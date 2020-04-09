Haven MT5 to Telegram — 전문 트레이딩 및 신호 내보내기 도구

당신의 트레이딩을 고품질 콘텐츠로 전환하세요. Haven MT5 to Telegram은 자산 관리자와 신호 채널 운영자를 위해 특별히 설계된 강력한 유틸리티입니다. 단순한 거래 알림을 넘어, 브랜딩이 적용된 전문적인 리포트를 생성하여 즉시 게시할 수 있습니다.

수동으로 스크린샷을 찍는 번거로움은 잊으세요. 이 봇이 모든 작업을 대신합니다: 시장 모니터링, 순수익 계산, 로고 적용, 그리고 아름다운 리포트 전송까지 즉시 처리합니다.

주요 이점 및 독보적인 기능

고급 브랜딩 (Watermark)

채널이나 채팅방을 운영하시나요? 봇이 모든 스크린샷에 당신의 저작권 마크 (텍스트 또는 @사용자명) 를 자동으로 삽입합니다. 크기, 위치, 색상까지 선택할 수 있습니다. 이는 브랜드 인지도를 높이고 콘텐츠 도용을 방지합니다.

스마트 스크린샷 기술

봇은 완벽하게 깔끔한 이미지를 캡처합니다. 촬영 전 차트의 제어 패널을 자동으로 숨겨 가격을 가리지 않도록 할 수 있습니다. 현재 닫혀 있는 종목에서 거래가 발생하더라도, 봇이 백그라운드에서 필요한 차트를 열고 설정을 적용한 뒤 촬영하고 닫습니다.

PnL 시각화 (손익 표시)

거래 종료 스크린샷에서 봇은 진입 시점과 청산 시점을 연결하는 세련된 반투명 직사각형(수익은 녹색, 손실은 빨간색)을 그립니다. 구독자들은 당신이 포착한 가격 변동을 즉시 확인할 수 있습니다.

순수익 계산

많은 유틸리티들이 비용을 무시합니다. Haven Bot은 최종 결과를 계산할 때 스왑(Swap) 및 수수료(Commission) 를 모두 고려합니다. 리포트에는 실제 잔고에 반영되는 금액이 표시됩니다.

완벽한 템플릿 커스터마이징

고정된 형식에 얽매일 필요가 없습니다. 설정에서 HTML 태그(굵게, 기울임꼴, 링크)를 사용하여 메시지 텍스트를 완전히 새로 작성할 수 있습니다. 당신의 소통 스타일에 맞춰 포맷을 조정하세요.

기술적 기능

멀티 심볼 단 하나의 차트(예: EURUSD)에 유틸리티를 설치하면 모든 통화, 지수, 주식 거래를 동시에 모니터링합니다. 스마트 컬러 봇은 차트 배경색(밝은색 또는 어두운색)을 자동으로 감지하여 워터마크가 잘 보이도록 색상을 조정합니다. 재시도 시스템 텔레그램 서버를 사용할 수 없는 경우(연결 오류), 봇은 메시지를 누락하지 않고 최대 3회까지 재전송을 시도합니다. 자동 리포트 지정된 시간에 일일 및 주간 통계(거래 횟수, 수익, 승률)를 자동으로 전송합니다. 뉴스 필터 중요한 경제 뉴스(높은 중요도) 발표가 임박하면 알림을 보내 포지션을 조정할 수 있도록 합니다.

상세 설정 가이드

1단계: 텔레그램 봇 생성

텔레그램을 열고 BotFather(파란색 체크 표시가 있는 봇)를 검색하세요. Start를 누르고 /newbot 명령어를 전송하세요. 봇의 이름(채팅 목록에 표시될 이름)을 입력하세요. 봇의 사용자명(유일해야 하며 반드시 "bot"으로 끝나야 함, 예: MySuperTrade_bot)을 입력하세요. BotFather가 긴 코드를 답장으로 보냅니다. 이것이 당신의 API Token입니다. 복사해 두세요.

2단계: 채팅 ID 또는 채널 ID 얻기

개인 알림을 원할 경우: 새 봇에게 /start 명령어를 보내세요. 그 후 아무 메시지나 userinfobot 에게 전달하면 당신의 개인 ID(숫자)를 알려줍니다.

새 봇에게 명령어를 보내세요. 그 후 아무 메시지나 에게 전달하면 당신의 개인 ID(숫자)를 알려줍니다. 채널에 신호를 보내고 싶을 경우:

1. 채널을 생성하세요 (또는 기존 채널 사용).

2. 봇을 해당 채널의 관리자(Administrator)로 추가하세요 (중요: 그렇지 않으면 봇이 글을 쓸 수 없습니다).

3. 채널의 아무 메시지나 getmyid_bot에게 전달하세요. 채널 ID를 알려줍니다 (채널 ID는 항상 -100으로 시작합니다).

3단계: MT5 터미널 설정

터미널에서 도구 -> 옵션 (또는 Ctrl+O)을 클릭하세요. 전문가(Expert Advisors) 탭으로 이동하세요. "WebRequest를 허용할 URL 목록"에 체크하세요. 아래 필드를 더블 클릭하고 링크를 붙여넣으세요: https://api.telegram.org (공백 없이). 확인을 클릭하세요.

4단계: 실행

아무 통화쌍의 차트를 여세요 (예: EURUSD). 시간봉은 상관없습니다. 탐색기에서 Haven MT5 to Telegram을 차트로 드래그하세요. 입력 변수(Input Parameters)에 Token과 Chat ID를 붙여넣으세요. 확인을 클릭하세요. 모든 것이 올바르다면 패널에 "ONLINE" 상태가 표시되고 텔레그램으로 테스트 메시지가 도착할 것입니다.

Haven MT5 to Telegram과 함께 당신의 신호 품질을 새로운 차원으로 끌어올리세요. 성공적인 투자를 기원합니다!