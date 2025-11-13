Trailing Stop Manager PRO

🔥 TRAILING STOP MANAGER PRO — Gestore Professionale di Trailing Stop per MT5

Automatizza i trailing stop, proteggi i profitti e standardizza la gestione delle posizioni.
Questo manager gestisce tutte le posizioni aperte (o filtrate per Simbolo / MagicNumber) e include: Trailing a pips fissi, Trailing basato su ATR, Break-Even automatico, Chiusura Parziale e un completo Dashboard visivo.

💡 Perché scegliere questo tool?

  • Disciplina automatica — stesse regole su ogni trade, zero emozioni.
  • 💰 Tutela dei profitti — break-even + trailing dinamico per lasciar correre i vincenti.
  • ⚙️ Versatile — funziona con ingressi manuali o EAs di terze parti, multi-simbolo.
  • 🎯 Controllo preciso — filtri Buy/Sell, per simbolo e per MagicNumber.

🚀 Funzionalità principali

  • 📈 Trailing a pips — distanza e passo (step) configurabili.
  • 📊 Trailing ATR — stop adattivo basato sulla volatilità (Periodo + Moltiplicatore).
  • 🛡️ Break-Even intelligente — trigger a X pips con pips extra di sicurezza.
  • 💵 Chiusura Parziale — take profit parziale a X pips (% del volume).
  • 🧭 Dashboard visivo — stato, posizioni, conteggio tracciate, P/L totale, modalità, distanza, BE.
  • Filtri — solo Buy, solo Sell, simboli selezionati, MagicNumber specifico.
  • 🔔 Avvisi & Push — notifiche sugli eventi chiave (BE, chiusura parziale…).

🧩 Come funziona

  1. Allega l’EA a un qualsiasi grafico (qualsiasi simbolo/timeframe).
  2. Attiva EnableTrailing = true.
  3. Scegli la modalità:
    • Fixed Pips — imposta TrailingStopPips e TrailingStepPips.
    • ATR — imposta UseATRTrailing = true, ATR_Period, ATR_Multiplier.
  4. Abilita e regola il Break-Even.
  5. (Opzionale) Abilita la Chiusura Parziale per prese parziali automatiche.
  6. (Opzionale) Filtra le posizioni: Buy/Sell, Simbolo, MagicNumber.
  7. Monitora il Dashboard in tempo reale — tutto sotto controllo.

⚙️ Parametri essenziali

TRAILING STOP SETTINGS
• EnableTrailing — abilita il trailing
• TrailingStopPips / TrailingStepPips — distanza e passo (pips)
• UseATRTrailing — abilita la modalità ATR
• ATR_Period / ATR_Multiplier — impostazioni di volatilità

BREAK-EVEN SETTINGS
• EnableBreakEven — abilita il break-even
• BreakEvenPips — trigger (pips in profitto)
• BreakEvenExtraPips — pips extra di sicurezza

PARTIAL CLOSE SETTINGS
• EnablePartialClose — abilita la chiusura parziale
• PartialClosePips — trigger (pips)
• PartialClosePercent — % del volume da chiudere

VISUAL DASHBOARD
• ShowDashboard — mostra il pannello
• DashboardX / DashboardY — posizione
• PanelColor / TextColor / ProfitColor / LossColor — personalizzazione visiva

ALERTS & FILTERS
• EnableAlerts / EnablePushNotifications — notifiche
• TrailBuyOnly / TrailSellOnly — direzione consentita
• TrailSymbolsFilter — simboli target
• MagicNumberFilter — targeting per EA

🎓 Consigli pratici

  • 📊 Indici & metalli: preferisci ATR per un trailing fluido e adattivo.
  • 💱 FX major: trailing fisso + step offre aggiornamenti più puliti.
  • 🧠 Aggiungi 1–3 pips extra al BE per assorbire lo spread.
  • 🎯 Usa il filtro MagicNumber per isolare ogni EA/strategia.

🧮 Compatibilità

  • 💻 Piattaforma: MetaTrader 5 (Expert Advisor)
  • 🔁 Conti: Hedge & Netting
  • ⚙️ Ingressi: manuali o EAs di terze parti
  • 🌍 Mercati: Forex, Indici, Metalli, Crypto (dipende dal broker)

🧰 Installazione & demo

  • 📂 Copia in: MQL5/Experts/
  • 🔄 Riavvia MT5 e allega al grafico.
  • 🧪 In backtest visivo, apri più trade per osservare il comportamento reale.

❓ FAQ

Gestisce ordini pendenti? No, solo posizioni aperte.
Posso mirare un singolo EA? Sì, tramite MagicNumberFilter.
SL già presente? Viene aggiornato solo quando le condizioni (distanza/step) sono soddisfatte.
Break-Even e Trailing insieme? Sì — prima BE, poi subentra il trailing.

⚠️ Avvertenza

Il trading comporta un rischio elevato. Testa sempre su conto demo, adatta i parametri (pips, cifre) al tuo broker ed evita l’overleverage.

🆕 Changelog

v1.00 — Release iniziale: Trailing a pips, ATR, Break-Even, Chiusura Parziale, Dashboard, Filtri, Avvisi & Push.

🔎 Parole chiave

Trailing Stop, ATR, Break-Even, Chiusura Parziale, Trade Manager, Risk Management, Automazione Stop Loss, Dashboard, MagicNumber, Utility, EA Tools, MT5.

