Haven MT5 to Telegram
- Utilità
- Maksim Tarutin
- Versione: 16.0
- Aggiornato: 31 dicembre 2025
- Attivazioni: 10
Haven MT5 to Telegram — Esportazione Professionale di Trade e Segnali
Trasforma il tuo trading in contenuti di alta qualità. Haven MT5 to Telegram è una potente utility progettata specificamente per gestori patrimoniali e proprietari di canali di segnali. Non si limita a notificare le operazioni, ma crea report professionali con il tuo marchio, pronti per essere pubblicati.
Dimentica gli screenshot manuali. Questo bot fa tutto il lavoro per te: monitora il mercato, calcola il profitto netto, applica il tuo logo e invia istantaneamente un report esteticamente curato.
Vantaggi Chiave e Funzionalità Uniche
-
Branding Avanzato (Watermark)
Gestisci un canale o una chat? Il bot sovrappone automaticamente il tuo marchio d'autore (testo o @nomeutente) su ogni screenshot. Puoi scegliere la dimensione, la posizione nell'angolo e persino il colore. Questo aumenta la riconoscibilità del tuo brand e protegge i contenuti dalla copia.
-
Tecnologia Smart Screenshot
Il bot cattura immagini perfettamente nitide. Prima dello scatto, può nascondere automaticamente il pannello di controllo dal grafico per non coprire il prezzo. Se l'operazione è avvenuta su un simbolo che hai chiuso, il bot aprirà il grafico necessario in background, applicherà le impostazioni, scatterà la foto e lo chiuderà.
-
Visualizzazione PnL
Nello screenshot di chiusura del trade, il bot disegna eleganti rettangoli semitrasparenti (verdi per il profitto, rossi per la perdita), collegando il punto di entrata e di uscita. Gli abbonati vedono immediatamente il movimento di prezzo che hai catturato.
-
Calcolo del Profitto Netto
Molte utility ignorano le spese. Haven Bot prende in considerazione Swap e Commissioni nel calcolo del risultato finale. Nel report vedi il denaro reale che è stato accreditato sul tuo saldo.
-
Personalizzazione Totale dei Modelli
Non sei limitato a formati rigidi. Nelle impostazioni puoi riscrivere completamente il testo dei messaggi utilizzando tag HTML (grassetto, corsivo, link). Adatta il formato al tuo stile di comunicazione.
Capacità Tecniche
|Multi-Simbolo
|Installa l'utility su un solo grafico (ad esempio, EURUSD), e monitorerà le operazioni di tutte le valute, indici e azioni simultaneamente.
|Colori Intelligenti
|Il bot rileva automaticamente il colore di sfondo del tuo grafico (chiaro o scuro) e adatta il colore delle filigrane affinché siano leggibili.
|Sistema di Riprova
|Se il server Telegram non è disponibile (errore di connessione), il bot non perderà il messaggio, ma effettuerà fino a 3 tentativi di rinvio.
|Report Automatici
|Statistiche giornaliere e settimanali (Numero di operazioni, Profitto, Win-Rate) vengono inviate automaticamente all'ora specificata.
|Filtro Notizie
|Notifica l'avvicinarsi di notizie economiche importanti (alto impatto) per permetterti di adeguare le tue posizioni in tempo.
Istruzioni Dettagliate per la Configurazione
Fase 1: Creazione del bot su Telegram
- Apri Telegram e cerca BotFather (il bot con la spunta blu).
- Clicca su Start e invia il comando /newbot.
- Crea un Nome per il tuo bot (come apparirà nella lista delle chat).
- Crea un Nome utente per il tuo bot (deve essere univoco e terminare con "bot", ad esempio: MySuperTrade_bot).
- BotFather ti risponderà con un lungo codice — questo è il tuo API Token. Copialo.
Fase 2: Ottenere ID Chat o ID Canale
- Se desideri notifiche personali: Invia semplicemente il comando /start al tuo nuovo bot. Poi inoltra un qualsiasi tuo messaggio al bot userinfobot — ti mostrerà il tuo ID personale (numeri).
- Se desideri inviare segnali a un Canale:
1. Crea un canale (o usane uno esistente).
2. Aggiungi il tuo bot a questo canale come Amministratore (questo è importante, altrimenti non potrà scrivere).
3. Inoltra un qualsiasi messaggio da questo canale al bot getmyid_bot. Ti mostrerà l'ID del canale (l'ID del canale inizia sempre con -100).
Fase 3: Impostazioni del Terminale MT5
- Nel terminale, clicca su Strumenti -> Opzioni (o Ctrl+O).
- Vai alla scheda Expert Advisors (Consiglieri Esperti).
- Spunta la casella Consenti WebRequest per i seguenti URL.
- Fai doppio clic sul campo in basso e incolla il link: https://api.telegram.org (senza spazi). Clicca su OK.
Fase 4: Avvio
- Apri il grafico di qualsiasi coppia di valute (ad esempio, EURUSD). Qualsiasi time frame.
- Trascina Haven MT5 to Telegram dal navigatore al grafico.
- Nei parametri di input, incolla il tuo Token e Chat ID.
- Clicca su OK. Se tutto è corretto, il pannello mostrerà lo stato "ONLINE" e arriverà un messaggio di test su Telegram.
Porta la qualità dei tuoi segnali a un nuovo livello con Haven MT5 to Telegram. Buon trading!