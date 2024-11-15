Trade Manager DashPlus
- Utilità
- Henry Lyubomir Wallace
- Versione: 1.42
- Aggiornato: 28 settembre 2025
- Attivazioni: 5
DashPlus è uno strumento avanzato di gestione delle operazioni progettato per migliorare l'efficienza e l'efficacia del trading sulla piattaforma MetaTrader 5. Offre una suite completa di funzionalità, tra cui calcolo del rischio, gestione degli ordini, sistemi di griglia avanzati, strumenti basati su grafici e analisi delle prestazioni.
Caratteristiche Principali
1. Griglia di Recupero
Implementa un sistema di griglia flessibile e di media per gestire le operazioni in condizioni di mercato avverse.
Consente punti di ingresso e uscita strategici per ottimizzare gli sforzi di recupero delle operazioni.
2. Griglia di Impilamento
Progettata per massimizzare i rendimenti potenziali delle operazioni favorevoli aggiungendo posizioni durante forti movimenti di mercato.
Permette di capitalizzare i mercati in trend aumentando le operazioni vincenti.
3. Linee di Profitto e Perdita (P&L)
Fornisce una rappresentazione visiva dei potenziali scenari di profitto e perdita direttamente sul grafico.
Regola le impostazioni e trascina le linee di P&L per valutare vari risultati delle operazioni prima dell'esecuzione.
4. Modalità Cesto
Semplifica la gestione di più posizioni sullo stesso simbolo combinandole in una singola posizione aggregata.
Facilita il monitoraggio e l'applicazione di stop loss, take profit e altre modifiche agli ordini in base al prezzo medio.
5. Notizie sul Grafico
Integra eventi economici programmati sui grafici di trading.
Aiuta a rimanere informato sugli eventi imminenti che potrebbero influenzare la volatilità del mercato, consentendo una pianificazione più accurata delle operazioni.
6. Avvisi
Imposta avvisi basati sul tempo o sul prezzo con notifiche visualizzate in MT5 o inviate al dispositivo mobile tramite l'app MT5.
Utile per monitorare i livelli di prezzo chiave o le sessioni di trading importanti.
7. Statistiche di Prestazione
Offre un'analisi dettagliata delle prestazioni di trading, inclusi grafici del saldo interattivi.
Fornisce metriche complete per identificare le strategie e i simboli di trading più e meno efficaci.
Funzionalità Aggiuntive
- Interfaccia Intuitiva: Interfaccia grafica intuitiva con controlli di trading completi.
- Ordini Trascina e Rilascia: Imposta ordini di mercato e ordini pendenti direttamente sul grafico utilizzando la funzionalità di trascinamento.
- Visualizzazione della Cronologia delle Operazioni: Visualizza le operazioni storiche sul grafico con etichette dettagliate di profitto.
- Gestione delle Operazioni da Remoto: Gestisci le operazioni inserite dal dispositivo mobile tramite DashPlus.
- Calcolatore Automatico della Dimensione del Lotto: Calcolo automatico della dimensione del lotto con modalità di gestione del rischio multiple.
- Break-Even e Trailing Stop Automatizzati: Imposta punti di pareggio e trailing stop predefiniti per gestire le posizioni aperte.
- Funzioni di Chiusura Automatica: Chiudi automaticamente le posizioni in base a soglie di profitto o perdita, applicabile ai singoli simboli o a tutti i simboli.
- Protezione della Perdita Massima Giornaliera: Imposta limiti di perdita giornalieri per aiutare a gestire l'esposizione complessiva al rischio.
- Chiusura Parziale e Inversione delle Operazioni: Opzioni per chiudere parzialmente le posizioni o invertire le operazioni in base alle condizioni di mercato.
- Impostazioni del Rapporto Rischio/Rendimento: Definisci i rapporti rischio/rendimento in linea con la tua strategia di trading.
- Screenshot Rapido: Cattura e salva screenshot dei grafici con un solo clic.
- Visualizzazione Dati in Tempo Reale: Visualizzazione live dello spread, dell'Average True Range (ATR), del P&L flottante e del timer di conto alla rovescia della candela sul grafico.
Supporto e Risorse
Supporto Clienti: Supporto online rapido per tutti i nostri prodotti su MQL.
Materiali Educativi: Accesso a tutorial video gratuiti e corsi per aiutarti a sfruttare al meglio DashPlus.
Risorse di Trading: Strategie di trading gratuite e file di configurazione.
Partecipazione alla Comunità: Unisciti alla nostra comunità attiva per interagire con altri utenti, ottenere supporto e condividere idee.
Domande Frequenti
D: È disponibile una prova gratuita?
R: Sì, contattaci direttamente per i dettagli su come accedere a una prova gratuita.
D: È necessario un VPS (Virtual Private Server) per utilizzare DashPlus?
R: Si consiglia un VPS se mantieni posizioni aperte durante la notte per garantire un'operatività ininterrotta.
D: Sono disponibili risorse educative per DashPlus?
R: Sì, sono disponibili corsi gratuiti e tutorial. Contattaci per i dettagli.
D: Posso suggerire funzionalità aggiuntive per DashPlus?
R: Assolutamente. Accogliamo con favore i suggerimenti che possono migliorare la funzionalità e l'esperienza utente di DashPlus.
Nota: L'applicazione non funziona nel tester di strategia.
Honestly, this is actually the best thing I've bought off the MQL marketplace, & I'm pretty sure the results will reflect the performance of this EA DashPlus was the missing piece for me, it converted LOSSES into WINNERS, I didn't think it was possible to do something like this until a friend referred me to this Algo I Highly recommend you purchase Dashplus as its been a game changer for me, & it WILL be a gamechanger for you Looking forward to see the further updates dashplus gives frequently! Ive posted the result image in the comment section