Haven MT5 to Telegram

Haven MT5 to Telegram — 전문 트레이딩 및 신호 내보내기 도구

당신의 트레이딩을 고품질 콘텐츠로 전환하세요. Haven MT5 to Telegram은 자산 관리자와 신호 채널 운영자를 위해 특별히 설계된 강력한 유틸리티입니다. 단순한 거래 알림을 넘어, 브랜딩이 적용된 전문적인 리포트를 생성하여 즉시 게시할 수 있습니다.

제 다른 제품들 -> 여기를 클릭하세요.

수동으로 스크린샷을 찍는 번거로움은 잊으세요. 이 봇이 모든 작업을 대신합니다: 시장 모니터링, 순수익 계산, 로고 적용, 그리고 아름다운 리포트 전송까지 즉시 처리합니다.

주요 이점 및 독보적인 기능

  • 고급 브랜딩 (Watermark)
    채널이나 채팅방을 운영하시나요? 봇이 모든 스크린샷에 당신의 저작권 마크 (텍스트 또는 @사용자명)를 자동으로 삽입합니다. 크기, 위치, 색상까지 선택할 수 있습니다. 이는 브랜드 인지도를 높이고 콘텐츠 도용을 방지합니다.

  • 스마트 스크린샷 기술
    봇은 완벽하게 깔끔한 이미지를 캡처합니다. 촬영 전 차트의 제어 패널을 자동으로 숨겨 가격을 가리지 않도록 할 수 있습니다. 현재 닫혀 있는 종목에서 거래가 발생하더라도, 봇이 백그라운드에서 필요한 차트를 열고 설정을 적용한 뒤 촬영하고 닫습니다.

  • PnL 시각화 (손익 표시)
    거래 종료 스크린샷에서 봇은 진입 시점과 청산 시점을 연결하는 세련된 반투명 직사각형(수익은 녹색, 손실은 빨간색)을 그립니다. 구독자들은 당신이 포착한 가격 변동을 즉시 확인할 수 있습니다.

  • 순수익 계산
    많은 유틸리티들이 비용을 무시합니다. Haven Bot은 최종 결과를 계산할 때 스왑(Swap) 및 수수료(Commission)를 모두 고려합니다. 리포트에는 실제 잔고에 반영되는 금액이 표시됩니다.

  • 완벽한 템플릿 커스터마이징
    고정된 형식에 얽매일 필요가 없습니다. 설정에서 HTML 태그(굵게, 기울임꼴, 링크)를 사용하여 메시지 텍스트를 완전히 새로 작성할 수 있습니다. 당신의 소통 스타일에 맞춰 포맷을 조정하세요.

기술적 기능

멀티 심볼 하나의 차트(예: EURUSD)에 유틸리티를 설치하면 모든 통화, 지수, 주식 거래를 동시에 모니터링합니다.
스마트 컬러 봇은 차트 배경색(밝은색 또는 어두운색)을 자동으로 감지하여 워터마크가 잘 보이도록 색상을 조정합니다.
재시도 시스템 텔레그램 서버를 사용할 수 없는 경우(연결 오류), 봇은 메시지를 누락하지 않고 최대 3회까지 재전송을 시도합니다.
자동 리포트 지정된 시간에 일일 및 주간 통계(거래 횟수, 수익, 승률)를 자동으로 전송합니다.
뉴스 필터 중요한 경제 뉴스(높은 중요도) 발표가 임박하면 알림을 보내 포지션을 조정할 수 있도록 합니다.

상세 설정 가이드

1단계: 텔레그램 봇 생성

  1. 텔레그램을 열고 BotFather(파란색 체크 표시가 있는 봇)를 검색하세요.
  2. Start를 누르고 /newbot 명령어를 전송하세요.
  3. 봇의 이름(채팅 목록에 표시될 이름)을 입력하세요.
  4. 봇의 사용자명(유일해야 하며 반드시 "bot"으로 끝나야 함, 예: MySuperTrade_bot)을 입력하세요.
  5. BotFather가 긴 코드를 답장으로 보냅니다. 이것이 당신의 API Token입니다. 복사해 두세요.

2단계: 채팅 ID 또는 채널 ID 얻기

  • 개인 알림을 원할 경우: 새 봇에게 /start 명령어를 보내세요. 그 후 아무 메시지나 userinfobot에게 전달하면 당신의 개인 ID(숫자)를 알려줍니다.
  • 채널에 신호를 보내고 싶을 경우:
    1. 채널을 생성하세요 (또는 기존 채널 사용).
    2. 봇을 해당 채널의 관리자(Administrator)로 추가하세요 (중요: 그렇지 않으면 봇이 글을 쓸 수 없습니다).
    3. 채널의 아무 메시지나 getmyid_bot에게 전달하세요. 채널 ID를 알려줍니다 (채널 ID는 항상 -100으로 시작합니다).

3단계: MT5 터미널 설정

  1. 터미널에서 도구 -> 옵션 (또는 Ctrl+O)을 클릭하세요.
  2. 전문가(Expert Advisors) 탭으로 이동하세요.
  3. "WebRequest를 허용할 URL 목록"에 체크하세요.
  4. 아래 필드를 더블 클릭하고 링크를 붙여넣으세요: https://api.telegram.org (공백 없이). 확인을 클릭하세요.

4단계: 실행

  1. 아무 통화쌍의 차트를 여세요 (예: EURUSD). 시간봉은 상관없습니다.
  2. 탐색기에서 Haven MT5 to Telegram을 차트로 드래그하세요.
  3. 입력 변수(Input Parameters)에 TokenChat ID를 붙여넣으세요.
  4. 확인을 클릭하세요. 모든 것이 올바르다면 패널에 "ONLINE" 상태가 표시되고 텔레그램으로 테스트 메시지가 도착할 것입니다.

