale delle posizioni in base a parametri di rischio specificati e al rapporto rischio-rendimento (RR). Il consulente aiuta i trader a gestire efficacemente le posizioni aperte, a minimizzare i rischi e a massimizzare i potenziali profitti. Altri prodotti -> QUI Caratteristiche principali: - Chiusura parziale automatica delle posizioni in base a parametri spec
FREE
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Fibonacci Volume Profiles — Il Tuo Analista Automatico dei Range di Mercato Ti presentiamo Haven Fibonacci Volume Profiles , uno strumento potente che porta l'analisi di mercato a un livello superiore. Questo indicatore identifica automaticamente i range di prezzo chiave, costruiti su punti di svolta significativi (pivot), e sovrappone a ciascuno di essi un Profilo di Volume dettagliato insieme ai livelli di Fibonacci. Ciò consente ai trader di vedere istantaneamente dove si concentra la l
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicatori
Haven Market Structure PRO - Il Tuo Analista di Mercato Professionale Presentiamo  Haven Market Structure PRO  – non è solo un indicatore, ma un sistema completo per automatizzare l'analisi del movimento dei prezzi, basato sui concetti chiave di Price Action e Smart Money. Questa versione PRO è stata creata per i trader che desiderano ottenere il massimo controllo sul grafico e vedere un quadro completo del mercato. Altri prodotti ->  QUI Comprendere la struttura del mercato è il fondamento di
Haven Entry Bands
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Entry Bands - Il Tuo Navigatore per Ingressi Precisi sul Mercato Presentiamo Haven Entry Bands – non è solo un insieme di linee sul tuo grafico, ma un sistema completo per identificare i trend e trovare punti di ingresso ad alta probabilità. L'indicatore si basa su una combinazione di price action smussata e volatilità adattiva, che gli permette di costruire livelli dinamici di supporto e resistenza basati sui rapporti di Fibonacci. Altri prodotti ->  QUI . Smetti di tirare a indovinare do
Haven QQE PRO
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven QQE PRO - La Tua Guida Visiva alle Tendenze su Tutti i Timeframe Presentiamo   Haven QQE PRO   – uno strumento pratico basato sull'algoritmo QQE, creato per risolvere il compito principale di un trader: identificare rapidamente la tendenza attuale e fare trading nella sua direzione. L'indicatore analizza i dati di più timeframe contemporaneamente e mostra chiaramente chi sta dominando il mercato — acquirenti o venditori. Altri prodotti ->  QUI . Dimentica la necessità di passare da un gra
Haven Range Dynamics
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Range Dynamics - Visualizza i Livelli Chiave del Mercato Ti presentiamo Haven Range Dynamics – un indicatore che traccia automaticamente i livelli chiave di supporto e resistenza sul tuo grafico. Definisce l'intervallo di trading (range) in un periodo specificato basandosi sul Massimo (High) e sul Minimo (Low), liberando il tuo tempo per prendere decisioni di trading ben ponderate. Altri prodotti ->  QUI . Lo strumento costruisce 8 livelli dinamici basati su un modello matematico collaudat
Haven Gold Daily Breakout
Maksim Tarutin
Experts
Haven Gold Daily Breakout – è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato, creato per negoziare una delle strategie più popolari e comprensibili dei mercati finanziari: la rottura del range giornaliero . È specificamente ottimizzato per l'oro (XAUUSD) per sfruttare la sua alta volatilità al fine di ottenere profitti, controllando rigorosamente i rischi ed eliminando le decisioni emotive. I miei altri prodotti -> QUI || Monitoraggio EA -> VEDI Principio di trading: una strategia trasparent
Haven ZScore Oscillator
Maksim Tarutin
Indicatori
L'oscillatore Haven ZScore è un potente oscillatore statistico progettato per identificare deviazioni anomale del prezzo dal suo valore medio. L'indicatore non si limita a seguire il prezzo, ma misura quanto sia statisticamente significativo il prezzo attuale, consentendo di identificare con alta precisione le zone di ipercomprato/ipervenduto e di trovare potenziali punti di inversione di tendenza. Questo strumento diventerà un assistente indispensabile per i trader che preferiscono un approccio
Haven Breakout Channels
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Breakout Channels - La tua chiave per il trading di breakout Presentiamo Haven Breakout Channels – un indicatore intelligente progettato per rilevare automaticamente le zone di consolidamento (canali di prezzo) e determinare con precisione i momenti della loro rottura. Basato sull'analisi della volatilità, ti libera dalla necessità di cercare manualmente le aree laterali, permettendoti di concentrarti sulla cosa più importante: entrare in un'operazione all'inizio di un nuovo movimento. I
