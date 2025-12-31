Haven MT5 to Telegram

Haven MT5 to Telegram — Profesyonel İşlem ve Sinyal Dışa Aktarımı

Trading işlemlerinizi kaliteli içeriğe dönüştürün. Haven MT5 to Telegram, sermaye yöneticileri ve sinyal kanalı sahipleri için özel olarak tasarlanmış güçlü bir araçtır. Sadece işlemleri bildirmekle kalmaz, aynı zamanda markanızı taşıyan, yayınlanmaya hazır profesyonel raporlar oluşturur.

Diğer ürünlerim -> BURAYA TIKLAYIN.

Manuel ekran görüntüsü almayı unutun. Bu bot tüm işi sizin yerinize yapar: piyasayı izler, net kârı hesaplar, logonuzu ekler ve anında estetik bir rapor gönderir.

Temel Avantajlar ve Benzersiz Özellikler

  • Gelişmiş Markalama (Watermark)
    Bir kanal veya sohbet grubu mu yönetiyorsunuz? Bot, her ekran görüntüsüne otomatik olarak yazar imzanızı (metin veya @kullanıcı_adı) yerleştirir. Boyutu, köşe konumunu ve hatta rengi seçebilirsiniz. Bu, markanızın bilinirliğini artırır ve içeriğinizi kopyalanmaya karşı korur.

  • Akıllı Ekran Görüntüsü Teknolojisi (Smart Screenshot)
    Bot, mükemmel netlikte görüntüler alır. Çekimden önce, fiyatı kapatmaması için grafikteki kontrol panelini otomatik olarak gizleyebilir. İşlem kapalı olan bir sembolde gerçekleşirse, bot gerekli grafiği arka planda açar, ayarları uygular, fotoğrafı çeker ve kapatır.

  • PnL Görselleştirme
    İşlem kapanış ekran görüntüsünde bot, giriş ve çıkış noktalarını birleştiren şık yarı saydam dikdörtgenler (kâr için yeşil, zarar için kırmızı) çizer. Aboneleriniz yakaladığınız fiyat hareketini anında görür.

  • Net Kâr Hesaplama
    Birçok araç masrafları göz ardı eder. Haven Bot, nihai sonucu hesaplarken Swap ve Komisyonları dikkate alır. Raporda, bakiyenize yansıyan gerçek parayı görürsünüz.

  • Tam Şablon Özelleştirme
    Katı formatlarla sınırlı değilsiniz. Ayarlarda, HTML etiketlerini (kalın, italik, linkler) kullanarak mesaj metnini tamamen yeniden yazabilirsiniz. Formatı iletişim tarzınıza göre ayarlayın.

Teknik Özellikler

Çoklu Sembol Aracı sadece tek bir grafiğe (örneğin EURUSD) kurun, tüm dövizlerin, endekslerin ve hisse senetlerinin işlemlerini aynı anda izlesin.
Akıllı Renkler Bot, grafiğinizin arka plan rengini (açık veya koyu) otomatik olarak algılar ve filigranların rengini okunabilir olacak şekilde ayarlar.
Yeniden Deneme Sistemi Telegram sunucusu kullanılamıyorsa (bağlantı hatası), bot mesajı kaybetmez, 3 defaya kadar yeniden göndermeyi dener.
Otomatik Raporlar Günlük ve Haftalık istatistikler (İşlem sayısı, Kâr, Kazanma Oranı) belirtilen saatte otomatik olarak gönderilir.
Haber Filtresi Pozisyonlarınızı zamanında ayarlayabilmeniz için önemli ekonomik haberlerin (yüksek önem derecesi) yaklaştığını bildirir.

Detaylı Kurulum Talimatları

Adım 1: Telegram'da Bot Oluşturma

  1. Telegram'ı açın ve BotFather'ı arayın (mavi tikli bot).
  2. Start'a tıklayın ve /newbot komutunu gönderin.
  3. Botunuz için bir İsim oluşturun (sohbet listesinde görünecek ad).
  4. Botunuz için bir Kullanıcı Adı oluşturun (benzersiz olmalı ve "bot" ile bitmelidir, örneğin: MySuperTrade_bot).
  5. BotFather size uzun bir kod gönderecektir — bu sizin API Token'ınızdır. Bunu kopyalayın.

Adım 2: Sohbet (Chat) veya Kanal (Channel) ID'si Alma

  • Kişisel bildirimler istiyorsanız: Yeni botunuza sadece /start komutunu gönderin. Ardından herhangi bir mesajınızı userinfobot'a iletin — size kişisel ID'nizi (rakamlar) gösterecektir.
  • Bir Kanala sinyal göndermek istiyorsanız:
    1. Bir kanal oluşturun (veya mevcut olanı kullanın).
    2. Botunuzu bu kanala Yönetici (Administrator) olarak ekleyin (bu önemlidir, aksi takdirde yazamaz).
    3. Bu kanaldan herhangi bir mesajı getmyid_bot'a iletin. Size kanal ID'sini gösterecektir (Kanal ID'si her zaman -100 ile başlar).

Adım 3: MT5 Terminal Ayarları

  1. Terminalde Araçlar -> Seçenekler'e tıklayın (veya Ctrl+O).
  2. Uzman Danışmanlar (Expert Advisors) sekmesine gidin.
  3. Listelenen URL için WebRequest'e izin ver kutucuğunu işaretleyin.
  4. Aşağıdaki alana çift tıklayın ve linki yapıştırın: https://api.telegram.org (boşluk bırakmadan). Tamam'a tıklayın.

Adım 4: Başlatma

  1. Herhangi bir döviz çiftinin grafiğini açın (örneğin EURUSD). Zaman dilimi fark etmez.
  2. Gezgin penceresinden Haven MT5 to Telegram aracını grafiğe sürükleyin.
  3. Giriş parametrelerine Token ve Chat ID'nizi yapıştırın.
  4. Tamam'a tıklayın. Her şey doğruysa, panelde "ONLINE" durumu görünecek ve Telegram'a bir test mesajı gelecektir.

Haven MT5 to Telegram ile sinyallerinizin kalitesini yeni bir seviyeye taşıyın. Başarılı işlemler dileriz!