Haven MT5 to Telegram과 함께 당신의 신호 품질을 새로운 차원으로 끌어올리세요. 성공적인 투자를 기원합니다!
추천 제품
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Chart Background Changer Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
유틸리티
Chart Background Changer Utility v1.90 Professional Chart Customization Tool for MetaTrader 5 Product Description Transform your MetaTrader 5 trading experience with the Chart Background Changer Utility - a professional tool that allows you to personalize your charts with custom backgrounds, images, or colors. Whether you want to create a more visually appealing workspace or reduce eye strain with custom colors, this utility makes it simple and effortless. Key Features Three Background Modes:
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experts
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
유틸리티
Trailing Stop Manager PRO — 전문적인 트레일링 스톱 관리 (MT5) Trailing Stop Manager PRO는 MetaTrader 5용 전문가 조언자(Expert Advisor)로, 보유 중인 포지션에 대한 트레일링 스톱 관리를 자동화합니다. 계좌의 모든 포지션을 관리할 수도 있고, 심볼 및/또는 MagicNumber로 필터링된 포지션만 선택적으로 관리할 수도 있습니다. 이 EA는 고정 pips 기반 트레일링, ATR 기반 트레일링, 자동 브레이크이븐, 부분 청산 및 시각적 대시보드 기능을 제공합니다. 도구의 목적 모든 포지션에 대한 트레일링 스톱 관리를 표준화합니다. 브레이크이븐과 시장 상황에 맞는 트레일링을 통해 이익을 보호합니다. 심볼 및 MagicNumber 필터를 통해 수동 매매와 다른 EA 전략의 포지션을 함께 관리할 수 있습니다. 통합 대시보드를 통해 포지션 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 주요 기능 pips 기반 트레일링 스톱 :
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
유틸리티
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
유틸리티
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 5 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT4 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
유틸리티
이익 추적 기능으로 총 이익/손실에 도달하면 MetaTrader 5에서 포지션을 청산합니다.   CloseIfProfitorLoss with Trailing 가상 정류장(별도 주문)을   활성화할 수 있습니다. BUY 및 SELL 포지션을 별도로   계산 및 마감(BUY SELL 별도) , 모든 기호 또는 현재 기호만   닫고 계산(모든 기호) , 이익을 위해   후행   활성화( 후행 이익) 포지션은 예치 통화, 포인트, % 및 인출 금액을   기준으로 마감됩니다. 응용 프로그램은 다른 EA와 함께 또는 수동 거래와 함께 모든 계정에서 사용하도록 설계되었습니다. MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 일부 쌍 또는 모든 쌍의 총 거래 잔액이 설정에 지정된 값보다 크거나 같으면 모든 위치가 닫히고 주문이 삭제됩니다. 이 버전은 지정된 이익 수준에서
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
유틸리티
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
Risk Manager with automatic hidden SLTP
Christian Christophe Mongroo
유틸리티
This Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) has been designed to automatically manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP). Main Features Automatic Detection of Manual Positions : Monitors new manual positions without SL/TP and applies the configured rules Multiple Orders : Opening of multiple orders under the same conditions as the original position Hidden SL/TP : The hidden mode allows creating SL/TP invisible to your broker  Equity Protection": Allows defining a threshold for the accou
Orders Executor
Claudio Aguiar De Aragao
유틸리티
Introducing Orders Executor , your powerful and efficient trading companion designed to seamlessly execute orders directly from a user-specified text file . This innovative trading tool streamlines your trading process, providing a convenient and automated solution for executing trades with precision and speed. Key Features : **Text File Integration:**     Orders Executor is designed to effortlessly read and interpret orders from a plain text file, eliminating the need for manual input. Simpl
HotKeys MT5
Alexey Valeev
유틸리티
This utility provides the ability to use hot keys in manual trading instantly responding to the current market situation. You can assign hot keys to open/close positions by their type, open/close all positions on the current chart and remove all orders on the current chart. You can also assign hot keys for five predefined trade volumes and switch between them if necessary with no need to change the volume manually from time to time. It is also possible to set the auto calculation of a trade volu
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Daily PnL Notifier
Gabriel Paul Ange Perrin
유틸리티
Daily PnL Notifier – Get Telegram alerts when your daily profit or loss target is reached! Looking for a simple, fast, and reliable way to monitor your daily performance on MetaTrader 5? Daily PnL Notifier is the tool you need. ️ Key features : Sends an instant Telegram notification when your account hits a custom profit or loss threshold . Fully customizable : you set your own daily gain or loss limits. Ultra simple: minimal interface , no useless settings. Works on all accounts (demo or li
FREE
Ticks Downloader for MT5
Mounir Cheikh
유틸리티
