Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade.

Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincronizzazione in tempo reale di ordini di mercato e pendenti, modifiche dei trade, chiusure parziali e operazioni di chiusura per compensazione. È compatibile sia con conti demo che live, login di trading o investitore, e garantisce il recupero attraverso un sistema di memoria persistente dei trade anche se l'EA, il terminale o il VPS si riavvia. Più master e slave possono essere gestiti simultaneamente con ID unici, e le differenze tra broker vengono gestite automaticamente attraverso regolazioni di prefisso/suffisso o mappatura personalizzata dei simboli.

Caratteristiche Speciali:

Facile da configurare — veloce come 30 secondi (vedi video).

Veloce, stabile e accurato — copia a bassa latenza in Modalità Turbo (vedi screenshot).

Alta sicurezza — non usa DLL o WebRequest potenzialmente pericolosi.

Memoria persistente dei trade per evitare trade orfani, mancanti o inesatti.

Copia da manuale o EA, attraverso tutti i tipi di conto.

Auto prefisso/suffisso per simboli per configurazione rapida; copia tra MT4 e MT5.

Copia molto flessibile multi-master e multi-slave con configurazione semplice.

Metodi avanzati: Chiusura Parziale per MT4/5, Trade Inversi e Chiusura per Compensazione.

Numeri Magici e Commenti vuoti dei trade copiati per variazioni di aspetto.

Gestione del rischio del conto e protezione per conti broker e prop firm.

Opzioni di Trailing Stop, Take Profit e Stop Loss per gestire rischi e guadagni.

Controlli estesi delle dimensioni dei lotti con più di 10 opzioni.

Prezzo Migliore basato su conto e/o trade individuali per catturare entrate favorevoli.

Tentativo automatico su problemi temporanei di broker/connettività con logica di esecuzione veloce.

E molte altre funzioni avanzate.

Gestione Stop Loss e Take Profit

Stop loss e take profit possono seguire il master, rimanere non impostati, essere definiti in punti o calcolati dinamicamente usando fattori ATR o ADR. Il TP può anche essere impostato come moltiplicatore relativo allo SL. Tutte le impostazioni rispettano le restrizioni StopLevel e FreezeLevel imposte dal broker per ridurre i rifiuti di esecuzione.

Filtraggio e Controllo dei Trade

I trade possono essere filtrati per simboli, numeri magici e commenti, con liste di inclusione ed esclusione disponibili. Queste liste possono gestire corrispondenze parziali (es. "USD" per tutte le coppie USD) o definizioni complete per controllo granulare. Il copiatore supporta anche la copia inversa (acquisto diventa vendita e viceversa) e permette ai trader di ignorare le uscite del master quando gestiscono le chiusure indipendentemente sul lato slave. Gli ordini pendenti possono essere copiati o ignorati, mentre sia le chiusure parziali che le operazioni di chiusura per compensazione vengono rilevate e replicate accuratamente attraverso le piattaforme.

Velocità di Copia, Filtri Prezzo e Sessioni

L'esecuzione può essere ritardata intenzionalmente usando temporizzazione randomizzata per allinearsi meglio ai requisiti delle prop firm. I trader possono anche abilitare la Logica Prezzo Migliore, filtrando le entrate per distanza in punti, valore in dollari, percentuale ATR o percentuale ADR, con finestre di tolleranza e regolazione automatica del delta SL/TP. Il controllo del trading basato sul tempo è supportato attraverso due filtri di sessione indipendenti, dove il trading può essere limitato per giorno della settimana e ore specifiche del giorno per allinearsi con programmi di trading, eventi di notizie o restrizioni delle prop firm.

Sincronizzazione Iniziale e Suddivisione del Volume

All'avvio, i trader possono scegliere se copiare i trade esistenti immediatamente, solo quelli profittevoli, solo quelli in perdita o nessuno. Il volume dei trade può essere regolato tramite modalità fisse, moltiplicatore e basate sul conto (equity, saldo, margine libero, equity × leva), e può anche essere suddiviso in posizioni più piccole. La suddivisione può essere fatta per dimensione del lotto o per numero di trade, con controllo di overflow o resto, garantendo compatibilità con i limiti rigorosi di dimensione del lotto del broker.

Protezione Drawdown ed Equity

Le caratteristiche di protezione del drawdown giornaliero, drawdown complessivo ed equity aiutano a salvaguardare i conti di trading, specialmente negli ambienti delle prop firm. I limiti possono essere impostati per percentuale o valori fissi in dollari, e quando violati, il copiatore può automaticamente bloccare il trading fino al giorno successivo o finché le condizioni non si ripristinano. La protezione può essere applicata contro saldo, equity o riferimenti iniziali del conto, a seconda delle regole della prop firm.

Strumenti Avanzati di Gestione del Rischio

Il copiatore include un motore Trailing Stop con metodi multipli: punti fissi, ATR o ADR. Il trailing può essere definito come fattore di SL, con passi di trailing personalizzabili, livelli di pareggio e attivazione solo su trade gestiti. Inoltre, un sistema di Chiusura Basket gestisce gruppi di trade collettivamente, con stop loss globale, take profit, trailing stop, pareggio e consapevolezza di commissioni/swap. La gestione basket supporta strategie che si basano su uscite a livello di portafoglio. Le dimensioni dei lotti possono anche essere controllate con filtri min/max, mentre i filtri di conteggio trade permettono di impostare un numero minimo o massimo di trade attivi per simbolo o attraverso tutti i trade per mantenere l'esposizione al rischio entro i limiti.

Numeri Magici, Commenti e Logica di Tentativo

I trade copiati possono portare nessun numero magico (vuoto), ereditare il numero magico del master o usare un input specificato manualmente. La stessa flessibilità si applica ai commenti dei trade: possono essere vuoti, copiati dal master o impostati come stringa personalizzata definita dall'utente. Una caratteristica unica del Copy Cat Copier è la capacità di lasciare il numero magico e il commento del trade slave vuoti anche se il master li ha.

Aggiornamenti:

Caratteristiche e funzioni di Copy Cat More MT5 (Gatto Copiatore MT5) vengono costantemente aggiornate, e le riceverai senza costi aggiuntivi dopo un acquisto unico.



