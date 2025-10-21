Haven Entry Bands
- Indicatori
- Maksim Tarutin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Haven Entry Bands - Il Tuo Navigatore per Ingressi Precisi sul Mercato
Presentiamo Haven Entry Bands – non è solo un insieme di linee sul tuo grafico, ma un sistema completo per identificare i trend e trovare punti di ingresso ad alta probabilità. L'indicatore si basa su una combinazione di price action smussata e volatilità adattiva, che gli permette di costruire livelli dinamici di supporto e resistenza basati sui rapporti di Fibonacci.
Smetti di tirare a indovinare dove entrare nel mercato. Haven Entry Bands determina automaticamente se i tori o gli orsi hanno il controllo ed evidenzia le zone chiave per aprire operazioni, liberando il tuo tempo per ciò che conta di più: prendere decisioni ben informate.
Segnali Chiave dell'Indicatore
L'indicatore genera tre tipi di segnali, ognuno con uno scopo specifico:
-
Segnali di Ingresso (Entry Signals) – appaiono all'inizio di un nuovo trend, quando la linea di base cambia direzione. Questo è il segnale principale per entrare a mercato proprio all'inizio di un nuovo movimento.
-
Segnali di Rimbalzo (Bounce Signals) – si verificano quando il prezzo ritraccia verso la linea di base centrale e rimbalza su di essa, continuando il trend. Questo è un punto di ingresso ideale per la continuazione del trend dopo un pullback minore.
-
Segnali di Rigetto / TP (Rejection / TP Signals) – vengono attivati quando il prezzo raggiunge i livelli esterni di Fibonacci. Questi segnali possono indicare l'esaurimento dell'impulso attuale e servono come guida per la presa di profitto (Take Profit) o per cercare setup di inversione.
Cosa rende unico Haven Entry Bands?
-
Livelli di Fibonacci Dinamici
A differenza delle linee statiche che disegni a mano, i livelli di questo indicatore si adattano alla volatilità attuale del mercato. In un trend rialzista, l'indicatore costruisce livelli di supporto dinamici, e in un trend ribassista, costruisce livelli di resistenza. Il prezzo stesso ti suggerisce dove aspettarlo.
-
Doppio Motore di Calcolo della Volatilità
Puoi scegliere quale indicatore utilizzare per calcolare l'ampiezza delle bande: il classico ATR (Average True Range) o StdDev (Deviazione Standard). Ciò ti permette di personalizzare Haven Entry Bands per adattarlo al tuo stile di trading e a un asset specifico.
-
Tutto in Uno: Trend, Ingresso e Uscita
L'indicatore non mostra solo la direzione del trend. Fornisce un set completo di segnali: per entrare all'inizio di un trend, per aggiungere a una posizione sui pullback e per identificare potenziali zone di uscita. Questo lo trasforma in un sistema di trading autosufficiente.
Tutte le Funzionalità di Haven Entry Bands:
-
Rilevamento automatico della direzione del trend basato su una media mobile doppiamente smussata.
-
Costruzione di canali dinamici di supporto/resistenza basati sui livelli di Fibonacci (0.618, 1.0, 1.618, 2.618).
-
Segnali a freccia visivi, chiari e intuitivi per ogni tipo di evento (Ingresso, Rimbalzo, Rigetto).
-
Scelta tra ATR e StdDev per il calcolo della volatilità.
-
Aggressività personalizzabile per i segnali di Take Profit (TP).
-
Sistema di Notifiche Avanzato: Avvisi sul terminale, Notifiche Push (sul tuo telefono) e Avvisi Sonori, per non perdere mai un segnale.
-
Aspetto completamente personalizzabile: colori e spessori per tutte le linee e le frecce.
-
Codice ad alte prestazioni, che non ridipinge (non-repainting) e non sovraccarica il tuo terminale.
-
Ottimizzato per qualsiasi coppia di valute, azione o criptovaluta su qualsiasi timeframe.
Impostazioni Principali:
-
InpLength – il periodo della media mobile principale, influisce sulla sensibilità del rilevamento del trend.
-
InpAtrLength – il periodo dell'indicatore di volatilità (ATR o StdDev).
-
InpUseATR – commuta tra l'uso di ATR (true) e Deviazione Standard (false) per il calcolo delle bande.
-
InpTPAggressiveness – seleziona il livello di Fibonacci (Basso, Medio, Alto) per generare i segnali di Rigetto/TP.
-
InpShowRejections / InpShowBounces – abilita/disabilita la visualizzazione dei segnali di Rigetto e di Rimbalzo.
-
Alert Settings – controllo completo su tutti i tipi di notifiche.
Per chi è questo indicatore?
-
Per i Trader di Trend: automatizza la ricerca di punti di ingresso e sii sicuro della direzione del trend.
-
Per Scalper e Day Trader: ottieni segnali precisi per operazioni a breve termine sui rimbalzi da livelli dinamici.
-
Per i Principianti: ottieni un sistema visivo semplice e chiaro che ti aiuterà a imparare a sentire il ritmo del mercato.
-
Per i Trader Esperti: usa Haven Entry Bands come un potente strumento di conferma per la tua strategia di trading principale.