This tool allows you to export Ticks for any financial instrument available in MetaTrader 5. You can download multiple symbols into the same CSV file. You can also schedule the download frequency (every 5 minutes, 60 minutes, etc.). There is no need to open multiple charts to get the latest data—the tool downloads the data directly. The CSV file will be stored in the following folder: \MQL5\Files . How it works Select the symbols to download: Click an item to select or deselect it. Enter the CSV
Size calculator by soa
Laurentiu Marian Bordian
유틸리티
Introduction to SWARM CALCULATOR The SWARM CALCULATOR is a revolutionary tool designed for traders who prioritize effective risk management and optimized trading strategies. With its advanced features and intuitive interface, the SWARM CALCULATOR enhances your trading experience, allowing you to make informed and precise decisions. Key Features: Customized Risk Management: Automatic Position Size Calculation: Automatically determine the optimal position size based on the percentage of risk you a
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
TradeKeeper Lite MT5
Evgeniy Scherbina
유틸리티
The utility TradeKeeper Lite can show your profits for different periods and bip a sound when you reach a profit target value. Click the tachometer to quickly switch to the next profit period. There are 5 of them: This Day, This Week, This Month, Last 90 Days and All I Made. With the utility TradeKeeper Pro , available at this link , you can also open trades with a magic number and volume of your choice, trail any orders with a simple trail or iSAR-based trail, as well as close any open trades a
FREE
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
유틸리티
손익분기점을 자동으로 설정하는 유틸리티로, 주어진 거리를 지나갈 때 거래를 손익분기점으로 전환합니다. 위험을 최소화할 수 있습니다. 상인을 위해 전문 상인이 만들었습니다. 유틸리티는 거래자가 수동으로 또는 고문을 사용하여 개설한 모든 시장 주문과 함께 작동합니다. 매직 넘버로 거래를 필터링할 수 있습니다. 유틸리티는 동시에 원하는 수의 주문을 처리할 수 있습니다. MT4 버전 https://www.mql5.com/en/market/product/57076 유틸리티가 할 수 있는 일: 1핍에서 가상 손익분기점 설정 실제 수준의 손익분기점 설정 각 주문에 대해 개별적으로 작업(손익분기 수준은 각 주문에 대해 별도로 설정됨) 단방향 주문 바구니로 작업(손익분기 수준은 모든 주문에 대해 공통으로 설정되고 별도로 구매 및 판매) 양방향 주문 바스켓으로 작업(손익분기 수준은 모든 주문에 대해 공통으로 설정되며, 함께 구매 및 판매) 테스트 및 작업을 위해 차트의 버튼을 사용할 수 있습니
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
유틸리티
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Time in Trade
Denis Diakonov
Experts
Time in Trade Expert Advisor는 지정된 시간에 지정가 주문을 여는 전략을 적용하고 자동 전환과 함께 겨울 및 여름 시간도 사용합니다. 신호가 발생하면 거래 로봇은 구매 및 판매를 위해 동일한 수량의 대기 중인 주문을 엽니다. 거래에 사용되는 시간은 5분입니다. 지정가 주문의 트리거는 다음에 따라 급격한 가격 변동입니다. 거래 세션의 시작/마감; 중요한 경제 지표 발표; 최대 거래자 수의 시간 간격. 사용자는 다음 설정을 사용할 수 있습니다. Open Price - BID 및 AKS 가격을 기준으로 주문 개시 수준을 설정합니다. Stop Loss - 원하지 않는 가격 변동이 있을 경우 손절 레벨; Trailing - 부동 손절매 수준; Volume - 고정 거래량(위험 = 0인 경우에만 유효) RISK - 위험 수준(%): 0 - 설정된 위험이 없습니다. 고정 볼륨이 적용됩니다. 1 이상 - 무료 자금의 위험 수준 %. HOUR_n - 지정된 시간(서버 시간)에
Close all Trades in One clicks
Cheng Hao Min
유틸리티
A simple script that closes all current orders. Terminate once close all positions, so no worries about constantly closing your order. How to use : Drag the script from the navigator to the chart, and it will be activated. Do remember to enable algo trading to use this script. There are different version of the script that can choose whether to close all buy/sell posiitons, if you need this, do contact me in MQL5.
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
유틸리티
This Expert Advisor monitors all open positions across all symbols in MetaTrader 5. Whenever a Stop Loss (SL) or Take Profit (TP) is manually set or adjusted on any position, the EA automatically applies that value to all other open positions , regardless of symbol or order type (Buy/Sell). This ensures consistent and synchronized SL and TP levels across your account. Perfect for mobile trading via tablet or smartphone!
Virgilio Trading Helper
Luigi Lopez
유틸리티
Virgilio is a multifunction control panel consisting of several panels, each of which performs one of the most useful functions used by traders. Its aesthetic is unique, designed to blend into any working environment and offer a user experience that makes work even more enjoyable. Its operativity is simple and intuitive, developed with attention to details to be as userfriendly as possible. Its main panel displays all the basic account and chart data. The first panel offers the user the possib
Close Manager
ELITE FOREX TRADERS LLC
유틸리티
One-Click Trade Manager for MetaTrader 5 The Close Manager Buttons EA is a powerful utility designed to give you full control of your open positions and pending orders with just one click. Forget about manually closing trades one by one during fast market moves—this EA does it instantly, safely, and efficiently. Key Features Close All Trades – instantly close every open position Close Only Buy Trades – exit only BUY positions while keeping SELL trades running Close Only Sell Trades – exit only
