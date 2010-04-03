Haven ZScore Oscillator

L'oscillatore Haven ZScore è un potente oscillatore statistico progettato per identificare deviazioni anomale del prezzo dal suo valore medio. L'indicatore non si limita a seguire il prezzo, ma misura quanto sia statisticamente significativo il prezzo attuale, consentendo di identificare con alta precisione le zone di ipercomprato/ipervenduto e di trovare potenziali punti di inversione di tendenza.

Questo strumento diventerà un assistente indispensabile per i trader che preferiscono un approccio basato sui dati (data-driven) e mirano a entrare nel mercato nei momenti in cui la probabilità di una correzione o di un cambio di tendenza è massima.

Altri prodotti -> QUI.

Caratteristiche principali:

  • Approccio statistico all'analisi: A differenza degli oscillatori classici che utilizzano livelli fissi (ad es. 70/30 per l'RSI), l'oscillatore Haven ZScore utilizza la deviazione standard. Ciò consente una valutazione oggettiva di quanto sia estrema la posizione attuale del prezzo rispetto al suo comportamento recente.

  • Zone di estremi chiare: L'indicatore colora automaticamente le aree sopra e sotto i valori di soglia impostati. Queste zone colorate attirano istantaneamente l'attenzione su situazioni in cui il mercato si trova in uno stato di forte ipercomprato (zona rossa) o ipervenduto (zona verde).

  • Segnali di inversione precisi: Un algoritmo speciale genera frecce di acquisto and vendita nel momento esatto in cui lo Z-Score forma un picco locale in una zona estrema. I segnali appaiono su una barra chiusa, il che elimina il ridisegno e ne aumenta l'affidabilità.

  • Sistema di notifica flessibile: Non perdere mai un'opportunità di trading. L'indicatore è dotato di un set completo di avvisi: avvisi a comparsa nel terminale (Alert), notifiche push su un telefono cellulare e segnali sonori.

  • Personalizzazione completa per il tuo stile di trading: Puoi configurare tutto: il periodo di calcolo, i livelli di soglia per i segnali, i colori delle linee e delle zone, nonché la trasparenza del riempimento per adattare perfettamente l'indicatore al tuo spazio di lavoro.

La base statistica dello Z-Score:

L'efficacia dell'indicatore si basa sulla legge della distribuzione normale. La tabella seguente mostra quanto sia raro un evento in cui il prezzo si discosta di un certo numero di deviazioni standard (sigma) dal suo valore medio.

Valore Z-Score (livello di deviazione)
 Probabilità che il prezzo si trovi OLTRE questo livello
±1.0 (Una sigma)
 ~31.7%
±2.0 (Due sigma)
 ~4.55%
±2.5 (Livello predefinito)
 ~1.24%
±3.0 (Tre sigma)
 ~0.27%
±4.0 (Quattro sigma)
 ~0.0063% (evento estremamente raro)

Come si può vedere dalla tabella, un valore di Z-Score superiore a 2.5 significa che il prezzo è entrato in una zona in cui statisticamente si trova solo circa l'1% delle volte. Tali deviazioni anomale spesso precedono una correzione o un'inversione, fornendo al trader un punto di ingresso ad alta probabilità.

Scenari di applicazione pratica:

Questo indicatore è particolarmente utile nelle seguenti situazioni di trading:

  • Trading di ritorno alla media (Mean Reversion): Questa è la strategia principale per lo Z-Score. Quando la linea dell'indicatore entra in profondità nella zona rossa (>2.5) e appare una freccia di vendita, è un forte segnale di una probabile diminuzione del prezzo verso il suo valore medio (la linea dello zero). Lo stesso vale per gli acquisti nella zona verde.

  • Identificazione dell'esaurimento del trend: I valori di Z-Score che raggiungono livelli estremi (ad es. +/- 4) spesso segnalano l'esaurimento emotivo del trend attuale. Questo può essere un momento eccellente per prendere profitto sulle posizioni attuali o per prepararsi a un'operazione contro-tendenza.

