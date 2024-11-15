Trade Manager DashPlus

DashPlus è uno strumento avanzato di gestione delle operazioni progettato per migliorare l'efficienza e l'efficacia del trading sulla piattaforma MetaTrader 5. Offre una suite completa di funzionalità, tra cui calcolo del rischio, gestione degli ordini, sistemi di griglia avanzati, strumenti basati su grafici e analisi delle prestazioni.

Caratteristiche Principali

1. Griglia di Recupero

Implementa un sistema di griglia flessibile e di media per gestire le operazioni in condizioni di mercato avverse.

Consente punti di ingresso e uscita strategici per ottimizzare gli sforzi di recupero delle operazioni.

2. Griglia di Impilamento

Progettata per massimizzare i rendimenti potenziali delle operazioni favorevoli aggiungendo posizioni durante forti movimenti di mercato.

Permette di capitalizzare i mercati in trend aumentando le operazioni vincenti.

3. Linee di Profitto e Perdita (P&L)

Fornisce una rappresentazione visiva dei potenziali scenari di profitto e perdita direttamente sul grafico.

Regola le impostazioni e trascina le linee di P&L per valutare vari risultati delle operazioni prima dell'esecuzione.

4. Modalità Cesto

Semplifica la gestione di più posizioni sullo stesso simbolo combinandole in una singola posizione aggregata.

Facilita il monitoraggio e l'applicazione di stop loss, take profit e altre modifiche agli ordini in base al prezzo medio.

5. Notizie sul Grafico

Integra eventi economici programmati sui grafici di trading.

Aiuta a rimanere informato sugli eventi imminenti che potrebbero influenzare la volatilità del mercato, consentendo una pianificazione più accurata delle operazioni.

6. Avvisi

Imposta avvisi basati sul tempo o sul prezzo con notifiche visualizzate in MT5 o inviate al dispositivo mobile tramite l'app MT5.

Utile per monitorare i livelli di prezzo chiave o le sessioni di trading importanti.

7. Statistiche di Prestazione

Offre un'analisi dettagliata delle prestazioni di trading, inclusi grafici del saldo interattivi.

Fornisce metriche complete per identificare le strategie e i simboli di trading più e meno efficaci.

Funzionalità Aggiuntive

  • Interfaccia Intuitiva: Interfaccia grafica intuitiva con controlli di trading completi.
  • Ordini Trascina e Rilascia: Imposta ordini di mercato e ordini pendenti direttamente sul grafico utilizzando la funzionalità di trascinamento.
  • Visualizzazione della Cronologia delle Operazioni: Visualizza le operazioni storiche sul grafico con etichette dettagliate di profitto.
  • Gestione delle Operazioni da Remoto: Gestisci le operazioni inserite dal dispositivo mobile tramite DashPlus.
  • Calcolatore Automatico della Dimensione del Lotto: Calcolo automatico della dimensione del lotto con modalità di gestione del rischio multiple.
  • Break-Even e Trailing Stop Automatizzati: Imposta punti di pareggio e trailing stop predefiniti per gestire le posizioni aperte.
  • Funzioni di Chiusura Automatica: Chiudi automaticamente le posizioni in base a soglie di profitto o perdita, applicabile ai singoli simboli o a tutti i simboli.
  • Protezione della Perdita Massima Giornaliera: Imposta limiti di perdita giornalieri per aiutare a gestire l'esposizione complessiva al rischio.
  • Chiusura Parziale e Inversione delle Operazioni: Opzioni per chiudere parzialmente le posizioni o invertire le operazioni in base alle condizioni di mercato.
  • Impostazioni del Rapporto Rischio/Rendimento: Definisci i rapporti rischio/rendimento in linea con la tua strategia di trading.
  • Screenshot Rapido: Cattura e salva screenshot dei grafici con un solo clic.
  • Visualizzazione Dati in Tempo Reale: Visualizzazione live dello spread, dell'Average True Range (ATR), del P&L flottante e del timer di conto alla rovescia della candela sul grafico.

Supporto e Risorse

Supporto Clienti: Supporto online rapido per tutti i nostri prodotti su MQL.

Materiali Educativi: Accesso a tutorial video gratuiti e corsi per aiutarti a sfruttare al meglio DashPlus.

Risorse di Trading: Strategie di trading gratuite e file di configurazione.

Partecipazione alla Comunità: Unisciti alla nostra comunità attiva per interagire con altri utenti, ottenere supporto e condividere idee.

Domande Frequenti

D: È disponibile una prova gratuita?

R: Sì, contattaci direttamente per i dettagli su come accedere a una prova gratuita.

D: È necessario un VPS (Virtual Private Server) per utilizzare DashPlus?