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
유틸리티
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
Spread and Swap monitor
Gennadiy Stanilevych
5 (1)
유틸리티
The indicator is intended for determining the spread and swap size, the distance for setting stop orders and stop losses from the current price allowed and the risk per 1 point in the deposit currency. The indicator informs a trader about possible additional expenses and profits connected with transferring a position to the next trade session of the financial instrument. It also informs about the spread size and the distance of pending orders, stop loss and trailing from the current price. In ad
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
유틸리티
TP & SL Calculator Indicator for MT5 The Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator is an effective risk and capital management tool designed for MetaTrader 5. It helps traders easily determine and set take profit (TP) and stop loss (SL) levels directly on the chart. This indicator improves trading efficiency through its dedicated control panel, which includes: Creating and managing TP and SL levels for both Buy and Sell positions Calculating trade volume in lots Displaying the Risk-to-Reward
FREE
Help Panel
Bogdan Kupinsky
유틸리티
Данная панель предназначена для удобного совершения сделок в платформе Metatrader. Она позволяет с легкостью открывать позиции, устанавливать стоп лосс и тэйк профит, использовать трейлинг стоп и тд.. Входные параметры : Magic - уникальный номер эксперта Lot step - шаг изменения лота Custom - произвольная сумма для высчитывания риска Risk Value  - тип поиска значения риска (в %) Функции панели : Открытие sell и buy позиций Возможность установки profit / loss для позиции, в том числе и графичес
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
유틸리티
위험 거래 패널에 의해 많은 수동 거래를 위해 설계되었습니다. 이 명령을 보낼 수있는 다른 수단이다. 패널의 첫 번째 특징은 제어 라인을 사용하여 편리하게 주문할 수 있다는 것입니다. 두번째 특징은 정지 손실 선의 면전에서 주어진 위험을 위한 거래 양의 계산입니다. 제어 라인은 단축키를 사용하여 설정됩니다: 이익을-기본적으로 티 키; 가격-기본적으로 피 키; 정지 손실-기본적으로 키; 당신은 거래 패널의 설정에서 키를 직접 구성 할 수 있습니다. 작동 알고리즘: 1)-우리는(이 모든 레벨을 배치 할 필요가 없습니다)원하는 장소에 레벨을 배치; 2)–위험 지정(선택 사항); 3)-녹색 주문 보내기 버튼을 클릭하십시오.; 4)–우리는 배치 될 순서를 기다리고 있습니다,또는 오류 메시지와 경고가 나타납니다; 5)-우리는 전문가 고문에 마법에 의해 연결된 현재 기호에 대한 모든 주문을 닫으려면,다음 닫기 주문 버튼을 클릭합니다. 주문 보내기 버튼을 여러 번 눌러서는 안
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
유틸리티
거래당 위험 계산, 라인을 사용한 손쉬운 신규 주문, 부분 청산 기능을 통한 주문 관리, 7가지 유형의 트레일링 스탑 및 기타 유용한 기능을 제공합니다. 추가 자료 및 지침 설치 지침   -   애플리케이션 지침   -   데모 계정용 애플리케이션 평가판 라인 기능       - 차트에 개시선, 손절매, 차익실현을 표시합니다. 이 기능을 사용하면 새로운 주문을 쉽게 하고 개봉 전에 추가 특성을 볼 수 있습니다. 위기 관리       -       위험 계산 기능은 설정된 위험과 손절매 주문의 크기를 고려하여 새 주문의 볼륨을 계산합니다. 이를 통해 손절매 크기를 설정하고 동시에 설정된 위험을 존중할 수 있습니다. 로트 계산 버튼 - 위험 계산을 활성화/비활성화합니다. 필요한 위험 값은 위험 필드에 0에서 100 사이의 백분율 또는 예금 통화로 설정됩니다. 설정 탭에서 위험 계산 옵션을 선택합니다. $ 통화, % 잔액, % 지분, % 자유 마진, % 사용자 정의, % AB 이전
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
유틸리티
Local Trade Copier EA MT5 를 사용하여 매우 빠른 거래 복사 경험을 해보세요. 1분 안에 간편하게 설정할 수 있으며, 이 거래 복사기를 사용하면 Windows 컴퓨터 또는 Windows VPS에서 여러 개의 MetaTrader 터미널 간에 거래를 0.5초 미만의 초고속 복사 속도로 복사할 수 있습니다. 초보자든 전문가든   Local Trade Copier EA MT5 는 다양한 옵션을 제공하여 사용자의 특정 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이는 수익 잠재력을 높이려는 모든 사람을 위한 최고의 솔루션입니다. 지금 사용해보시고 이것이 왜 시장에서 가장 빠르고 쉬운 무역용 복사기인지 알아보세요! 팁: 여기 에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT5 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다. 다운로드한 무료 데모 파일을 MT5 >> File >> Open Data Folder >> MQL5 >> Experts 폴더에 붙여넣고 터
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (106)
유틸리티
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
유틸리티
MT5용 트레이드 복사기는 metaТrader 5 플랫폼용 트레이드 복사기입니다   . 그것은 사이의   외환 거래를 복사합니다       모든 계정   COPYLOT MT5 버전의 경우   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (또는 COPYLOT MT4 버전의 경우   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) 믿을 수 있는 복사기! MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 МТ4 터미널에서 거래를 복사할 수도 있습니다(   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ):   COPYLOT CLIENT for MT4 이 버전은 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5   터미널 간을 포함합니다. 거래 복사기는 2/3/10 터미널 사이의 거래/포지션을 복사하기 위해 만들어졌습니다. 데모 계정 및 투자 계정에서
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
유틸리티
