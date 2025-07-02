Telegram To MT5 Signal Trader
- Utilità
- Lukas Roth
- Versione: 1.53
- Aggiornato: 23 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Versione Beta
Telegram to MT5 Signal Trader è attualmente in versione beta. Alcune funzioni sono ancora in sviluppo e potrebbero esserci piccoli bug. Se riscontri problemi, segnalali — i tuoi feedback aiuteranno a migliorare il prodotto.
Il prezzo aumenterà dopo il rilascio ufficiale.
Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram al tuo account MetaTrader 5.
Supporta canali pubblici e privati e consente di collegare più provider di segnali a uno o più account MT5 contemporaneamente. Il software è ottimizzato per velocità, affidabilità e controllo totale delle operazioni copiate.
L'interfaccia è pulita, con dashboard visiva, grafici interattivi e navigazione intuitiva. Puoi gestire più account di segnale, configurare parametri per ogni provider e monitorare tutte le azioni in tempo reale.
Requisiti
A causa dei limiti di MQL, l’EA richiede un’app desktop per comunicare con Telegram.
L’installer è disponibile nella guida ufficiale all’installazione.
Funzionalità principali
- Supporto multi-provider: copia segnali da più canali Telegram verso più account MT5
- Rilevazione avanzata dei segnali: personalizzabile con parole chiave, pattern e tag
- Controllo provider-specifico: attiva/disattiva tipologie di ordini, SL/TP, parziali, modifiche
- Gestione del rischio: lotti fissi, importo fisso, % di saldo/equity, chiusure parziali
- SL/TP personalizzabili: sovrascrivi i livelli del segnale, supporto per più livelli TP
- Break-even e trailing stop: logica automatica basata su SL, TP o pips
- Protezione Prop Firm: aggiungi un offset d’ingresso per differenziarti dal segnale originale
- Protezione del capitale: chiusura automatica o blocco quando si raggiungono limiti di profitto/perdita giornalieri, settimanali o mensili
- Limiti di trade: limita il numero di trades giornalieri o settimanali
- Filtri temporali: definisci orari di trading o chiusura automatica pre-weekend
- Filtro news: blocca segnali durante eventi economici importanti (filtraggio per valuta)
- Notifiche: alert via Email, app mobile o Telegram (in sviluppo)
- Screenshot: cattura automatica delle finestre di trade (in sviluppo)
Nota: Signal Trader è disponibile solo per Windows.
Guarda gli screenshot e il manuale per saperne di più. Hai domande? Contattami, sono a tua disposizione!
i have been using it for 2 weeks on demo now and its works fine, also developer is updating the copier like every few days, now almost all my signals are been copied to MT5 automatically how i liked,.. thanks