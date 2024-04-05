Equity Protect Pro MT5

5

Equity Protect Pro: Il tuo esperto di protezione del conto completo per un trading senza preoccupazioni

Se stai cercando funzionalità come protezione del conto, protezione del capitale proprio, protezione del portafoglio, protezione multi-strategia, protezione dei profitti, raccolta dei profitti, sicurezza del trading, programmi di controllo del rischio, controllo automatico del rischio, liquidazione automatica, liquidazione condizionale, liquidazione programmata, liquidazione dinamica, trailing stop loss, chiusura con un clic, liquidazione con un clic e ripristino con un clic, Equity Protect Pro è il programma che fa per te.

È facile da configurare e può chiudere tutti i grafici quando vengono soddisfatte le condizioni preimpostate, supportando anche la cancellazione degli abbonamenti ai segnali (il che significa che anche tutti i programmi di trading smetteranno di funzionare). A questo punto, non verranno generati nuovi ordini e, infine, tutti gli ordini verranno chiusi, prevenendo efficacemente perdite impreviste e consentendoti di fare trading in tutta tranquillità.

Equity Protect Pro Demo Version for you to test 

Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4

Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5

Equity Protect Pro ha 14 funzioni principali, tutte operanti in modo indipendente. Puoi scegliere la combinazione appropriata di funzioni da utilizzare in base alla tua strategia di trading. Queste funzioni sono disattivate per impostazione predefinita e non necessitano di essere modificate quando non sono in uso. Quando devi utilizzarle, imposta semplicemente "enable (function)" su "true" e compila i parametri corrispondenti. Considera se chiudere altri EA durante l'esecuzione della protezione, a seconda delle tue esigenze. Di seguito sono riportate le descrizioni delle funzioni principali:

  • Equity Lower Limit: Quando il capitale del conto scende al di sotto di questo valore predefinito, la protezione viene immediatamente attivata. Fortemente raccomandato, adatto alla maggior parte dei trader, previene efficacemente perdite significative.
  • Equity Upper Limit: Quando il capitale del conto sale al di sopra di questo valore predefinito, la protezione viene attivata. Applicabile in un numero molto ridotto di casi speciali.
  • Trailing Stop Percentage Limit: Definisce uno stop suiveur basato su una percentuale dell'equità massima storica del conto. Adatto a strategie di trading che utilizzano dimensioni di lotto dinamiche.
  • Trailing Stop Amount Limit: Definisce uno stop suiveur basato su un importo predefinito. Adatto a strategie di trading che utilizzano dimensioni di lotto fisse.
  • Loss Percentage Limit: Attiva la protezione quando la percentuale di perdita fluttuante attuale del conto scende al di sotto di questo valore. Da usare con discrezione, si prega di utilizzare un numero negativo per rappresentare la perdita.
  • Loss Amount Limit: Attiva la protezione quando la perdita fluttuante attuale del conto scende al di sotto di questo valore. Da usare con discrezione, si prega di utilizzare un numero negativo per rappresentare la perdita.
  • Profit Percentage Limit: Attiva la protezione quando la percentuale di profitto fluttuante attuale del conto supera questo valore. Utile per gestire la redditività dei trader multi-strategia.
  • Profit Amount Limit: Attiva la protezione quando il profitto fluttuante attuale del conto supera questo valore. Utile anche per gestire gli obiettivi di redditività dei trader multi-strategia.
  • Accumulated Profit: Attiva la protezione quando il profitto accumulato attuale del conto supera questo valore. Utile anche per gestire gli obiettivi di redditività dei trader multi-strategia.
  • Everyday Close: Chiude automaticamente tutte le posizioni a un'ora specificata ogni giorno per evitare i rischi di bassa liquidità e i costi di swap durante la notte.
  • Friday Close: Esegue la chiusura solo il venerdì per evitare le incertezze del mercato durante il fine settimana.
  • Datetime Close: Chiude le posizioni a una data e un'ora specificate, applicabile prima di eventi importanti o giorni festivi.
  • Restore Config: Ripristina automaticamente l'Expert Advisor (EA) precedentemente chiuso a un'ora specificata ogni giorno se non ci sono altri grafici in esecuzione.
  • Remote Protect: L'uso di un telefono cellulare per piazzare un ordine pendente sul grafico attuale attiva la protezione, particolarmente utile in caso di movimenti di mercato inattesi quando si è assenti.