MT5 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 커스터마이즈 가능한 유틸리티로, 특정 신호를 Telegram의 채팅, 채널 또는 그룹으로 전송하고, 귀하의 계정을 신호 제공자 로 만듭니다. 경쟁 제품과 달리 DLL 임포트를 사용하지 않습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식은 필요하지 않습니다; 개발자가 제공하는 모든 것이 필요합니다. 주요 특징 구독자에게 보낸 주문 상세 정보를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어, 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독에서는 모든 신호를 받습니다. id, 심볼, 또는 코멘트로 주문을 필터링할 수 있습니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷이 포함됩니다 보낸 스크린샷에 닫힌 주문을 그려 추가 검증을 합니다
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
유틸리티
Smart Stop Scanner – 실제 시장 구조 기반의 멀티자산 스톱로스 분석 시스템 개요 Smart Stop Scanner는 여러 시장에서 스톱로스 구조를 전문적으로 모니터링하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 실제 시장 구조, 핵심 브레이크아웃, 가격 행동 로직을 기반으로 가장 의미 있는 스톱 영역을 자동으로 감지하며, 고해상도(DPI 지원)의 깔끔하고 일관된 패널에 모든 정보를 표시합니다. 포렉스(FOREX), 금, 지수, 금속, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다. 스톱 레벨 계산 방식 이 시스템은 기존의 인디케이터 공식을 사용하지 않습니다. 대신 브레이크아웃, 더 높은 고점, 더 낮은 저점 과 같은 실제 시장 구조 이벤트를 분석합니다. 스톱 레벨은 이러한 구조적 지점에서 직접 생성되므로 시장의 실제 움직임과 자연스럽게 일치하며, 더 신뢰도 높은 스톱 시스템을 제공합니다. 주요 기능 • 고정밀 멀티자산 호환성 포렉스, 금속, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT5 (복사 고양이 MT5) 는 오늘날의 거래 과제를 위해 설계된 로컬 거래 복사기이자 완전한 위험 관리 및 실행 프레임워크입니다. 프롭펌 챌린지부터 개인 포트폴리오 관리까지, 견고한 실행, 자본 보호, 유연한 구성 및 고급 거래 처리의 조합으로 모든 상황에 적응합니다. 복사기는 마스터(송신자)와 슬레이브(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 시장 주문과 예약 주문, 거래 수정, 부분 청산 및 헷지 청산 작업의 실시간 동기화를 제공합니다. 데모 및 실계좌, 거래 또는 투자자 로그인과 호환되며, EA, 터미널 또는 VPS가 재시작되어도 지속적인 거래 메모리 시스템을 통해 복구를 보장합니다. 고유 ID로 여러 마스터와 슬레이브를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 조정 또는 사용자 정의 심볼 매핑을 통해 자동으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정  | Copy Cat More MT4 | 채널  특별 기능: 설정이 간편함 —
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
유틸리티
이 제품은 뉴스 시간 동안 모든 전문가 어드바이저 및 수동 차트를 필터링하여 수동 거래 설정이나 다른 전문가 어드바이저가 입력한 거래가 파괴될 수 있는 급격한 가격 상승으로부터 걱정하지 않아도 됩니다. 이 제품은 또한 뉴스 발표 전에 열린 포지션과 대기 주문을 처리할 수 있는 완전한 주문 관리 시스템이 함께 제공됩니다.   The News Filter  를 구매하면 더 이상 내장 뉴스 필터에 의존할 필요가 없으며 이제부터 모든 전문가 어드바이저를 여기서 필터링할 수 있습니다. 뉴스 선택 뉴스 소스는 Forex Factory의 경제 캘린더에서 얻어집니다. USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD 및 CNY와 같은 어떤 통화 기준으로 선택할 수 있습니다. Non-Farm (NFP), FOMC, CPI 등과 같은 키워드 식별을 기준으로 선택할 수도 있습니다. 저, 중, 고 영향을 가지는 뉴스를 필터링할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 차트와 관련된 뉴스만 선
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
유틸리티
한 번의 클릭으로 거래할 수 있는 거래 패널.   위치 및 주문 작업!   차트 또는 키보드에서 거래. 당사의 거래 패널을 사용하면 차트에서 직접 클릭 한 번으로 거래를 실행할 수 있으며 표준 MetaTrader 컨트롤보다 30배 빠르게 거래 작업을 수행할 수 있습니다. 매개변수와 기능의 자동 계산을 통해 트레이더는 더욱 빠르고 편리하게 거래할 수 있습니다. 그래픽 팁, 정보 라벨, 무역 거래에 대한 전체 정보는 MetaTrader 차트에 있습니다. MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 열기 및 닫기, 반전 및 잠금, 부분 닫기/오토로트. 가상/실제 손절매/이익 실현/후행 정지/손익분기점, 주문 그리드 ... MetaТrader 5   의 주요 주문 거래 컨트롤 패널: 구매, 판매, 구매 중지, 구매 제한, 판매 중지, 판매 제한, 닫기, 삭제, 수
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
유틸리티
Seconds Chart — MetaTrader 5에서 초 단위 차트를 생성하는 독특한 도구입니다. Seconds Chart 를 사용하면 초 단위로 설정된 타임프레임으로 차트를 작성할 수 있어, 표준 분 또는 시간 단위 차트에서는 불가능한 유연성과 정밀한 분석이 가능합니다. 예를 들어, S15 타임프레임은 15초 동안의 캔들로 구성된 차트를 의미합니다. 사용자 정의 심볼을 지원하는 모든 인디케이터와 전문가 어드바이저를 사용할 수 있습니다. 이를 사용하는 것은 표준 차트에서 거래하는 것만큼 편리합니다. 표준 도구와 달리, Seconds Chart 는 초고속 타임프레임에서도 높은 정확도와 지연 없이 작업할 수 있도록 지원합니다. Seconds Chart의 장점 1초부터 900초까지 의 타임프레임 지원. 내장 틱 데이터베이스 덕분에 역사 데이터 즉시 로딩 . 실시간 데이터 업데이트로 지연이나 차이 없음 . 여러 초 단위 차트를 동시에 생성 가능. Seconds Chart가 이상적인 경우
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
유틸리티
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
유틸리티
DashPlus 는 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래 효율성과 효과를 향상시키기 위해 설계된 고급 거래 관리 도구입니다. 리스크 계산, 주문 관리, 고급 그리드 시스템, 차트 기반 도구 및 성과 분석 등 포괄적인 기능을 제공합니다. 주요 기능 1. 리커버리 그리드 불리한 시장 상황에서 거래를 관리하기 위한 평균화 및 유연한 그리드 시스템을 구현합니다. 거래 회복을 최적화할 수 있도록 전략적인 진입 및 종료 포인트를 제공합니다. 2. 스택 그리드 강한 시장 움직임 동안 포지션을 추가하여 유리한 거래에서 잠재적 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 유리한 시장 트렌드에서 승률을 높이며 거래를 확장할 수 있도록 합니다. 3. 손익(P&L) 라인 차트에서 잠재적인 수익 및 손실 시나리오를 시각적으로 표현합니다. 설정을 조정하고 P&L 라인을 드래그하여 실행 전에 다양한 거래 결과를 평가할 수 있습니다. 4. 바스켓 모드 동일한 심볼에 여러 포지션을 단일 집계 포지션으로 결합하여 관리합니
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
유틸리티
"Grid Manual"은 주문 그리드 작업을 위한 거래 패널입니다. 이 유틸리티는 보편적이며 유연한 설정과 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 그것은 손실을 평균화하는 방향뿐만 아니라 이익을 증가시키는 방향으로 주문 그리드와 함께 작동합니다. 거래자는 주문 그리드를 만들고 유지할 필요가 없으며 유틸리티에서 수행합니다. 거래자가 주문을 시작하는 것으로 충분하며 "Grid Manual"는 자동으로 그를 위한 주문 그리드를 생성하고 거래가 마감될 때까지 그와 동행할 것입니다. 전체 설명 및 데모 버전 여기 . 유틸리티의 주요 기능: 모바일 터미널을 포함하여 어떤 방식으로든 열린 주문과 함께 작동합니다. "제한" 및 "중지"의 두 가지 유형의 그리드와 함께 작동합니다. 고정 및 동적(ATR 표시기 기반)의 두 가지 유형의 그리드 간격 계산과 함께 작동합니다. 오픈 오더 그리드의 설정을 변경할 수 있습니다. 차트에서 각 주문 그리드의 손익분기점 수준을 표시합니다. 각 주문 그리드에 대한 이익
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
유틸리티