R: Si consiglia un VPS se mantieni posizioni aperte durante la notte per garantire un'operatività ininterrotta.

D: Sono disponibili risorse educative per DashPlus?

R: Sì, sono disponibili corsi gratuiti e tutorial. Contattaci per i dettagli.

D: Posso suggerire funzionalità aggiuntive per DashPlus?

R: Assolutamente. Accogliamo con favore i suggerimenti che possono migliorare la funzionalità e l'esperienza utente di DashPlus.


Nota: L'applicazione non funziona nel tester di strategia.


Recensioni 12
Habbibi
35
Habbibi 2025.01.31 18:01 
 

Honestly, this is actually the best thing I've bought off the MQL marketplace, & I'm pretty sure the results will reflect the performance of this EA DashPlus was the missing piece for me, it converted LOSSES into WINNERS, I didn't think it was possible to do something like this until a friend referred me to this Algo I Highly recommend you purchase Dashplus as its been a game changer for me, & it WILL be a gamechanger for you Looking forward to see the further updates dashplus gives frequently! Ive posted the result image in the comment section

Jordan N
23
Jordan N 2025.01.19 23:32 
 

This MT5 script has completely changed the way I trade. It’s made closing trades so much faster, and when you’re in the middle of a volatile market, speed really is the game. I can execute orders quicker than ever, and that alone has made a huge difference in my results. What I really love is the ability to set conditional closes. It gives me so much flexibility to tailor things to my strategies, and it works exactly how I need it to. Compared to other tools I’ve tried, this one just feels more solid and reliable. It doesn’t freeze, it doesn’t lag—it just works every time, and that’s rare. When I ran into an issue early on, the customer support blew me away. I reached out, and they immediately asked for logs and actually took the time to dig into the problem. They resolved it quickly, and their communication was top-notch. That kind of support gives you confidence that they care about their product and their users. Some people might think it’s expensive, but honestly, if you don’t see the value in this, you’re probably not trading seriously. You’ll lose way more money from poor execution than what this script costs. For me, it’s been worth every cent, and I’d recommend it to anyone who wants to up their game. I can’t imagine trading without it now—it’s just that good.

jack14
19
jack14 2025.01.18 11:39 
 

DashPlus has everything you need to succeed in trading. Whatever the strategy DashPlus has all the necessary features you need to bring your manual trading game to the next level. Stack & recovery grid, trailing stops, easy to read news events which can be printed onto the chart, alerts within MT5, lot size calculator, basket mode which places all open trades into a “basket” cleaning up the chart from a lot of lines. And many more. Being able to set up DashPlus on a VPS, place trades on MT5 on my phone and DashPlus manage the trade while I am busy doing other things is a game changer. DashPlus gives you access to a free course on how to use it properly and effectively with a few strategies and examples to get you going. The team at ApexAlgos are constantly updating and fixing bugs to create a better user experience. Highly recommended and worth every penny.

Habbibi
35
Habbibi 2025.01.31 18:01 
 

Honestly, this is actually the best thing I've bought off the MQL marketplace, & I'm pretty sure the results will reflect the performance of this EA DashPlus was the missing piece for me, it converted LOSSES into WINNERS, I didn't think it was possible to do something like this until a friend referred me to this Algo I Highly recommend you purchase Dashplus as its been a game changer for me, & it WILL be a gamechanger for you Looking forward to see the further updates dashplus gives frequently! Ive posted the result image in the comment section

Hugo Laplante
23
Hugo Laplante 2025.01.29 22:17 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Jordan N
23
Jordan N 2025.01.19 23:32 
 

This MT5 script has completely changed the way I trade. It’s made closing trades so much faster, and when you’re in the middle of a volatile market, speed really is the game. I can execute orders quicker than ever, and that alone has made a huge difference in my results. What I really love is the ability to set conditional closes. It gives me so much flexibility to tailor things to my strategies, and it works exactly how I need it to. Compared to other tools I’ve tried, this one just feels more solid and reliable. It doesn’t freeze, it doesn’t lag—it just works every time, and that’s rare. When I ran into an issue early on, the customer support blew me away. I reached out, and they immediately asked for logs and actually took the time to dig into the problem. They resolved it quickly, and their communication was top-notch. That kind of support gives you confidence that they care about their product and their users. Some people might think it’s expensive, but honestly, if you don’t see the value in this, you’re probably not trading seriously. You’ll lose way more money from poor execution than what this script costs. For me, it’s been worth every cent, and I’d recommend it to anyone who wants to up their game. I can’t imagine trading without it now—it’s just that good.

