Haven MT5 to Telegram — Exportação Profissional de Operações e Sinais

Transforme o seu trading em conteúdo de qualidade. Haven MT5 to Telegram é um utilitário poderoso, criado especificamente para gestores de capital e proprietários de canais de sinais. Ele não apenas notifica sobre operações, mas cria relatórios profissionais com a sua marca, prontos para publicação.

Meus outros produtos -> AQUI.

Esqueça as capturas de tela manuais. Este bot faz todo o trabalho por você: monitora o mercado, calcula o lucro líquido, aplica seu logotipo e envia um relatório bonito instantaneamente.

Vantagens Principais e Recursos Exclusivos

Branding Avançado (Watermark)

Você gerencia um canal ou chat? O bot sobrepõe automaticamente sua marca de autor (texto ou @nomedeusuario) em cada captura de tela. Você pode escolher o tamanho, a posição no canto e até a cor. Isso aumenta o reconhecimento da sua marca e protege o conteúdo contra cópias.

Tecnologia Smart Screenshot

O bot faz capturas de tela perfeitamente limpas. Antes de capturar, ele pode ocultar automaticamente o painel de controle do gráfico para não cobrir o preço. Se a operação ocorreu em um símbolo que você tem fechado, o bot abrirá o gráfico necessário em segundo plano, aplicará as configurações, fará a captura e o fechará.

Visualização de PnL

Na captura de tela de fechamento, o bot desenha retângulos semitransparentes elegantes (verdes para lucro, vermelhos para prejuízo), conectando o ponto de entrada e saída. Os assinantes veem imediatamente o movimento de preço que você capturou.

Cálculo de Lucro Líquido

Muitos utilitários ignoram as despesas. O Haven Bot considera Swaps e Comissões ao calcular o resultado final. No relatório, você vê o dinheiro real que entrou no seu saldo.

Personalização Total de Modelos

Você não está limitado a formatos rígidos. Nas configurações, você pode reescrever completamente o texto das mensagens usando tags HTML (negrito, itálico, links). Ajuste o formato ao seu estilo de comunicação.

Capacidades Técnicas

Multi-Símbolo Instale o utilitário em apenas um gráfico (por exemplo, EURUSD), e ele monitorará as negociações de todas as moedas, índices e ações simultaneamente. Cores Inteligentes O bot detecta automaticamente a cor de fundo do seu gráfico (claro ou escuro) e ajusta a cor das marcas d'água para que sejam legíveis. Sistema de Reenvio Se o servidor do Telegram estiver indisponível (erro de conexão), o bot não perderá a mensagem, mas fará até 3 tentativas de reenvio. Relatórios Automáticos Estatísticas diárias e semanais (Número de operações, Lucro, Taxa de acerto) são enviadas automaticamente no horário especificado. Filtro de Notícias Notifica sobre a aproximação de notícias econômicas importantes (alto impacto) para que você possa ajustar suas posições a tempo.

Instruções Detalhadas de Configuração

Passo 1: Criar o bot no Telegram

Abra o Telegram e pesquise por BotFather (o bot com o selo de verificação azul). Clique em Start e envie o comando /newbot. Crie um Nome para o seu bot (como ele aparecerá na lista de chats). Crie um Nome de usuário para o seu bot (deve ser único e terminar em "bot", por exemplo: MySuperTrade_bot). O BotFather responderá com um código longo — este é o seu API Token. Copie-o.

Passo 2: Obter o ID do Chat ou Canal

Se você deseja notificações pessoais: Apenas envie o comando /start para o seu novo bot. Em seguida, encaminhe qualquer mensagem sua para o bot userinfobot — ele mostrará o seu ID pessoal (números).

Apenas envie o comando para o seu novo bot. Em seguida, encaminhe qualquer mensagem sua para o bot — ele mostrará o seu ID pessoal (números). Se você deseja enviar sinais para um Canal:

1. Crie um canal (ou use um existente).

2. Adicione o seu bot a este canal como Administrador (isso é importante, caso contrário ele não poderá escrever).

3. Encaminhe qualquer mensagem deste canal para o bot getmyid_bot. Ele mostrará o ID do canal (o ID do canal sempre começa com -100).

Passo 3: Configuração do Terminal MT5

No terminal, clique em Ferramentas -> Opções (ou Ctrl+O). Vá para a aba Expert Advisors. Marque a caixa Permitir WebRequest para as URLs listadas. Clique duas vezes no campo abaixo e cole o link: https://api.telegram.org (sem espaços). Clique em OK.

Passo 4: Inicialização

Abra o gráfico de qualquer par de moedas (por exemplo, EURUSD). Qualquer time frame. Arraste o Haven MT5 to Telegram do navegador para o gráfico. Nos parâmetros de entrada, cole o seu Token e Chat ID. Clique em OK. Se tudo estiver correto, o painel mostrará o status "ONLINE" e uma mensagem de teste chegará ao Telegram.

Leve a qualidade dos seus sinais a um novo nível com Haven MT5 to Telegram. Bons trades!