Cerberus the Equity Watcher는 귀하의 계정 자산을 지속적으로 모니터링하고 잘못된 EA 또는 재량 트레이더인 경우 감정적 행동으로 인해 발생하는 주요 손실을 방지하는 위험 관리 도구입니다. 버그가 있을 수 있거나 예상치 못한 시장 상황에서 잘 수행되지 않을 수 있는 EA에 의존하는 체계적 거래자에게 매우 유용합니다. Cerberus를 사용하면 최소 자산 가치와 (선택적으로) 최대 가치를 설정할 수 있습니다. 둘 중 하나에 도달하면 모든 위치가 평평해지고 모든 보류 중인 주문이 닫히고 모든 EA가 "죽습니다". 모든 위치를 평평하게 하면 알림이 사용자 휴대폰으로 전송되고 명확한 메시지가 화면에 표시됩니다. "평평화" 이후에 Cerberus는 주식 가치를 계속 주시하고 다시 초기화될 때까지 추가 거래 시도를 중단합니다. Cerberus가 수행하는 모든 작업은 화면에 명확하게 표시되고 Expert Advisor 탭에 보고되며 사용자에게 알림이 전송됩니다. 사용자의 실수
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
유틸리티
Telegram에서 MT5로:   최고의 신호 복사 솔루션 DLL 없이도 Telegram 채널과 채팅에서 MetaTrader 5 플랫폼으로 거래 신호를 직접 복사하는 최신 도구인 Telegram to MT5를 사용하여 거래를 간소화하세요. 이 강력한 솔루션은 정밀한 신호 실행, 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공하고 시간을 절약하며 효율성을 높여줍니다. [ Instructions and DEMO ] 주요 특징 직접 Telegram API 통합 전화번호와 보안 코드를 통해 인증하세요. 사용자 친화적인 EXE 브리지를 통해 채팅 ID를 쉽게 관리하세요. 여러 채널/채팅을 추가, 삭제, 새로 고침하여 동시에 신호를 복사합니다. 고급 필터를 사용한 신호 파싱 예외 단어(예: "보고서", "결과")가 포함된 원치 않는 신호를 건너뜁니다. 유연한 SL 및 TP 형식을 지원합니다: 가격, 핍 또는 포인트. 가격 대신 포인트를 지정하는 신호에 대한 진입 포인트를 자동으로 계산합니다. 주문 맞춤화 및
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
유틸리티
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
유틸리티
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
유틸리티
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
News Filter EA
Rashed Samir
유틸리티
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
유틸리티
Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요 개요 Custom Alerts 는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다. 1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유 올인원 시장 모니터링 • Custom Alerts 는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다. • 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보
제작자의 제품 더 보기
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
지표
인디케이터   Haven FVG   는 시장을 분석하는 도구로, 차트에서 비효율성 영역(Fair Value Gaps, FVG)을 식별하여 트레이더에게 가격 분석 및 거래 결정을 위한 주요 수준을 제공합니다. 다른 제품 ->  여기 주요 특징: 개별 색상 설정: 상승 FVG 색상   (Bullish FVG Color). 하락 FVG 색상   (Bearish FVG Color). 유연한 FVG 시각화: FVG를 검색할 최대 캔들 수. FVG 영역을 특정 바 수만큼 추가로 연장. FVG에 대한 채우기를 활성화할 수 있습니다. 중앙선(Middle Line): 색상 및 선 스타일 선택(예: 점선). 더 정확한 선 두께 조정. 일반 설정: FVG를 현재 바까지 확장. 채우기가 있는 역사적 FVG 제외하여 최신 데이터에 집중. 차트에서 비효율성 영역을 분석하고 근거 있는 거래 결정을 내리는 간단하고 효과적인 방법.
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
지표
Haven Volume Profile은 거래량 분포를 기반으로 중요한 가격 수준을 식별하는 데 도움이 되는 다기능 볼륨 프로파일 분석 지표입니다. 시장을 더 잘 이해하고 중요한 진입 및 퇴장 지점을 식별하려는 전문 트레이더를 위해 설계되었습니다. 기타 제품 ->  여기 주요 기능: Point of Control (POC) 계산 - 최대 거래 활동 수준으로, 가장 유동성이 높은 수준을 식별하는 데 도움이 됩니다 Value Area 정의 (높은 활동 영역) 및 사용자 지정 가능한 거래량 비율로 거래 범위를 보다 정확하게 평가할 수 있습니다 틱 거래량과 실제 거래량 모두 지원, 다양한 시장 유형과 거래 전략에 적합 계산 기간(일 수)의 유연한 설정으로 모든 시간 프레임에 도구를 적용할 수 있습니다 터미널의 밝은 테마와 어두운 테마에 자동 적응하여 사용자 인터페이스의 시각적 경험을 향상시킵니다 레벨 시각화가 명확하고 스타일과 색상을 사용자 지정할 수 있어 빠른 의사 결정을 돕습니다 이 지표
FREE
Haven Trend Tracker PRO
Maksim Tarutin
5 (1)
지표
Haven Trend Tracker PRO - 트렌드 세계의 내비게이터 시장에 맞춰 조화롭게 거래하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 강력한 멀티 타임프레임 인디케이터,   Haven Trend Tracker PRO 를 소개합니다.   이 인디케이터의 주요 목표는 현재 작업 중인 타임프레임(LTF)과 상위 타임프레임(HTF)의 추세 방향을 동시에 보여줌으로써 여러분의 의심을 없애는 것입니다. 저의 다른 제품 보기 ->  여기 . 추세 추종 매매는 가장 신뢰할 수 있는 전략입니다. 이 인디케이터는 시장의 지배적인 힘을 파악하고, 지역적 추세와 글로벌 추세가 일치할 때 최적의 진입 시점을 찾아 성공 확률을 크게 높여줍니다. 핵심 아이디어 – 두 타임프레임의 힘 LTF (Lower Timeframe / 하위 타임프레임)   – 현재 차트의 추세입니다. 얇은 점선과 화살표로 표시되며 단기적인 가격 움직임을 보여줍니다. 정확한 진입 시점을 찾는 데 이상적입니다. HTF (Higher Time
Haven Bands Reversion
Maksim Tarutin
지표
Haven Bands Reversion – 평균 회귀 트레이딩을 위한 전문 지표 평균 회귀 전략을 사용하는 트레이더를 위해 설계된 강력하고 정확한 도구, Haven Bands Reversion 을 소개합니다. 기존의 볼린저 밴드와 달리 이 지표는 거래량 가중 이동 평균(VWMA) 을 기반으로 하여 채널이 실제 시장 활동에 더 민감하게 반응합니다. 가장 중요한 것은 이 지표가 다시 그려지지 않는 신호 를 생성하여 신뢰할 수 있는 진입점을 제공한다는 것입니다. 여기에 제 다른 제품들이 있습니다 ->  여기 . 가격이 '공정한' 가치에서 너무 많이 벗어났을 때를 이해하는 것은 성공적인 반전 및 조정 거래의 핵심입니다. Haven Bands Reversion은 이러한 순간을 자동으로 식별하고 가격이 동적 변동성 채널 내부로 돌아올 때 명확한 신호를 제공합니다. 왜 VWMA가 표준 SMA보다 나은가요? 모든 캔들을 동일하게 고려하는 단순 이동 평균(SMA)과 달리, VWMA는 거래량이 많은
Haven Candle Timer Countdown
Maksim Tarutin
5 (1)
지표
"Haven Candle Timer Countdown" 지표는 다양한 시간 프레임의 시간 범위를 관리하는 간단하고 유용한 도구입니다. 현재 서버 시간과 선택한 세 개의 시간 프레임에서 동시에 촛대가 끝날 때까지의 카운트다운을 표시합니다. 이 도구는 여러 시간 프레임에서 현재 촛대가 끝날 때까지 남은 시간을 정확히 알아야 하는 트레이더에게 특히 유용하며, 적시에 결정을 내릴 수 있게 도와줍니다. 이 지표를 사용하면 분석 속도가 크게 빨라지고 시간에 대한 정보 부족으로 인한 오류를 피할 수 있습니다. 다른 제품들 ->  여기 주요 기능: 시간과 색상 표시 설정을 유연하게 조정 가능 1분에서 1개월까지의 시간 프레임 지원 차트에서 편리한 배치 현재 및 다음 기간에 대한 정보에 빠르게 접근 가능 거래 결정을 내릴 때 정확히 시간 간격을 제어해야 하는 트레이더에게 적합합니다. 이 지표는 촛대 종료 시간에 대한 불확실성과 관련된 리스크를 최소화하고 효과적으로 행동 계획을 세울 수 있도록 도와줍
FREE
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
지표
