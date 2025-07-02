Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è attualmente in versione beta. Alcune funzioni sono ancora in sviluppo e potrebbero esserci piccoli bug. Se riscontri problemi, segnalali — i tuoi feedback aiuteranno a migliorare il prodotto.

Il prezzo aumenterà dopo il rilascio ufficiale.

Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram al tuo account MetaTrader 5.

Supporta canali pubblici e privati e consente di collegare più provider di segnali a uno o più account MT5 contemporaneamente. Il software è ottimizzato per velocità, affidabilità e controllo totale delle operazioni copiate.

L'interfaccia è pulita, con dashboard visiva, grafici interattivi e navigazione intuitiva. Puoi gestire più account di segnale, configurare parametri per ogni provider e monitorare tutte le azioni in tempo reale.

Requisiti

A causa dei limiti di MQL, l’EA richiede un’app desktop per comunicare con Telegram.

L’installer è disponibile nella guida ufficiale all’installazione.

Funzionalità principali

Supporto multi-provider: copia segnali da più canali Telegram verso più account MT5

copia segnali da più canali Telegram verso più account MT5 Rilevazione avanzata dei segnali: personalizzabile con parole chiave, pattern e tag

personalizzabile con parole chiave, pattern e tag Controllo provider-specifico: attiva/disattiva tipologie di ordini, SL/TP, parziali, modifiche

attiva/disattiva tipologie di ordini, SL/TP, parziali, modifiche Gestione del rischio: lotti fissi, importo fisso, % di saldo/equity, chiusure parziali

lotti fissi, importo fisso, % di saldo/equity, chiusure parziali SL/TP personalizzabili: sovrascrivi i livelli del segnale, supporto per più livelli TP

sovrascrivi i livelli del segnale, supporto per più livelli TP Break-even e trailing stop: logica automatica basata su SL, TP o pips

logica automatica basata su SL, TP o pips Protezione Prop Firm: aggiungi un offset d’ingresso per differenziarti dal segnale originale

aggiungi un offset d’ingresso per differenziarti dal segnale originale Protezione del capitale: chiusura automatica o blocco quando si raggiungono limiti di profitto/perdita giornalieri, settimanali o mensili

chiusura automatica o blocco quando si raggiungono limiti di profitto/perdita giornalieri, settimanali o mensili Limiti di trade: limita il numero di trades giornalieri o settimanali

limita il numero di trades giornalieri o settimanali Filtri temporali: definisci orari di trading o chiusura automatica pre-weekend

definisci orari di trading o chiusura automatica pre-weekend Filtro news: blocca segnali durante eventi economici importanti (filtraggio per valuta)

blocca segnali durante eventi economici importanti (filtraggio per valuta) Notifiche: alert via Email, app mobile o Telegram (in sviluppo)

alert via Email, app mobile o Telegram (in sviluppo) Screenshot: cattura automatica delle finestre di trade (in sviluppo)

Nota: Signal Trader è disponibile solo per Windows.

Guarda gli screenshot e il manuale per saperne di più. Hai domande? Contattami, sono a tua disposizione!