  • Filtraggio delle operazioni a favore del trend: Utilizza l'oscillatore Haven ZScore come filtro. Ad esempio, se la tua strategia principale ha dato un segnale di acquisto, ma lo Z-Score si trova già nella zona rossa di ipercomprato, sarebbe più saggio saltare tale ingresso, poiché il potenziale di crescita è già limitato.

In conclusione, l'oscillatore Haven ZScore non è solo un altro oscillatore. È uno strumento statistico professionale che sostituisce le valutazioni soggettive con dati oggettivi, aiutandoti a filtrare il rumore del mercato e a

Prodotti consigliati
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicatori
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Indicatori
This is Gekko's Cutomized Cutomized Average Directional Index (ADX), a customized version of the famous ADX indicator. Use the regular ADX and take advantage two entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry or exit point. Inputs Period: Period for the ADX calculation; PlotSignalType: How will the indicator calculate entry (swing) signals: 1- ShowSwingsOnTrendLevel : Show Signals for Trend Confirmation Swings; 2- ShowSwingsOnTrendLevelDirection
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube VIX Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore fornisce informazioni reali sul mercato del volume di sp500 / us500 Definizione HiperCube VIX, noto come CBOE Volatility Index, è una misura ampiamente riconosciuta della paura o dello stress del mercato. Segnala il livello di incertezza e volatilità nel mercato azionario, utilizzando l'indice S&P 500 come proxy per il mercato in generale. L'indice VIX è calcolato in base ai prezzi dei contratti d
FREE
Supply and Demand MTFs
Mohammed Zakana Al Mallouk
Indicatori
Overview Supply & Demand (MTF) v1.00 is a MetaTrader 5 indicator that automatically identifies and draws key supply and demand zones from up to three timeframes on your current chart. Supply zones mark areas where selling pressure was strong; demand zones mark areas where buying pressure was strong. Features Multi-timeframe detection Scan the current chart plus two higher timeframes for zones. Candle-strength filter Require a configurable number of strong candles to confirm each zone. Adjust
FREE
Half ma
Artem Svistunov
Indicatori
The Half ma arrow indicator for the MetaTrader 5 trading terminal is a simple but effective tool that gives a signal about a change in the current trend. The Half ma indicator looks like a solid dynamic line that changes color at the points where the trend changes. At these points, the indicator draws arrows of the corresponding color and direction.The Half ma arrow indicator for the MT5 terminal is not an independent source of input signals. It will be most effective to use it as a trend filte
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicatori
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicatori
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicatori
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Trilliant Trend
Philip Sint Sae
Indicatori
Indicatore di tendenza Trilliant. Il trend Trilliant è un indicatore forex avanzato che combina gli indicatori nascosti e rispettati per rilevare precocemente il trend. Come suggerisce il nome, è un indicatore di tendenza ma incorporato per negoziare quasi tutte le strategie forex (tutte in una), manipolando le impostazioni, le bande e le linee nell'indicatore. OGNI strategia forex può essere negoziata utilizzando il trend trilliant. Le condizioni sono soddisfatte quando le candele in formazio
ADX Histogram Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
ADX Histogram Indicator for MetaTrader 5 This indicator is a trend analysis utility available in MetaTrader 5, designed to assist traders in detecting market direction and evaluating trend strength with precision. When the ADX line is sloping up or down, it signals a trending condition. A flat, sideways ADX line usually indicates a lack of momentum or market consolidation. This tool works effectively across different financial markets and supports all forex pairs. «Indicator Installation & User
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicatori
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indicatori
Tops & Bottoms Indicator FREE   Tops abd Bottoms:   An effective indicator for your trades The tops and bottoms indicator helps you to find  ascending and descending channel formations with indications of ascending and/or descending tops and bottoms. In addition, it  show possibles  opportunities with a small yellow circle when the indicator encounters an impulse formation. This indicator provide to you  more security and speed in making entry decisions. Also test our FREE advisor indicator:  
FREE
Trade Performance Information
Andres Mauricio Serrano Quintero