Haven Market Structure PRO - 당신의 전문 시장 분석가 소개합니다,  Haven Market Structure PRO  – 이것은 단순한 지표가 아니라, 프라이스 액션(Price Action)과 스마트 머니(Smart Money)의 핵심 개념을 기반으로 한 가격 움직임 분석을 자동화하는 완전한 시스템입니다. 이 PRO 버전은 차트를 최대한 제어하고 시장의 전체 그림을 보고자 하는 트레이더를 위해 제작되었습니다. 다른 제품 보기 ->  여기 시장 구조를 이해하는 것은 수익성 있는 거래의 기초입니다. 이 지표는 가장 중요한 구조적 요소를 자동으로 식별하여, 여러분이 신중한 거래 결정을 내릴 수 있도록 시간을 절약해 줍니다. 주요 지표 신호 BOS (Break of Structure / 구조 돌파)  – 가격이 이전 고점(상승 추세에서) 또는 저점(하락 추세에서)을 돌파할 때 발생합니다. 이는  현재 추세의 강도를 확인하는 신호 입니다. CHoCH (Change o
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
지표
"Haven Key Levels PDH PDL"   인디케이터는 트레이더가 차트에서 핵심 레벨을 시각화하는 데 도움을 줍니다. 다음 레벨을 자동으로 표시합니다: DO (Daily Open)   — 일일 시가. NYM (New York Midnight)   — 뉴욕 자정 레벨. PDH (Previous Day High)   — 전일 고가. PDL (Previous Day Low)   — 전일 저가. WO (Weekly Open)   — 주간 시가. MO (Monthly Open)   — 월간 시가. PWH (Previous Week High)   — 전주 고가. PWL (Previous Week Low)   — 전주 저가. CMH (Current Month High)   — 당월 고가. CML (Current Month Low)   — 당월 저가. PMH (Previous Month High)   — 전월 고가. PML (Previous Month Low)   — 전월 저가. 다른
FREE
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
지표
Haven Stop Loss Hunter Indicator 정확한 주요 가격 수준 분석 도구. 가격 움직임을 깊이 이해하고 거래 결정을 개선하려는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 다른 제품 ->  여기에서 확인하세요 주요 기능: 중요한 가격 극점을 신속하게 식별 잠재적 돌파(Sweep) 수준 식별 가격이 특정 수준을 돌파하려 하지만 실패하는 순간을 감지하여, 반전 또는 추세 지속 가능성을 신호로 제공합니다. 핵심 가격 포인트의 시각적 표시 시장 구조 분석을 쉽게 하고, 눈에 보이는 데이터를 기반으로 한 의사 결정을 지원합니다. 이 지표는 가격이 주요 수준을 테스트하지만 돌파하지 않는 상황을 식별하는 데 이상적이며, 트레이더에게 중요한 신호를 제공합니다. 유연한 설정 을 통해 각자의 거래 전략에 맞춰 조정할 수 있으며, 모든 금융 상품에서 사용할 수 있습니다.
FREE
Haven Bar Replay
Maksim Tarutin
지표
Haven Bar Replay — 당신만의 개인 트레이딩 시뮬레이터 소개합니다.   Haven Bar Replay   는 수동 매매 연습과 전략 테스트를 위한 전문 시뮬레이터입니다. 이 도구는 MT5 차트를 과거 데이터 플레이어로 변환하여, 수개월 분량의 시장 움직임을 단 몇 분 만에 경험하게 해줍니다. 저의 다른 제품 확인하기 ->  여기를 클릭하세요 . 수익 내는 트레이딩을 배우고 싶지만, 진입 패턴(셋업)이 형성될 때까지 몇 시간씩 기다리기 힘드신가요? 이 도구는 바로 당신을 위해 설계되었습니다. 실제 시장처럼 과거 데이터를 사용하여 안목을 기르고, 가설을 검증하며, 실력을 연마하세요. 왜 Haven Bar Replay가 모든 트레이더에게 필수일까요? '차트 우측 가리기' 효과 지표가 '미래(실제 캔들)'를 완전히 숨기고 시뮬레이션된 부분만 보여줍니다. 당신은 미래의 움직임을 미리 보지 않고 정직하게 의사결정을 내릴 수 있습니다. 완벽한 시간 통제 지루한 횡보 구간은 빨리
FREE
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
지표
Haven HTF Candle — 차트에서 더 높은 타임프레임의 힘 Haven HTF Candle 을 소개합니다 — 더 높은 타임프레임(HTF)의 캔들을 작업 차트에 직접 표시하는 강력한 도구입니다. 더 이상 창을 계속 전환하지 말고, 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 기초가 되는 진정한 시장 상황을 파악하세요. 기타 제품 -> 여기 . 주요 기능 및 "Power of 3" 개념 "Power of 3"(AMD) 개념 기반 분석: 이 지표는 이 전략의 핵심 수준인 HTF 캔들의 시가 를 명확하게 표시합니다. 더 낮은 타임프레임에 있으면서 축적(Accumulation), 조작(Manipulation, Judas Swing) 및 분배(Distribution) 단계를 쉽게 식별할 수 있습니다. 즉각적인 추세 평가: 현재 타임프레임의 움직임이 더 큰 그림 안에서 임펄스인지 조정인지 신속하게 파악할 수 있습니다. 시각적 편의성: HTF 캔들의 위치, 색상 및 개수를 완전히 사용자 정의하여 불
FREE
Haven Average Daily Range
Maksim Tarutin
5 (3)
지표
Haven Average Daily Range 는 평균 일일 변동폭(ADR)을 계산하고 표시하는 강력하고 유연한 인디케이터로, 트레이더에게 변동성과 잠재적인 일일 가격 움직임을 평가할 수 있는 필수 도구를 제공합니다. 최신 업데이트를 통해 차트에서 직접 과거 데이터를 분석하는 기능이 추가되어 더욱 강력해졌습니다! 저의 다른 제품 보기 ->  여기 클릭 주요 기능: 과거 ADR 레벨: 지난 날들의 ADR 레벨을 차트에서 직접 시각화하여 심층 분석 및 시각적 백테스팅이 가능합니다. 유연한 표시 제어: ShowHistory 파라미터로 과거 데이터 표시를 완벽하게 제어하세요. 분석이 필요할 때 활성화하고, 깔끔한 차트를 원할 때 비활성화할 수 있습니다. 성능 최적화: DaysToCalculate 를 사용하여 과거 데이터 계산 일수를 정확하게 설정하세요. 이를 통해 긴 타임프레임에서도 터미널의 최대 성능을 보장합니다. 다중 기간 ADR 계산: 여러 기간(5일, 10일, 20일)을 기반으로 한
FREE
Haven Fractals
Maksim Tarutin
지표
이 지표는 가격 차트에 프랙탈을 표시하여 트레이더가 중요한 국부적 고점과 저점을 식별하는 데 도움을 줍니다. 프랙탈은 클래식한 정의에 따라 특정한 지점으로 간주되며, 중앙 캔들이 양옆의 두 개의 캔들보다 높을 때 국부적 고점이 형성되고, 중앙 캔들이 양옆의 두 개의 캔들보다 낮을 때 국부적 저점이 형성됩니다. 다른 제품 ->  여기 주요 기능 및 장점 : 유연한 표시 — 이 지표는 상향 및 하향 프랙탈을 원, 사각형, 삼각형 등 다양한 기호로 시각화할 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 색상 — 차트에서 가시성을 높이기 위해 색상 테마를 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 상승 프랙탈을 녹색으로, 하락 프랙탈을 빨간색으로 설정할 수 있습니다. 조정 가능한 오프셋 — 수직 오프셋을 설정하여 프랙탈 마커가 캔들과 겹치지 않도록 적절히 배치할 수 있습니다. 모든 시간 프레임과 호환 — 1분(M1)부터 월간(MN) 차트까지 모든 시간 프레임에서 정상적으로 작동하여 다용도로 사용할 수 있습니다.
FREE
Haven RSI Candlestick
Maksim Tarutin
지표
Haven RSI Candlestick 은 기존의 상대강도지수(RSI) 라인 차트를 직관적인 캔들스틱 차트 형식으로 변환하는 혁신적인 기술 지표입니다. 이 도구는 기술적 분석에 의존하며 시장 모멘텀과 잠재적 반전 지점을 더 빠르고 깊이 있게 해석하고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 기타 제품 -> 여기 . 주요 특징: RSI의 캔들스틱 시각화: 핵심 기능입니다. 이제 RSI 창 내에서 직접 프라이스 액션(Price Action) 기법과 캔들스틱 패턴 분석(예: '장악형', '도지')을 적용하여 모멘텀 변화의 신호를 더 일찍 감지할 수 있습니다. 클래식 분석과 RSI 동적 결합: 메인 차트의 캔들스틱 패턴과 RSI 캔들스틱 차트의 패턴을 교차 검증합니다. 가격 차트와 RSI 차트 모두에서 유사한 반전 신호가 동시에 나타나면 거래의 신뢰도가 크게 향상됩니다. 모든 상품 및 타임프레임에 적합: 통화, 주식, 암호화폐, 원자재 등 어떤 상품을 거래하든, 이 지표는 M1부터 MN까지
FREE
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
지표
Haven Market Session Time PRO – your reliable assistant for market session and news analysis. This compact indicator keeps you informed about key trading sessions and important news events directly on the chart. Customize the display of the sessions you need – Asia, London, US, and other regions. The indicator automatically highlights activity periods, showing the start and end times of each session. You'll receive alerts about upcoming high-impact economic calendar events. A convenient panel in
