Trailing Stop Manager PRO
- Utilità
- Prime Horizon
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🔥 TRAILING STOP MANAGER PRO — Gestore Professionale di Trailing Stop per MT5
Automatizza i trailing stop, proteggi i profitti e standardizza la gestione delle posizioni.
Questo manager gestisce tutte le posizioni aperte (o filtrate per Simbolo / MagicNumber) e include: Trailing a pips fissi, Trailing basato su ATR, Break-Even automatico, Chiusura Parziale e un completo Dashboard visivo.
💡 Perché scegliere questo tool?
- ✅ Disciplina automatica — stesse regole su ogni trade, zero emozioni.
- 💰 Tutela dei profitti — break-even + trailing dinamico per lasciar correre i vincenti.
- ⚙️ Versatile — funziona con ingressi manuali o EAs di terze parti, multi-simbolo.
- 🎯 Controllo preciso — filtri Buy/Sell, per simbolo e per MagicNumber.
🚀 Funzionalità principali
- 📈 Trailing a pips — distanza e passo (step) configurabili.
- 📊 Trailing ATR — stop adattivo basato sulla volatilità (Periodo + Moltiplicatore).
- 🛡️ Break-Even intelligente — trigger a X pips con pips extra di sicurezza.
- 💵 Chiusura Parziale — take profit parziale a X pips (% del volume).
- 🧭 Dashboard visivo — stato, posizioni, conteggio tracciate, P/L totale, modalità, distanza, BE.
- ⚡ Filtri — solo Buy, solo Sell, simboli selezionati, MagicNumber specifico.
- 🔔 Avvisi & Push — notifiche sugli eventi chiave (BE, chiusura parziale…).
🧩 Come funziona
- Allega l’EA a un qualsiasi grafico (qualsiasi simbolo/timeframe).
- Attiva EnableTrailing = true.
- Scegli la modalità:
- Fixed Pips — imposta TrailingStopPips e TrailingStepPips.
- ATR — imposta UseATRTrailing = true, ATR_Period, ATR_Multiplier.
- Abilita e regola il Break-Even.
- (Opzionale) Abilita la Chiusura Parziale per prese parziali automatiche.
- (Opzionale) Filtra le posizioni: Buy/Sell, Simbolo, MagicNumber.
- Monitora il Dashboard in tempo reale — tutto sotto controllo.
⚙️ Parametri essenziali
TRAILING STOP SETTINGS
• EnableTrailing — abilita il trailing
• TrailingStopPips / TrailingStepPips — distanza e passo (pips)
• UseATRTrailing — abilita la modalità ATR
• ATR_Period / ATR_Multiplier — impostazioni di volatilità
BREAK-EVEN SETTINGS
• EnableBreakEven — abilita il break-even
• BreakEvenPips — trigger (pips in profitto)
• BreakEvenExtraPips — pips extra di sicurezza
PARTIAL CLOSE SETTINGS
• EnablePartialClose — abilita la chiusura parziale
• PartialClosePips — trigger (pips)
• PartialClosePercent — % del volume da chiudere
VISUAL DASHBOARD
• ShowDashboard — mostra il pannello
• DashboardX / DashboardY — posizione
• PanelColor / TextColor / ProfitColor / LossColor — personalizzazione visiva
ALERTS & FILTERS
• EnableAlerts / EnablePushNotifications — notifiche
• TrailBuyOnly / TrailSellOnly — direzione consentita
• TrailSymbolsFilter — simboli target
• MagicNumberFilter — targeting per EA
🎓 Consigli pratici
- 📊 Indici & metalli: preferisci ATR per un trailing fluido e adattivo.
- 💱 FX major: trailing fisso + step offre aggiornamenti più puliti.
- 🧠 Aggiungi 1–3 pips extra al BE per assorbire lo spread.
- 🎯 Usa il filtro MagicNumber per isolare ogni EA/strategia.
🧮 Compatibilità
- 💻 Piattaforma: MetaTrader 5 (Expert Advisor)
- 🔁 Conti: Hedge & Netting
- ⚙️ Ingressi: manuali o EAs di terze parti
- 🌍 Mercati: Forex, Indici, Metalli, Crypto (dipende dal broker)
🧰 Installazione & demo
- 📂 Copia in: MQL5/Experts/
- 🔄 Riavvia MT5 e allega al grafico.
- 🧪 In backtest visivo, apri più trade per osservare il comportamento reale.
❓ FAQ
Gestisce ordini pendenti? No, solo posizioni aperte.
Posso mirare un singolo EA? Sì, tramite MagicNumberFilter.
SL già presente? Viene aggiornato solo quando le condizioni (distanza/step) sono soddisfatte.
Break-Even e Trailing insieme? Sì — prima BE, poi subentra il trailing.
⚠️ Avvertenza
Il trading comporta un rischio elevato. Testa sempre su conto demo, adatta i parametri (pips, cifre) al tuo broker ed evita l’overleverage.
🆕 Changelog
v1.00 — Release iniziale: Trailing a pips, ATR, Break-Even, Chiusura Parziale, Dashboard, Filtri, Avvisi & Push.
🔎 Parole chiave
Trailing Stop, ATR, Break-Even, Chiusura Parziale, Trade Manager, Risk Management, Automazione Stop Loss, Dashboard, MagicNumber, Utility, EA Tools, MT5.