Inoltre, Equity Protect Pro ha anche le seguenti funzioni:

  • Ripristino con un clic dei programmi precedentemente chiusi, con simboli, intervalli di tempo e parametri identici.
  • Chiusura con un clic di tutti i grafici (chiude altri programmi di trading).
  • Liquidazione con un clic: chiusura immediata di tutti gli ordini aperti.
  • Supporto per l'utilizzo su server virtuali MQL.
  • Avvisi di messaggio: supporto per avvisi di messaggi di telefoni cellulari ed e-mail per tenere traccia dello stato del conto.
  • Annulla segnali di trading: durante l'esecuzione della protezione, puoi scegliere di annullare gli abbonamenti ai segnali di trading e interrompere tutto il trading automatico.

Istruzioni di prova:

  • Durante il test, il programma inserirà automaticamente un ordine di acquisto di un lotto sul simbolo corrente. Gli utenti possono regolare ripetutamente il capitale iniziale e i parametri in base ai risultati del test per comprendere l'effetto operativo del programma.

Promemoria importanti:

  • Alcuni clienti chiedono: "Ho già impostato un limite di perdita, quindi posso non impostare un limite inferiore di capitale proprio?" La risposta è che non è consigliabile. Supponiamo che un cliente imposti un limite percentuale di perdita del -10%, ma che i suoi altri EA di trading abbiano anche stop loss, ciascuno stop loss del -5%. Questi stop loss non attivano le condizioni di protezione del limite di perdita, ma dopo più stop loss, la perdita del conto supererà di gran lunga il -10%. In questo caso, se imposti anche un limite inferiore di capitale proprio, ciò non accadrà.
  • Questo programma può chiudere solo i programmi di trading in esecuzione sul terminale corrente e non può chiudere i programmi in esecuzione su altri terminali con lo stesso conto. Per ottenere l'effetto desiderato, esegui tutti i programmi di trading su un unico terminale.
  • "enable (function)" è l'interruttore principale del gruppo di funzioni. Se "enable (function)" non è impostato su "true", la configurazione associata di "chiudi altri grafici" non verrà eseguita anche se è attivata.

Suggerimenti utili:



    Recensioni 6
    Sascha Kleemeier
    264
    Sascha Kleemeier 2025.09.29 08:16 
     

    The best tool ever for propfirms

    sebastien73
    89
    sebastien73 2025.06.12 09:33 
     

    il vous faut absolument avoir cet EA. beaucoup de parametre pour faire vraiment ce que l'un souhaite avec les comptes. c'est vraiment genial !

    Joe Majestic
    181
    Joe Majestic 2025.04.24 10:16 
     

    It is the best insurance when trading multiple symbols at same time on a prop farm.

    This utility keeps me out of the worst case scenario.

