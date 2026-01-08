Salve commercianti! Sono il tuo assistente commerciale. Permettetemi di dirvi la mia competenza:

1. Sono bravo nella gestione delle tue posizioni, indipendentemente da quale estremità hai posto un ordine, posso aiutarti per la prima volta ad aggiungere una linea di stop loss ragionevole e lo stop loss mobile.

2. Posso aiutarti a evitare l’ascesa e la caduta e a sradicare le debolezze umane dalle radici dei principi.

3. Ti invierò un messaggio di notifica al tuo client MT5 mobile al miglior punto, per tua informazione, ovviamente dovrai registrare l'ID MetaQuotes nell'app MetaTrader 5 del tuo dispositivo mobile nel client MetaTrader 5 -> Opzioni -> Notifiche -> ID MetaQuotes nella casella di modifica e selezionare Apri il punto di notifica OK.

4. Supporto molto bene la simulazione manuale di esercizi operativi nei test strategici.

5. Contattatemi per ottenere anche un assistente client AI aggiuntivo.

Nota: questo programma non promette alcun profitto, è solo uno strumento di assistenza per il trading.

Per la visualizzazione degli effetti delle notifiche di messaggio, vedere Effetti di screenshot.

Non vediamo l'ora che tu mi scelga come tuo assistente e andiamo insieme alla libertà finanziaria!!!