Haven CBDR
Maksim Tarutin
5 (1)
지표
Haven CBDR 는 ICT의 "Central Bank Dealers Range (CBDR)" 가격 범위를 차트에 표시하는 사용하기 쉬운 인디케이터입니다. 이 프로그램은 CBDR 가격 범위를 직사각형으로 표시하며, 표준편차 라인을 추가로 그려 잠재적인 지지 및 저항 레벨을 확인할 수 있도록 도와줍니다. 사용자는 CBDR 시간 구간, 표시할 캘린더 날짜 수, 색상 및 그래픽 요소 스타일을 설정할 수 있으며, 차트 테마에 따라 자동으로 색상 테마도 조정됩니다. 또한 일일 캔들 오픈 시점을 나타내는 수직선을 표시하여 시장 움직임을 쉽게 파악할 수 있습니다. 다른 제품 보기 ->  여기 트레이더 활용법: 설정 조정: 필요에 따라 세션 시작 및 종료 시간, 표시 색상, 직사각형 테두리 스타일, 표준편차 라인 및 마커 설정을 변경하세요. 범위 분석: 표시된 직사각형을 통해 선택한 기간 내 CBDR 가격 범위를 빠르게 시각적으로 확인하세요. 표준편차 라인을 통해 되돌림이나 추세 지속 가능성
FREE
Haven Risk Control MT5
Maksim Tarutin
유틸리티
"리스크 컨트롤" 조언가 "리스크 컨트롤"은 MetaTrader 5를 위한 고급 포지션 관리자로, 지정된 위험 파라미터 및 위험-보상 비율(RR)을 기반으로 부분 포지션 청산 프로세스를 자동화합니다. 이 조언가는 트레이더가 오픈 포지션을 효과적으로 관리하고, 위험을 최소화하고, 잠재적 이익을 극대화하도록 돕습니다. 다른 제품 -> 여기 주요 기능: - 지정된 파라미터에 따른 자동 부분 포지션 청산; - 위험 수준 및 위험-보상 비율(RR)의 유연한 조정; - 쉬운 파라미터 설정을 위한 직관적인 사용자 인터페이스; - 원클릭으로 조언가 패널을 숨기거나 표시하는 기능; - 차트에서 부분 청산 수준의 시각적 표시; - 스프레드 수준의 시각적 표시 및 포지션 진입 시 스프레드 고려. 더 자세한 지침: https://maks-haven.notion.site/Trade-Manager-for-Metatrader-5-c43cd84a0a174f23ac3829110b255110 프로그램 작동을
FREE
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
지표
Haven Fibonacci Volume Profiles — 자동 시장 범위 분석기 Haven Fibonacci Volume Profiles 를 소개합니다. 이는 시장 분석을 한 차원 높여주는 강력한 도구입니다. 이 지표는 중요한 피봇 포인트를 기반으로 구축된 핵심 가격 범위를 자동으로 식별하고, 각 범위에 상세한 볼륨 프로파일과 피보나치 레벨을 겹쳐 표시합니다. 이를 통해 트레이더는 유동성이 어디에 집중되어 있는지, 그리고 진정한 지지 및 저항 레벨이 어디에 위치하는지 즉시 파악할 수 있습니다. 다른 제품 -> 여기 . 어떤 범위가 유효한지 더 이상 추측할 필요가 없습니다. 이 지표는 과거 및 현재 가격 범위를 모두 표시하여 시장 상황에 대한 완전한 이해를 제공하며, 모든 복잡한 작업을 대신 처리해 줍니다. 주요 지표 기능 자동 범위 감지: 지표가 중요한 고점과 저점(피봇)을 자동으로 찾아 그 사이에 가격 범위를 구성합니다. 상세한 볼륨 프로파일: 각 범위에 대해 볼륨 프로파일이
Haven Entry Bands
Maksim Tarutin
지표
Haven Entry Bands - 정확한 시장 진입을 위한 내비게이터 소개합니다, Haven Entry Bands – 이것은 차트 위의 단순한 선이 아니라, 추세를 식별하고 확률 높은 진입 지점을 찾는 종합적인 시스템입니다. 이 지표는 부드러운 가격 움직임과 적응형 변동성을 결합하여 피보나치 비율에 기반한 동적 지지 및 저항 레벨을 구축합니다. 더 많은 제품 보기 ->  여기 . 어디서 시장에 진입할지 더 이상 추측하지 마십시오. Haven Entry Bands는 상승 세력과 하락 세력 중 어느 쪽이 시장을 주도하는지 자동으로 판단하고 거래를 시작할 핵심 영역을 강조 표시하여, 가장 중요한 일, 즉 정보에 입각한 결정을 내리는 데 집중할 수 있도록 시간을 절약해 줍니다. 주요 지표 신호 이 지표는 각각 특정 목적을 가진 세 가지 유형의 신호를 생성합니다: 진입 신호 (Entry Signals) – 기준선(basis line)의 방향이 바뀌는 새로운 추세의 바로 초기에 나타납니다.
Haven QQE PRO
Maksim Tarutin
지표
Haven QQE PRO - 모든 타임프레임의 트렌드를 위한 비주얼 가이드 QQE 알고리즘을 기반으로 한 실용적인 도구인   Haven QQE PRO 를 소개합니다.   이 도구는 트레이더의 주요 과제인 현재 추세를 신속하게 파악하고 그 방향으로 거래하는 것을 해결하기 위해 만들어졌습니다. 이 지표는 여러 타임프레임의 데이터를 한 번에 분석하여 시장을 주도하는 것이 매수자인지 매도자인지를 명확하게 보여줍니다. 다른 제품 보기 ->  여기 . 더 이상 차트를 전환할 필요가 없습니다. 의사결정에 필요한 모든 정보가 한곳에 모여 있습니다. 정확히 어떤 신호를 받게 되나요? 이 지표는 함께 작동하는 세 가지 유형의 시각적 신호를 제공합니다: 멀티 타임프레임 대시보드 (패널) 이것이 당신의 주요 지표입니다. 차트 모서리의 패널은 모든 중요한 타임프레임(예: M5, M15, H1, H4)의 추세 상태( Bullish, Bearish, Sideways )를 보여줍니다. 이를 통해 전체적인 상
Haven Range Dynamics
Maksim Tarutin
지표
Haven Range Dynamics - 주요 시장 레벨 시각화 Haven Range Dynamics 를 소개합니다. 이 지표는 차트의 주요 지지 및 저항 레벨을 자동으로 그려주는 도구입니다. 특정 기간의 고가(High)와 저가(Low)를 기반으로 거래 범위를 정의하여, 사용자가 충분한 정보를 바탕으로 거래 결정을 내릴 수 있도록 시간을 절약해 줍니다. 다른 제품 보기 ->  여기 클릭 . 이 도구는 검증된 수학적 모델을 기반으로 8개의 동적 레벨을 구성합니다. 이 레벨들은 잠재적인 반전, 돌파 또는 보합 지점을 식별하는 강력한 기준점 역할을 합니다. 주요 특징 자동 레벨 그리드: 지표가 범위의 고가와 저가를 찾아내고, 이를 기반으로 다단계 지지 및 저항 그리드를 구축합니다. 시각적 사용자 정의: 작업 환경에 완벽하게 통합될 수 있도록 선의 색상과 스타일을 자유롭게 맞춤 설정할 수 있습니다. 즉각적인 알림: 어느 레벨이든 돌파될 때 알림(경고창, 푸시, 소리)을 받아 거래 기회를 놓
Haven ZScore Oscillator
Maksim Tarutin
지표
Haven ZScore 오실레이터 는 평균값에서 비정상적인 가격 편차를 식별하도록 설계된 강력한 통계 오실레이터입니다. 이 지표는 단순히 가격을 따르는 것이 아니라 현재 가격이 통계적으로 얼마나 중요한지를 측정하여 과매수/과매도 영역을 고정밀도로 식별하고 잠재적인 추세 반전 지점을 찾는 것을 가능하게 합니다. 이 도구는 데이터 기반 접근 방식을 선호하고 조정 또는 추세 변화의 확률이 최대일 때 시장에 진입하려는 트레이더에게 없어서는 안 될 보조 도구가 될 것입니다. 다른 제품 ->  여기 . 주요 특징: 통계적 분석 접근 방식: 고정된 수준(예: RSI의 70/30)을 사용하는 고전적인 오실레이터와 달리 Haven ZScore 오실레이터는 표준 편차를 사용합니다. 이를 통해 최근 움직임에 비해 현재 가격 위치가 얼마나 극단적인지를 객관적으로 평가할 수 있습니다. 명확한 극값 영역: 지표는 설정된 임계값 위아래 영역을 자동으로 음영 처리합니다. 이러한 색상 영역은 시장이 강한 과매수(
Haven Breakout Channels
Maksim Tarutin
지표
Haven Breakout Channels - 돌파 매매의 열쇠 소개합니다 Haven Breakout Channels – 지능형 인디케이터로, 통합 구간(가격 채널)을 자동으로 감지하고 돌파 순간을 정확하게 식별하도록 설계되었습니다. 변동성 분석을 기반으로 하므로 수동으로 횡보 구간을 찾을 필요 없이 가장 중요한 것, 즉 새로운 움직임의 시작에서 거래에 진입하는 데 집중할 수 있습니다. 다른 제품 보기 ->  여기 . "통합-확장" 시장 사이클을 이해하는 것은 많은 성공적인 전략의 기초입니다. Haven Breakout Channels는 이러한 단계를 시각화하여 "폭풍 전의 고요함"을 강조하고 가격이 범위를 벗어날 준비가 되었을 때 신호를 보냅니다. 주요 인디케이터 신호 채널 형성 – 인디케이터는 낮은 변동성 기간을 자동으로 식별하고 차트에 가격 채널을 그립니다. 이것은 미래의 움직임에 대한 잠재력이 축적되는 관찰 구역입니다. 돌파 신호 (Breakout) – 가격이 채널 상단 경
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변