Haven Bar Replay
- Indicatori
- Maksim Tarutin
- Versione: 1.0
Haven Bar Replay — Il Tuo Simulatore di Trading Personale
Ti presentiamo Haven Bar Replay – un simulatore professionale per il trading manuale e il test delle strategie. Questo strumento trasforma il tuo grafico MT5 in un player storico, permettendoti di vivere mesi di movimenti di mercato in pochi minuti.
Scopri gli altri miei prodotti -> CLICCA QUI.
Vuoi imparare a fare trading con profitto ma non sei disposto ad aspettare ore affinché si formino i setup? Questo strumento è progettato per te. Allena il tuo occhio, verifica le tue ipotesi e affina le tue abilità sullo storico come se fosse il mercato in tempo reale.
Perché Haven Bar Replay è essenziale per ogni trader?
L'effetto "Lato Destro del Grafico"
L'indicatore nasconde completamente il "futuro" (le candele reali), lasciando solo quelle simulate. Prenderai decisioni oneste, senza sbirciare cosa accadrà dopo.
Controllo Totale del Tempo
Manda avanti velocemente le noiose fasi laterali e rallenta il tempo durante le notizie importanti. Sei tu a controllare la velocità delle quotazioni.
Navigazione Intelligente
Spostati in qualsiasi punto della storia semplicemente trascinando il marker o con un doppio clic del mouse.
Scorrimento Fluido (Smooth Scrolling)
Il grafico scorre automaticamente seguendo il prezzo, offrendo un controllo visivo confortevole senza scatti improvvisi.
Istruzioni: Come lavorare con il simulatore
Apri qualsiasi grafico e timeframe.
Aggiungi l'indicatore Haven Bar Replay.
Sul grafico appariranno una Linea Verticale (Marker) e un Pannello di Controllo.
Trascina il Marker a sinistra fino alla data in cui desideri iniziare il test.
-
Premi Play sul pannello o usa i tasti di scelta rapida. Il grafico inizierà a disegnare candela per candela.
Comandi e Tasti di Scelta Rapida (Hotkeys)
Per la massima velocità e comodità, abbiamo implementato il controllo da tastiera. Non è necessario cliccare costantemente con il mouse.
|Azione
|Tasto / Metodo
|Descrizione
|Play / Pausa
|CTRL
|Avvia e arresta la riproduzione automatica.
|Passo Avanti
|X
|Avanza esattamente di 1 candela (analisi barra per barra).
|Passo Indietro
|Z
|Torna indietro di 1 candela (se ti sei perso un momento).
|Teletrasporto
|Doppio Clic
|Fai doppio clic in qualsiasi punto del grafico per spostare istantaneamente il simulatore lì.
|Riavvolgi / Sposta
|Drag & Drop
|Trascina la linea verticale del marker con il mouse in qualsiasi punto.
Impostazioni dell'indicatore
InpDefSpeed – Velocità di riproduzione predefinita (in millisecondi). Più basso è il numero, più veloce si muove il grafico.
InpHideReal – Nascondi grafico reale. (Consigliato su true per evitare di vedere lo storico sulla destra).
Visual Settings – Impostazioni colore per candele rialziste/ribassiste e la linea del marker, per adattarsi al tema del tuo grafico.
Trasforma lo storico in esperienza con Haven Bar Replay. Buon trading!