    Equity Protect Pro
    Shi Jie He
    5 (1)
    Utilità
    Equity Protect Pro: Il tuo esperto di protezione del conto completo per un trading senza preoccupazioni Se stai cercando funzionalità come protezione del conto, protezione del capitale proprio, protezione del portafoglio, protezione multi-strategia, protezione dei profitti, raccolta dei profitti, sicurezza del trading, programmi di controllo del rischio, controllo automatico del rischio, liquidazione automatica, liquidazione condizionale, liquidazione programmata, liquidazione dinamica, trailin
    Equity Protect basic
    Shi Jie He
    5 (3)
    Utilità
    Lo strumento di protezione del valore netto dell'account è uno strumento indispensabile progettato per proteggere il valore netto del tuo account. Quando il tuo account esegue contemporaneamente più programmi di trading automatico, specialmente durante il sonno notturno, potresti subire perdite impreviste in caso di evento "cigno nero" o malfunzionamento dei programmi di trading. Questo strumento ti aiuterà efficacemente a evitare tali problemi. La sua configurazione è molto semplice, basta in
    FREE
    Position Protect
    Shi Jie He
    Utilità
    This is a special program that provides extra protection for each of your positions. Symbol Filter: Filter by trading symbol. The default is to select the symbol on the current chart, or you can choose all symbols. Magic Filter: Filter by magic number. You can specify a magic number. The default value of 0 means processing all orders. TakeProfit Point: Set the take-profit level in points. 0 means this function is not used. StopLoss Point: Set the stop-loss level in points. 0 means this function
    Equity Protect MT4
    Shi Jie He
    Utilità
    Lo strumento di protezione del valore netto dell'account è uno strumento indispensabile progettato per proteggere il valore netto del tuo account. Quando il tuo account esegue contemporaneamente più programmi di trading automatico, specialmente durante il sonno notturno, potresti subire perdite impreviste in caso di evento "cigno nero" o malfunzionamento dei programmi di trading. Questo strumento ti aiuterà efficacemente a evitare tali problemi. La sua configurazione è molto semplice, basta in
    FREE
    Weekly statistics
    Shi Jie He
    Indicatori
    Analisi di trading precisa a portata di mano: software di analisi di trading di nuova generazione I software di analisi di trading tradizionali disponibili sul mercato spesso forniscono solo statistiche sul rapporto profitti/perdite orarie o settimanali, che non soddisfano la necessità di un'analisi di trading più precisa. Tuttavia, nel mercato reale del trading, ogni giorno presenta circostanze uniche. I lunedì sono tranquilli, i mercoledì sono attivi con un triplo interesse overnight e i vene
    FREE
    EA Manager Pro
    Shi Jie He
    Utilità
    Hai troppi grafici difficili da trovare? Fai fatica a individuare il grafico su cui è in esecuzione il tuo programma? Stai riscontrando errori di programma dopo ogni riavvio del terminale? Se stai affrontando queste sfide, EA Manager è qui per aiutarti! EA Manager offre una soluzione completa: Visualizza un elenco di informazioni sui grafici, comodamente ordinabile per nome del simbolo, periodo di tempo e nome del programma. Salva tutte le tue configurazioni di grafico. Indipendentemente dai ria
    FREE
    Weekly statistics MT4
    Shi Jie He
    Indicatori
    Analisi di trading precisa a portata di mano: software di analisi di trading di nuova generazione I software di analisi di trading tradizionali disponibili sul mercato spesso forniscono solo statistiche sul rapporto profitti/perdite orarie o settimanali, che non soddisfano la necessità di un'analisi di trading più precisa. Tuttavia, nel mercato reale del trading, ogni giorno presenta circostanze uniche. I lunedì sono tranquilli, i mercoledì sono attivi con un triplo interesse overnight e i vene
    FREE
    EA Manager MT4
    Shi Jie He
    5 (1)
    Utilità
    Hai troppi grafici difficili da trovare? Fai fatica a individuare il grafico su cui è in esecuzione il tuo programma? Stai riscontrando errori di programma dopo ogni riavvio del terminale? Se stai affrontando queste sfide, EA Manager è qui per aiutarti! EA Manager offre una soluzione completa: Visualizza un elenco di informazioni sui grafici, comodamente ordinabile per nome del simbolo, periodo di tempo e nome del programma. Salva tutte le tue configurazioni di grafico. Indipendentemente dai ria
    FREE
    Position Protect mt4
    Shi Jie He
    Utilità
    This is a special program that provides extra protection for each of your positions. Symbol Filter: Filter by trading symbol. The default is to select the symbol on the current chart, or you can choose all symbols. Magic Filter: Filter by magic number. You can specify a magic number. The default value of 0 means processing all orders. TakeProfit Point: Set the take-profit level in points. 0 means this function is not used. StopLoss Point: Set the stop-loss level in points. 0 means this function
