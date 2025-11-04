Haven QQE PRO
- Indicatori
- Maksim Tarutin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Haven QQE PRO - La Tua Guida Visiva alle Tendenze su Tutti i Timeframe
Presentiamo Haven QQE PRO – uno strumento pratico basato sull'algoritmo QQE, creato per risolvere il compito principale di un trader: identificare rapidamente la tendenza attuale e fare trading nella sua direzione. L'indicatore analizza i dati di più timeframe contemporaneamente e mostra chiaramente chi sta dominando il mercato — acquirenti o venditori.
Altri prodotti -> QUI.
Dimentica la necessità di passare da un grafico all'altro. Tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione sono raccolte in un unico posto.
Quali segnali riceverai esattamente?
L'indicatore fornisce tre tipi di segnali visivi che lavorano insieme:
-
Dashboard Multi-Timeframe (Pannello)
Questo è il tuo principale punto di riferimento. Il pannello nell'angolo del grafico mostra lo stato del trend ( Bullish, Bearish, Sideways) su tutti i timeframe importanti (ad es. M5, M15, H1, H4). Permette di valutare istantaneamente il quadro generale.
-
Istogramma nella Sottofinestra
Mostra l'impulso sul tuo timeframe attuale:
- Colore blu — impulso rialzista, i compratori sono più forti.
- Colore rosso — impulso ribassista, i venditori sono più forti.
- Colore giallo — flat (laterale). Il mercato è indeciso, non c'è una tendenza chiara.
-
Frecce sul Grafico dei Prezzi
Indicano potenziali punti di ingresso:
- Frecce principali: appaiono all'incrocio delle linee di segnale del QQE. Segnale di un cambiamento dell'impulso locale.
- Frecce di incrocio dello zero: appaiono quando la linea principale del QQE attraversa il livello zero. Segnale di un rafforzamento dell'impulso.
Come usarlo? Esempi pratici
Ecco alcuni modi basilari per applicare l'indicatore nel trading:
-
Strategia n. 1: Ingresso a favore del trend principale (il più sicuro)
- Guardiamo il dashboard: ad esempio, H1 e H4 mostrano " Bullish". Questa è la nostra tendenza principale.
- Sul timeframe di lavoro (ad es. M15) attendiamo un ritracciamento. L'istogramma diventa temporaneamente rosso.
- Non appena l'istogramma torna blu e sul grafico appare una freccia rialzista, cerchiamo un punto di ingresso per l'acquisto.
-
Strategia n. 2: Filtro per il mercato laterale
Se il dashboard mostra segnali contrastanti (ad es. H1 "Bullish", e H4 "Bearish"), e l'istogramma sul tuo timeframe è spesso giallo — questo è un chiaro segno di incertezza. In tali momenti è meglio rimanere fuori dal mercato per evitare falsi segnali.
-
Strategia n. 3: Determinazione della forza dell'impulso
Dopo aver ricevuto il segnale principale (ad es. un istogramma blu e una freccia verso l'alto), la comparsa di una freccia aggiuntiva di incrocio dello zero conferma che il movimento rialzista sta guadagnando forza. Questo può essere usato per aggiungere a una posizione.
Tutte le Funzioni di Haven QQE PRO:
-
Dashboard multi-timeframe con timeframe personalizzabili (M5, M15, H1, H4, D1, ecc.).
-
Istogramma colorato per una rapida valutazione dell'impulso corrente (Bullish/Bearish/Sideways).
-
Due tipi di segnali a freccia sul grafico: incrocio di linee e incrocio del livello zero.
-
Sistema di notifiche flessibile: Avvisi, notifiche Push sul telefono, Email.
-
Possibilità di visualizzare i dati da un timeframe superiore (MTF) su quello corrente.
-
Completa personalizzazione di colori, dimensioni e parametri dell'indicatore.
-
Non entra in conflitto con altri indicatori grazie a un prefisso oggetto unico.
Impostazioni Chiave:
-
SF (Fattore di smussamento) – sensibilità dell'indicatore.
-
ShowDashboard – abilita/disabilita il pannello informativo.
-
Timeframes – elenco dei timeframe per il dashboard (es. "M15,H1,H4").
-
ArrowsOnCrossover / ArrowsOnZeroCross – gestione della visualizzazione delle frecce.
-
ColorHistogramSideways – abilita/disabilita l'evidenziazione del mercato laterale in giallo.
-
Notification Settings – impostazioni delle notifiche.