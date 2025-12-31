Haven MT5 to Telegram

Haven MT5 to Telegram — 专业交易与信号导出工具

将您的交易转化为高质量内容。Haven MT5 to Telegram 是一款专为资金管理者和信号频道主打造的强大工具。它不仅通知交易，还能生成带有品牌的专业报告，随时可以发布。

告别手动截图。该机器人为您完成所有工作：监控市场，计算净利润，添加您的Logo，并即时发送精美报告。

核心优势与独特功能

  • 高级品牌推广 (Watermark)
    您在运营频道或群组吗？机器人会自动在每张截图上添加您的专属水印 (文本或 @用户名)。您可以选择大小、位置甚至颜色。这能提高品牌知名度并防止内容被盗用。

  • 智能截图技术 (Smart Screenshot)
    机器人生成的截图非常清晰。截图前，它可以自动隐藏图表上的控制面板，以免遮挡价格。如果交易发生在您已关闭的品种上，机器人会在后台自动打开相应图表，应用设置，截图并关闭。

  • 盈亏可视化 (PnL Visualization)
    在平仓截图中，机器人会绘制精美的半透明矩形（绿色代表盈利，红色代表亏损），连接入场点和出场点。订阅者一眼就能看到您捕捉到的价格走势。

  • 净利润计算
    许多工具忽略了交易成本。Haven Bot 在计算最终结果时会考虑隔夜利息 (Swaps) 和手续费 (Commissions)。报告中显示的是实际入账金额。

  • 完全自定义模板
    您不受固定格式限制。在设置中，您可以使用 HTML 标签（粗体、斜体、链接）完全重写消息文本。根据您的沟通风格自定义格式。

技术能力

多品种监控 只需安装在一个图表（例如 EURUSD）上，它就能同时监控所有货币、指数和股票的交易。
智能配色 机器人自动检测图表背景颜色（浅色或深色）并调整水印颜色，确保清晰可读。
重试系统 如果 Telegram 服务器不可用（连接错误），机器人不会丢失消息，而是会进行最多 3 次重试。
自动报告 在指定时间自动发送每日和每周统计数据（交易笔数、利润、胜率）。
新闻过滤器 提醒即将发生的重要经济新闻（高影响力），以便您及时调整仓位。

详细设置指南

步骤 1：创建 Telegram 机器人

  1. 打开 Telegram 并搜索 BotFather (带有蓝色对勾的机器人)。
  2. 点击 Start 并发送命令 /newbot
  3. 为您的机器人取个名字（在聊天列表中显示的名称）。
  4. 为您的机器人创建一个用户名（必须唯一且以 "bot" 结尾，例如：MySuperTrade_bot）。
  5. BotFather 会回复一串长代码 —— 这就是您的 API Token。复制它。

步骤 2：获取 Chat ID 或 Channel ID

  • 如果您想要个人通知： 只需向您的新机器人发送命令 /start。然后将您的任何消息转发给机器人 userinfobot —— 它会显示您的个人 ID (数字)。
  • 如果您想发送信号到频道：
    1. 创建一个频道 (或使用现有频道)。
    2. 将您的机器人添加为该频道的 管理员 (Administrator) (这一点很重要，否则它无法发言)。
    3. 将该频道的任何消息转发给机器人 getmyid_bot。它会显示频道 ID (频道 ID 通常以 -100 开头)。

步骤 3：MT5 终端设置

  1. 在终端中，点击 工具 (Tools) -> 选项 (Options) (或 Ctrl+O)。
  2. 进入 智能交易系统 (Expert Advisors) 选项卡。
  3. 勾选 允许 WebRequest (Allow WebRequest)
  4. 双击下方列表，添加链接： https://api.telegram.org (无空格)。点击确定。

步骤 4：启动

  1. 打开任意货币对的图表 (例如 EURUSD)。任意时间周期。
  2. Haven MT5 to Telegram 从导航器拖到图表上。
  3. 在输入参数中，填入您的 TokenChat ID
  4. 点击确定。如果设置正确，面板上会显示状态 "ONLINE"，Telegram 也会收到一条测试消息。

使用 Haven MT5 to Telegram 将您的信号质量提升到一个新水平。祝交易顺利！
