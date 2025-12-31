Haven MT5 to Telegram
- Utilitários
- Maksim Tarutin
- Versão: 16.0
- Atualizado: 31 dezembro 2025
- Ativações: 10
Haven MT5 to Telegram — Exportação Profissional de Operações e Sinais
Transforme o seu trading em conteúdo de qualidade. Haven MT5 to Telegram é um utilitário poderoso, criado especificamente para gestores de capital e proprietários de canais de sinais. Ele não apenas notifica sobre operações, mas cria relatórios profissionais com a sua marca, prontos para publicação.
Esqueça as capturas de tela manuais. Este bot faz todo o trabalho por você: monitora o mercado, calcula o lucro líquido, aplica seu logotipo e envia um relatório bonito instantaneamente.
Vantagens Principais e Recursos Exclusivos
Branding Avançado (Watermark)
Você gerencia um canal ou chat? O bot sobrepõe automaticamente sua marca de autor (texto ou @nomedeusuario) em cada captura de tela. Você pode escolher o tamanho, a posição no canto e até a cor. Isso aumenta o reconhecimento da sua marca e protege o conteúdo contra cópias.
Tecnologia Smart Screenshot
O bot faz capturas de tela perfeitamente limpas. Antes de capturar, ele pode ocultar automaticamente o painel de controle do gráfico para não cobrir o preço. Se a operação ocorreu em um símbolo que você tem fechado, o bot abrirá o gráfico necessário em segundo plano, aplicará as configurações, fará a captura e o fechará.
Visualização de PnL
Na captura de tela de fechamento, o bot desenha retângulos semitransparentes elegantes (verdes para lucro, vermelhos para prejuízo), conectando o ponto de entrada e saída. Os assinantes veem imediatamente o movimento de preço que você capturou.
Cálculo de Lucro Líquido
Muitos utilitários ignoram as despesas. O Haven Bot considera Swaps e Comissões ao calcular o resultado final. No relatório, você vê o dinheiro real que entrou no seu saldo.
Personalização Total de Modelos
Você não está limitado a formatos rígidos. Nas configurações, você pode reescrever completamente o texto das mensagens usando tags HTML (negrito, itálico, links). Ajuste o formato ao seu estilo de comunicação.
Capacidades Técnicas
|Multi-Símbolo
|Instale o utilitário em apenas um gráfico (por exemplo, EURUSD), e ele monitorará as negociações de todas as moedas, índices e ações simultaneamente.
|Cores Inteligentes
|O bot detecta automaticamente a cor de fundo do seu gráfico (claro ou escuro) e ajusta a cor das marcas d'água para que sejam legíveis.
|Sistema de Reenvio
|Se o servidor do Telegram estiver indisponível (erro de conexão), o bot não perderá a mensagem, mas fará até 3 tentativas de reenvio.
|Relatórios Automáticos
|Estatísticas diárias e semanais (Número de operações, Lucro, Taxa de acerto) são enviadas automaticamente no horário especificado.
|Filtro de Notícias
|Notifica sobre a aproximação de notícias econômicas importantes (alto impacto) para que você possa ajustar suas posições a tempo.
Instruções Detalhadas de Configuração
Passo 1: Criar o bot no Telegram
- Abra o Telegram e pesquise por BotFather (o bot com o selo de verificação azul).
- Clique em Start e envie o comando /newbot.
- Crie um Nome para o seu bot (como ele aparecerá na lista de chats).
- Crie um Nome de usuário para o seu bot (deve ser único e terminar em "bot", por exemplo: MySuperTrade_bot).
- O BotFather responderá com um código longo — este é o seu API Token. Copie-o.
Passo 2: Obter o ID do Chat ou Canal
- Se você deseja notificações pessoais: Apenas envie o comando /start para o seu novo bot. Em seguida, encaminhe qualquer mensagem sua para o bot userinfobot — ele mostrará o seu ID pessoal (números).
- Se você deseja enviar sinais para um Canal:
1. Crie um canal (ou use um existente).
2. Adicione o seu bot a este canal como Administrador (isso é importante, caso contrário ele não poderá escrever).
3. Encaminhe qualquer mensagem deste canal para o bot getmyid_bot. Ele mostrará o ID do canal (o ID do canal sempre começa com -100).
Passo 3: Configuração do Terminal MT5
- No terminal, clique em Ferramentas -> Opções (ou Ctrl+O).
- Vá para a aba Expert Advisors.
- Marque a caixa Permitir WebRequest para as URLs listadas.
- Clique duas vezes no campo abaixo e cole o link: https://api.telegram.org (sem espaços). Clique em OK.
Passo 4: Inicialização
- Abra o gráfico de qualquer par de moedas (por exemplo, EURUSD). Qualquer time frame.
- Arraste o Haven MT5 to Telegram do navegador para o gráfico.
- Nos parâmetros de entrada, cole o seu Token e Chat ID.
- Clique em OK. Se tudo estiver correto, o painel mostrará o status "ONLINE" e uma mensagem de teste chegará ao Telegram.
Leve a qualidade dos seus sinais a um novo nível com Haven MT5 to Telegram. Bons trades!