Indicatori
This indicator will help you track performance of your trades, even scalping trades.  You can use it with the Arab, and many other traders.  This indicator displays essential trading account information directly on your chart. It positions itself in one of the four corners of the screen and showcases details such as: Symbol: The symbol of the asset currently displayed on the chart. Profit/Loss: The total profit or loss in dollars for the current symbol. Pips: The total number of pips gained or
FREE
Renko System
Marco Montemari
Indicatori
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
Avi vertex
Alexey Viktorov
3.56 (9)
Indicatori
The indicator displays trend slowdown or possible end of trend and price reversal. The indicator has no parameters. When red bars appear and when they become shorter, we can talk about the approaching end of the downtrend. When green bars become shorter, we can expect the approaching end of the uptrend.
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
RCCMA Custom Moving Average for RCC
Yutaka Okamoto
Indicatori
RCCMA is a general moving average indicator that works with ReviewCandleChart. Original is "Custom Moving Average" provided by MetaQuotes Software Corp. Based on that source code, I corresponded to ReviewCandleChart . Advantages When ReviewCandleChart is ON, no line will be displayed on the right side from the vertical reference line. When ReviewCandleChart is ON and you press a key such as "Z" or "X" Following that, the MA is drawn. When ReviewCandleChart is OFF, the same drawing as the origin
FREE
Recognizer 1 2 3 Patterns
Gennadiy Stanilevych
4.66 (35)
Indicatori
The indicator is intended for recognition and marking 1-2-3 buy and sell patterns on a chart. The indicator will help a trade to determine the starting and signal fractals, and to specify the possible entry points on all timeframes in МetaTrader 5. Fibonacci lines are drawn on the chart to indicate supposed targets of moving on the basis of the wave theory. The 1-2-3 formations appear to be especially important as divergences (convergences) are formed on price tops and bottoms. The indicator has
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicatori
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Precision Spike Detector V2
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Indicatori
Introdução O Precision Spike Detector V2 é um indicador avançado para MetaTrader 5 (MT5) projetado para identificar potenciais picos de preço (movimentos bruscos de mercado) em índices sintéticos (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX e PainX). Ele combina análises de RSI (Índice de Força Relativa) e ATR (Amplitude Média Real) para fornecer sinais precisos e confiáveis. Funciona apenas no período M5 (5 minutos) . Em outros períodos, nenhuma seta será exibida. Principais características Filtro ba
Will Spread
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicatori
The Larry Wiliams' indicator named WillSpread considers the influence of the secondary Asset (Symbol) on the current Asset (trading). Indicator essence is to transform the correlation between assets in accumulated history data, providing an opportunity to detect various peculiarities and patterns in price dynamics which are invisible to the naked eye. Based on this information, traders can assume further price movement and adjust their strategy accordingly. As exposed on his Book, Larry says: "a
Ichimoku Signals Pro
Shahabeddin Baset
Indicatori
Features All Ichimoku Signals (Selectable) : Display all reliable signals generated by the Ichimoku indicator. You can choose which signals to view based on your preferences. Filter by Signal Strength : Sort signals by their strength—whether they are weak, neutral, or strong. Live Notifications : Receive real-time notifications for Ichimoku signals. Transparent Cloud : Visualize the Ichimoku cloud in a transparent manner. Available Signals Tenkensen-Kijunsen Cross Price-Kijunsen Cross Price-C
Panic Meter limited
Dmitriy Gurenko
Indicatori
The indicator measures the frequency of incoming ticks to analyze the market activity. Bullish and bearish ticks are analyzed separately, informing about the currently predominant market sentiment. According to observations, an increase in the frequency of ticks (panic) indicates the beginning of strong price changes, and an increase in the frequency of ticks in a particular direction not only accompanies a price change in this direction, but also often anticipates it. The indicator is indispens
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicatori
Descrizione:  siamo felici di presentare il nostro nuovo indicatore gratuito basato su uno degli indicatori professionali e popolari nel mercato forex (PSAR) questo indicatore è una nuova modifica sull'indicatore SAR parabolico originale, nell'indicatore pro SAR puoi vedere l'incrocio tra i punti e il grafico dei prezzi, questo il crossover non è un segnale ma parla del potenziale di fine movimento, puoi iniziare a comprare con un nuovo punto blu e posizionare lo stop loss un atr prima del pri
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
Indicatori
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
POC level MT5
Mikhail Nazarenko
Indicatori
The indicator automatically calculates       and displays the level of the maximum       real   volume Point Of Control (POC) of the Market Profile for the   array of candles   highlighted by a rectangular area. This will significantly increase the accuracy of your position entries when trading POC bounces and reversals. Attention when testing the demo version!   In the MT5 strategy tester , there is no possibility of dragging a rectangle and this is a problem of limitations of the MT5 strategy
Normal price chart colored like HeikenAshi
Nikolay Mitrofanov
5 (5)
Indicatori
The indicator draws a normal chart by coloring it in colors based on prices calculated by the Heiken Ashi indicator algorithm. That is, the shape of the candles does not change. In fact, this is the same Heiken Ashi that does not distort the price chart. Then there will be a drawing of a cat, because there is nothing more to write about the indicator. . 　　　　　　　 　　　　　 　 　　　 　 　 　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (66)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (52)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicatori
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
Altri dall’autore
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicatori
L'indicatore   Haven FVG   è uno strumento per l'analisi dei mercati che permette di identificare le aree di inefficienza (Fair Value Gaps, FVG) nel grafico, fornendo ai trader livelli chiave per l'analisi dei prezzi e la presa di decisioni commerciali. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Impostazioni dei colori individuali: Colore per FVG rialzista   (Bullish FVG Color). Colore per FVG ribassista   (Bearish FVG Color). Visualizzazione flessibile di FVG: Numero massimo di candele
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicatori
Haven Volume Profile è un indicatore multifunzionale per l'analisi del profilo di volume che aiuta a identificare i livelli di prezzo chiave basati sulla distribuzione del volume di scambi. È stato progettato per i trader professionisti che desiderano comprendere meglio il mercato e identificare i punti di ingresso e di uscita cruciali per le loro operazioni. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Calcolo del Point of Control (POC) - il livello con la massima attività commerciale, ut
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicatori
L'indicatore   "Haven Key Levels PDH PDL"   aiuta i trader a visualizzare i livelli chiave sul grafico. Marca automaticamente i seguenti livelli: DO (Daily Open)   — Livello di apertura giornaliera. NYM (New York Midnight)   — Livello di mezzanotte di New York. PDH (Previous Day High)   — Massimo del giorno precedente. PDL (Previous Day Low)   — Minimo del giorno precedente. WO (Weekly Open)   — Livello di apertura settimanale. MO (Monthly Open)   — Livello di apertura mensile. PWH (Previous We
FREE
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicatori
Haven Stop Loss Hunter Indicator Uno strumento preciso per l'analisi dei livelli chiave del mercato. Progettato per i trader che desiderano comprendere meglio la dinamica dei prezzi e migliorare le loro decisioni di trading. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Aiuta a individuare rapidamente i principali estremi di prezzo. Identificazione dei livelli di possibile rottura (sweep) Rileva i momenti in cui il prezzo tenta di superare un livello ma fallisce, segnalando un possibile
FREE
Haven Candle Timer Countdown
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicatori
L'indicatore "Haven Candle Timer Countdown" è uno strumento semplice e utile per i trader, che ti aiuta a tenere sotto controllo le finestre temporali di diversi intervalli di tempo. Mostra l'orario del server corrente e il conto alla rovescia fino alla fine delle candele su tre intervalli di tempo selezionati contemporaneamente. Questo strumento è particolarmente utile per i trader che hanno bisogno di sapere esattamente quanto tempo manca alla fine della candela attuale su più intervalli di te
FREE
Haven Average Daily Range
Maksim Tarutin
5 (3)
Indicatori