jack14
19
jack14 2025.01.18 11:39 
 

DashPlus has everything you need to succeed in trading. Whatever the strategy DashPlus has all the necessary features you need to bring your manual trading game to the next level. Stack & recovery grid, trailing stops, easy to read news events which can be printed onto the chart, alerts within MT5, lot size calculator, basket mode which places all open trades into a “basket” cleaning up the chart from a lot of lines. And many more. Being able to set up DashPlus on a VPS, place trades on MT5 on my phone and DashPlus manage the trade while I am busy doing other things is a game changer. DashPlus gives you access to a free course on how to use it properly and effectively with a few strategies and examples to get you going. The team at ApexAlgos are constantly updating and fixing bugs to create a better user experience. Highly recommended and worth every penny.

mikhal7
19
mikhal7 2025.01.17 16:34 
 

Great money making helper. You also receive course how to use this tool + access to the community which helps with all the questions about strategy you might have.

Hendrik Garner
149
Hendrik Garner 2025.01.17 14:51 
 

Dash Plus is a fantastic tool that allows you to manage your trades with ease. While there are many trade managers on the market, this one stands out, especially for its grid trading capability and the ability to view all trades in a single line (called basket mode). It makes it much easier to keep track of your open positions, especially if you trade multiple pairs. Also, be aware that the grid here is dynamic, meaning it is not composed of buy or stop orders, making it much more flexible than other so-called grid traders out there. You can change the grid or stack settings at any time without cancelling orders first. Position management and order placement are handled with ease using this tool.

Santos
21
Santos 2025.01.17 14:50 
 

Found this algo via Reid FX and I love it. It facilitates your life as a trader a lot. You can easily open and close multiple positions at the same time, set TP's, SL's, recovery trades, stack trades and add basket trades all easy from one easy to operate place at your screen. Would recommend it to anyone that likes to streamline their trading process and take control of their strategy with efficiency. It’s perfect for traders who value speed, precision, and simplicity. Highly recommend giving it a try!

tkMM
19
tkMM 2024.12.31 19:09 
 

DashPlus makes it totally easy to set up and manage my trades in MT5. I can plan ahead, plus let it automatically stack trades, even with a multiplier if desired, or let them close at Break Even. Recovery Grid has being really helpful with losing trades. It's a gem and an absolute recommendation

Henry Lyubomir Wallace
4288
Risposta dello sviluppatore Henry Lyubomir Wallace 2025.01.02 15:49
Thanks for the feedback! Glad to hear you are utilising it so effectively.
Erik Stabij
58
Erik Stabij 2024.12.31 10:51 
 

Highly recommended! On MT5 I use the Dashplus trademanager every day. I tried many other trade managers but I have found that Dashplus is the best. By using Dashplus and following the courses on ReidFX (https://reidfx.com) I became consistently profitable. With the tool you can add orders with ease, it has risk calculation, setting stoploss and take profit. It helps you by managing your trades eg by setting a trailing stop or auto break even. You can close your trades automatically when profit reaches a certain target. You can scale in trades by stacking orders and it has recovery orders in case price goes against you. It is head and shoulders above comparable tools.

Henry Lyubomir Wallace
4288
Risposta dello sviluppatore Henry Lyubomir Wallace 2024.12.31 13:24
Hi Erik, thanks for your kind review it's very much appreciated. I'm glad you like the tool and have found success using it, nice work!
Anune Ax22
23
Anune Ax22 2024.12.30 15:25 
 

Excellent algo, highly recommended along with Reid Fx courses (all of them). It has a free online course which can be found at reid fx or apex algo. I left a detailed comment with pictures, but briefly this helps you trade and calculates lots size, p/l, DD etc. It helps you control your risk and automate your trading, including scalping or recovery grid. Please see comments for further details.

Cesar Joao Vicente Da Fonseca
191
Cesar Joao Vicente Da Fonseca 2024.12.30 11:01 
 

I purchased the version of Trade Manager DashPlus, I would like to compliment the quality of your work. It is very accurate and very interesting and reliable.

I recommend the purchase and it has great price-quality advantages.

Henry Lyubomir Wallace
4288
Risposta dello sviluppatore Henry Lyubomir Wallace 2024.12.30 12:52
Thank you so much for your kind review. We are pleased you like the tool and will continue to improve it over time !
Noe Combes Bardoll
7844
Noe Combes Bardoll 2024.11.26 13:29 
 

I have used several trade managers but DashPlus is by far the best. It has all the features you could need, trailing stops, trade lines, alerts, news events. Plus being able to view the average price of your positions and recover them with them is genius! I can't recommend this tool enough

Henry Lyubomir Wallace
4288
Risposta dello sviluppatore Henry Lyubomir Wallace 2024.12.30 13:42
Very pleased your experience was so positive!
