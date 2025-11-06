Haven Breakout Channels
- Indicatori
- Maksim Tarutin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Haven Breakout Channels - La tua chiave per il trading di breakout
Presentiamo Haven Breakout Channels – un indicatore intelligente progettato per rilevare automaticamente le zone di consolidamento (canali di prezzo) e determinare con precisione i momenti della loro rottura. Basato sull'analisi della volatilità, ti libera dalla necessità di cercare manualmente le aree laterali, permettendoti di concentrarti sulla cosa più importante: entrare in un'operazione all'inizio di un nuovo movimento.
I miei altri prodotti -> QUI.
Comprendere i cicli di mercato "consolidamento-espansione" è la base di molte strategie di successo. Haven Breakout Channels visualizza queste fasi, evidenziando la "calma prima della tempesta" e fornendo un segnale quando il prezzo è pronto a uscire dal range.
Segnali chiave dell'indicatore
-
Formazione del canale – l'indicatore rileva automaticamente un periodo di bassa volatilità e disegna un canale di prezzo sul grafico. Questa è la tua zona di osservazione, dove si accumula il potenziale per un movimento futuro.
-
Segnale di breakout – non appena il prezzo chiude con decisione sopra il limite superiore del canale (breakout rialzista) o sotto il limite inferiore (breakout ribassista), l'indicatore fornisce un chiaro segnale sotto forma di freccia. Questo è il tuo trigger per entrare nel mercato.
Cosa rende unico Haven Breakout Channels?
Questo indicatore non è solo un altro strumento "preconfezionato". Include funzionalità avanzate per un'analisi professionale:
-
Canali automatici basati sulla volatilità
L'indicatore non utilizza semplici massimi e minimi. Il suo algoritmo analizza la volatilità del mercato per trovare le vere zone di accumulazione. Il canale viene visualizzato in tre zone (superiore, centrale e inferiore) per una migliore percezione.
-
Indicatore del Delta del Volume integrato (Volume Delta Gauge)
Questa è una funzione esclusiva! A destra del prezzo corrente appare un misuratore visivo che mostra il rapporto tra la pressione di acquisto e di vendita all'interno del canale formato. Questo ti dà un vantaggio in più, aiutandoti a prevedere in quale direzione è più probabile che avvenga il breakout.
-
Logica di breakout flessibile
Puoi scegliere cosa considerare un vero breakout: una semplice chiusura del prezzo oltre il confine del canale o una "chiusura forte" (analisi delle posizioni di apertura e chiusura del prezzo), che aiuta a filtrare i falsi segnali.
Tutte le funzionalità di Haven Breakout Channels:
-
Rilevamento automatico dei canali di prezzo basato sull'analisi della volatilità.
-
Segnali di acquisto ( Bullish Breakout) e vendita ( Bearish Breakout) chiari e visivi sotto forma di frecce.
-
Unico indicatore del Delta del Volume per valutare il sentiment all'interno del canale.
-
Visualizzazione del canale in tre zone di colore personalizzabili.
-
Sistema di notifiche avanzato: Avvisi (nel terminale) e notifiche Push (sul telefono) sulla formazione di un nuovo canale e sulla sua rottura.
-
Impostazione flessibile del breakout: per chiusura standard o per chiusura "forte" della candela.
-
Impostazione della logica dei canali: consentire o vietare la sovrapposizione dei canali ( Nested Channels).
-
Aspetto completamente personalizzabile: colori delle zone, dimensioni delle frecce e parametri del misuratore di volume.
-
Ottimizzato per funzionare su qualsiasi coppia di valute e qualsiasi timeframe.
Impostazioni Principali:
-
Allow Nested Channels – consentire (true) o vietare (false) la formazione di canali sovrapposti.
-
Use Strong Closes for Breakout – utilizzare una chiusura "forte" della candela (true) per definire il breakout per una maggiore affidabilità.
-
Normalization Period – periodo di normalizzazione del prezzo per l'analisi della volatilità.
-
Channel Detection Period – periodo per il rilevamento del canale. Influisce sulla sensibilità dell'algoritmo.
-
Minimum Channel Duration (bars) – numero minimo di candele che una fase laterale deve durare affinché l'indicatore disegni un canale.
-
Alert on New Channel Formation – abilitare/disabilitare l'avviso sulla comparsa di un nuovo canale.
-
Alert on Bullish Breakout – abilitare/disabilitare l'avviso di breakout rialzista.
-
Alert on Bearish Breakout – abilitare/disabilitare l'avviso di breakout ribassista.
-
Send Push Notifications – abilitare/disabilitare l'invio di notifiche Push a un dispositivo mobile.
-
Upper Zone Color / Middle Zone Color / Lower Zone Color – impostazione dei colori per le zone del canale.
-
Show Volume Delta Gauge – mostrare/nascondere l'indicatore del delta del volume sul grafico.
-
Gauge Offset (bars from right) – scostamento dell'indicatore del volume in barre dal bordo destro del grafico.
-
Gauge Segments (color gradient) – numero di segmenti nel gradiente di colore dell'indicatore del volume.
Per chi è questo indicatore?
-
Per i trader di breakout: è lo strumento ideale per automatizzare la ricerca di setup di trading.
-
Per i seguaci della Price Action: aiuta a definire chiaramente le fasi di consolidamento ed espansione del mercato.
-
Per i principianti: fornisce un modo semplice e visivamente comprensibile per trovare punti di ingresso forti dopo una fase laterale.
-
Per i trader esperti: diventerà un potente complemento a qualsiasi sistema di trading per confermare i segnali e analizzare il contesto di mercato.
Smetti di indovinare quando finirà la fase laterale. Inizia a fare trading sui movimenti forti con Haven Breakout Channels!