Haven Average Daily Range è un indicatore potente e flessibile che calcola e visualizza il range medio giornaliero (ADR), fornendo ai trader uno strumento indispensabile per valutare la volatilità e i potenziali movimenti di prezzo giornalieri. Con l'ultimo aggiornamento, l'indicatore è diventato ancora più funzionale, aggiungendo la capacità di analizzare i dati storici direttamente sul grafico! Scopri i miei altri prodotti ->  QUI Caratteristiche Principali: Livelli ADR Storici: Visualizza i l
FREE
Haven Fractals
Maksim Tarutin
Indicatori
Questo indicatore è progettato per visualizzare i frattali sul grafico dei prezzi, aiutando i trader a identificare i massimi e minimi locali importanti. I frattali sono punti particolari sul grafico che corrispondono alla definizione classica: un massimo locale si forma quando la candela centrale è più alta delle due candele vicine su entrambi i lati, e un minimo locale si forma quando la candela centrale è più bassa delle due candele vicine. Altri prodotti ->  QUI Funzionalità principali e van
FREE
Haven CBDR
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicatori
Haven CBDR è un indicatore facile da usare che visualizza sul grafico l'intervallo dei prezzi ICT "Central Bank Dealers Range" (CBDR). Il programma disegna dei rettangoli che evidenziano l'intervallo di prezzo CBDR e mostra inoltre delle linee di deviazione standard per individuare i potenziali livelli di supporto e resistenza. Il prodotto consente di personalizzare l'intervallo orario del CBDR, il numero di giorni di calendario da visualizzare, i colori e gli stili degli elementi grafici, e ada
FREE
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicatori
Haven Market Structure PRO - Il Tuo Analista di Mercato Professionale Presentiamo  Haven Market Structure PRO  – non è solo un indicatore, ma un sistema completo per automatizzare l'analisi del movimento dei prezzi, basato sui concetti chiave di Price Action e Smart Money. Questa versione PRO è stata creata per i trader che desiderano ottenere il massimo controllo sul grafico e vedere un quadro completo del mercato. Altri prodotti ->  QUI Comprendere la struttura del mercato è il fondamento di
Haven Trend Tracker PRO
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Trend Tracker PRO  è un indicatore professionale per determinare con precisione la tendenza su tutti i mercati finanziari. Monitorizza i movimenti dei prezzi e aiuta i trader a prendere decisioni di trading basate su segnali chiari. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Visualizzazione chiara della tendenza - visualizzazione colorata della linea di tendenza con un sistema intuitivo: blu per tendenza al rialzo, rosso per tendenza al ribasso Segnali di trading chiari - le frecce
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
Indicatori
Haven Market Session Time PRO – your reliable assistant for market session and news analysis. This compact indicator keeps you informed about key trading sessions and important news events directly on the chart. Customize the display of the sessions you need – Asia, London, US, and other regions. The indicator automatically highlights activity periods, showing the start and end times of each session. You'll receive alerts about upcoming high-impact economic calendar events. A convenient panel in
Haven Risk Control MT5
Maksim Tarutin
Utilità
Consulente "Risk Control" "Risk Control" è un gestore di posizioni avanzato per MetaTrader 5 che automatizza il processo di chiusura parziale delle posizioni in base a parametri di rischio specificati e al rapporto rischio-rendimento (RR). Il consulente aiuta i trader a gestire efficacemente le posizioni aperte, a minimizzare i rischi e a massimizzare i potenziali profitti. Altri prodotti -> QUI Caratteristiche principali: - Chiusura parziale automatica delle posizioni in base a parametri spec
FREE
Haven Gold Daily Breakout
Maksim Tarutin
Experts
Haven Gold Daily Breakout – è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato, creato per negoziare una delle strategie più popolari e comprensibili dei mercati finanziari: la rottura del range giornaliero . È specificamente ottimizzato per l'oro (XAUUSD) per sfruttare la sua alta volatilità al fine di ottenere profitti, controllando rigorosamente i rischi ed eliminando le decisioni emotive. I miei altri prodotti -> QUI || Monitoraggio EA -> VEDI Principio di trading: una strategia trasparent
Haven RSI Candlestick
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven RSI Candlestick è un innovativo indicatore tecnico che trasforma il tradizionale grafico a linea dell'Indice di Forza Relativa (RSI) in un intuitivo formato a candele giapponesi (candlestick). Questo strumento è progettato per i trader che si affidano all'analisi tecnica e mirano a interpretare il momentum del mercato e i potenziali punti di inversione in modo più rapido e approfondito. Altri prodotti -> QUI . Caratteristiche principali: Visualizzazione dell'RSI come candele: La funzione p
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione