Haven Fibonacci Volume Profiles
- Indicatori
- Maksim Tarutin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Haven Fibonacci Volume Profiles — Il Tuo Analista Automatico dei Range di Mercato
Ti presentiamo Haven Fibonacci Volume Profiles, uno strumento potente che porta l'analisi di mercato a un livello superiore. Questo indicatore identifica automaticamente i range di prezzo chiave, costruiti su punti di svolta significativi (pivot), e sovrappone a ciascuno di essi un Profilo di Volume dettagliato insieme ai livelli di Fibonacci. Ciò consente ai trader di vedere istantaneamente dove si concentra la liquidità e dove si trovano i veri livelli di supporto e resistenza.
Smetti di indovinare quale range è quello rilevante. L'indicatore fa tutto il lavoro complesso per te, mostrando sia i range di prezzo storici che quello attuale, offrendoti una comprensione completa del contesto di mercato.
Caratteristiche Principali dell'Indicatore
-
Rilevamento Automatico dei Range: L'indicatore trova autonomamente massimi e minimi significativi (pivot) e costruisce i range di prezzo tra di essi.
-
Profilo di Volume Dettagliato: Per ogni range viene calcolato e visualizzato un Profilo di Volume, che evidenzia le zone con la massima e la minima attività di trading.
-
Livelli di Fibonacci Personalizzabili: I livelli di Fibonacci vengono applicati automaticamente a ogni range. Puoi abilitare, disabilitare e personalizzare il colore per ogni livello (0.0, 0.236, 0.5, 1.0 e altri).
-
Visualizzazione del POC (Point of Control): Il Profilo di Volume mostra chiaramente il livello con il volume massimo, che spesso funge da forte supporto o resistenza.
-
Analisi Storica: L'indicatore non mostra solo il range attuale, ma anche diversi range di prezzo precedenti, permettendo di analizzare come il prezzo ha reagito ai livelli chiave in passato.
Come Ti Aiuterà nel Trading?
Con Haven Fibonacci Volume Profiles, ottieni una soluzione pronta all'uso per un'analisi di mercato completa:
-
Identificazione dei Livelli Chiave: Dimentica la costruzione manuale. L'indicatore mostra i più importanti livelli di supporto e resistenza, basati su volumi di scambio reali e sui classici livelli di Fibonacci.
-
Comprensione del Prezzo Equo: Le zone ad alto volume (HVN) e il Point of Control (POC) indicano le aree di prezzo "equo" dove il mercato ha trascorso più tempo. Il prezzo tende a tornare a questi livelli.
-
Ricerca di Punti di Ingresso e Uscita: Fai trading su rimbalzi o rotture dai livelli di Fibonacci, rafforzati dal volume. Posiziona gli stop-loss dietro le zone a bassa liquidità (LVN), dove il prezzo ha più difficoltà a passare.
-
Risparmio di Tempo: Tutte le informazioni vengono tracciate automaticamente sul grafico e aggiornate in tempo reale. Dedichi meno tempo all'analisi e più tempo a prendere decisioni di trading.
Impostazioni Principali
-
pivlen: Profondità della ricerca dei pivot. Un valore maggiore significa range più globali e significativi.
-
max_ranges: Numero massimo di range storici da visualizzare sul grafico.
-
Fibonacci Level Settings: Pieno controllo sulla visualizzazione di ogni livello di Fibonacci — abilitazione/disabilitazione, valore e colore.
-
show_volume_profile: Abilita o disabilita la visualizzazione del Profilo di Volume.
-
profile_resolution: Dettaglio del Profilo di Volume. Più alto è il valore, più precisa è la distribuzione.
-
profile_width_ratio: Larghezza della visualizzazione dell'istogramma del Profilo di Volume.
-
profile_color1 / profile_color2: Impostazione del colore sfumato per l'istogramma del volume per una migliore visualizzazione.