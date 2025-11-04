Haven HTF Candle
- Indicatori
- Maksim Tarutin
- Versione: 1.0
Candela Haven HTF — La Potenza del Timeframe Superiore sul Tuo Grafico
Ti presentiamo Candela Haven HTF — un potente strumento che visualizza le candele di un timeframe superiore (HTF) direttamente sul tuo grafico di lavoro. Smetti di passare continuamente da una finestra all'altra e inizia a vedere il vero contesto di mercato, che è la base per prendere decisioni di trading ben informate.
Caratteristiche Principali e il Concetto "Power of 3"
Analisi basata sul concetto "Power of 3" (AMD): L'indicatore mostra chiaramente il prezzo di apertura della candela HTF — un livello chiave per questa strategia. Identifica facilmente le fasi di Accumulazione (Accumulation), Manipolazione (Manipulation, Judas Swing) e Distribuzione (Distribution) rimanendo su un timeframe inferiore.
Valutazione istantanea del trend: Comprendi rapidamente se il movimento attuale sul tuo timeframe è un impulso o una correzione nel quadro generale.
Comodità visiva: Personalizza completamente la posizione, i colori e il numero di candele HTF per creare lo spazio di lavoro perfetto senza rumore superfluo.
Impostazioni Principali:
Higher Timeframe – Selezione del timeframe superiore da visualizzare.
Number of candles to display – Numero di candele da visualizzare.
Bullish candle color / Bearish candle color – Colori per le candele rialziste e ribassiste.
Display width of each candle (minutes) – Larghezza di ogni candela.
Margin between candles (minutes) – Margine tra le candele.
Right shift from current candle (minutes) – Scostamento del blocco di candele dal bordo destro.
Open price line color / style / width – Impostazioni per la linea del prezzo di apertura.
Show Time Text – Abilita/disabilita e personalizza le etichette orarie (colore, dimensione, scostamento).
Per chi è questo indicatore?
Questo indicatore è indispensabile per i trader che utilizzano la Price Action e gli Smart Money Concepts (SMC), così come per chiunque voglia aumentare la precisione dei propri ingressi attraverso una profonda comprensione della struttura del mercato.```