Copy Cat More Trade Copier MT5
- Utilità
- Dilwyn Tng
- Versione: 3.354
- Aggiornato: 4 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade.
Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincronizzazione in tempo reale di ordini di mercato e pendenti, modifiche dei trade, chiusure parziali e operazioni di chiusura per compensazione. È compatibile sia con conti demo che live, login di trading o investitore, e garantisce il recupero attraverso un sistema di memoria persistente dei trade anche se l'EA, il terminale o il VPS si riavvia. Più master e slave possono essere gestiti simultaneamente con ID unici, e le differenze tra broker vengono gestite automaticamente attraverso regolazioni di prefisso/suffisso o mappatura personalizzata dei simboli.
Manuale/Impostazioni | Copy Cat More MT4 | Canale
Caratteristiche Speciali:
Facile da configurare — veloce come 30 secondi (vedi video).
Veloce, stabile e accurato — copia a bassa latenza in Modalità Turbo (vedi screenshot).
Alta sicurezza — non usa DLL o WebRequest potenzialmente pericolosi.
Memoria persistente dei trade per evitare trade orfani, mancanti o inesatti.
Copia da manuale o EA, attraverso tutti i tipi di conto.
Auto prefisso/suffisso per simboli per configurazione rapida; copia tra MT4 e MT5.
Copia molto flessibile multi-master e multi-slave con configurazione semplice.
Metodi avanzati: Chiusura Parziale per MT4/5, Trade Inversi e Chiusura per Compensazione.
Numeri Magici e Commenti vuoti dei trade copiati per variazioni di aspetto.
Gestione del rischio del conto e protezione per conti broker e prop firm.
Opzioni di Trailing Stop, Take Profit e Stop Loss per gestire rischi e guadagni.
Controlli estesi delle dimensioni dei lotti con più di 10 opzioni.
Prezzo Migliore basato su conto e/o trade individuali per catturare entrate favorevoli.
Tentativo automatico su problemi temporanei di broker/connettività con logica di esecuzione veloce.
E molte altre funzioni avanzate.
Gestione Stop Loss e Take Profit
Stop loss e take profit possono seguire il master, rimanere non impostati, essere definiti in punti o calcolati dinamicamente usando fattori ATR o ADR. Il TP può anche essere impostato come moltiplicatore relativo allo SL. Tutte le impostazioni rispettano le restrizioni StopLevel e FreezeLevel imposte dal broker per ridurre i rifiuti di esecuzione.
Filtraggio e Controllo dei Trade
I trade possono essere filtrati per simboli, numeri magici e commenti, con liste di inclusione ed esclusione disponibili. Queste liste possono gestire corrispondenze parziali (es. "USD" per tutte le coppie USD) o definizioni complete per controllo granulare. Il copiatore supporta anche la copia inversa (acquisto diventa vendita e viceversa) e permette ai trader di ignorare le uscite del master quando gestiscono le chiusure indipendentemente sul lato slave. Gli ordini pendenti possono essere copiati o ignorati, mentre sia le chiusure parziali che le operazioni di chiusura per compensazione vengono rilevate e replicate accuratamente attraverso le piattaforme.
Velocità di Copia, Filtri Prezzo e Sessioni
L'esecuzione può essere ritardata intenzionalmente usando temporizzazione randomizzata per allinearsi meglio ai requisiti delle prop firm. I trader possono anche abilitare la Logica Prezzo Migliore, filtrando le entrate per distanza in punti, valore in dollari, percentuale ATR o percentuale ADR, con finestre di tolleranza e regolazione automatica del delta SL/TP. Il controllo del trading basato sul tempo è supportato attraverso due filtri di sessione indipendenti, dove il trading può essere limitato per giorno della settimana e ore specifiche del giorno per allinearsi con programmi di trading, eventi di notizie o restrizioni delle prop firm.
Sincronizzazione Iniziale e Suddivisione del Volume
All'avvio, i trader possono scegliere se copiare i trade esistenti immediatamente, solo quelli profittevoli, solo quelli in perdita o nessuno. Il volume dei trade può essere regolato tramite modalità fisse, moltiplicatore e basate sul conto (equity, saldo, margine libero, equity × leva), e può anche essere suddiviso in posizioni più piccole. La suddivisione può essere fatta per dimensione del lotto o per numero di trade, con controllo di overflow o resto, garantendo compatibilità con i limiti rigorosi di dimensione del lotto del broker.
Protezione Drawdown ed Equity
Le caratteristiche di protezione del drawdown giornaliero, drawdown complessivo ed equity aiutano a salvaguardare i conti di trading, specialmente negli ambienti delle prop firm. I limiti possono essere impostati per percentuale o valori fissi in dollari, e quando violati, il copiatore può automaticamente bloccare il trading fino al giorno successivo o finché le condizioni non si ripristinano. La protezione può essere applicata contro saldo, equity o riferimenti iniziali del conto, a seconda delle regole della prop firm.
Strumenti Avanzati di Gestione del Rischio
Il copiatore include un motore Trailing Stop con metodi multipli: punti fissi, ATR o ADR. Il trailing può essere definito come fattore di SL, con passi di trailing personalizzabili, livelli di pareggio e attivazione solo su trade gestiti. Inoltre, un sistema di Chiusura Basket gestisce gruppi di trade collettivamente, con stop loss globale, take profit, trailing stop, pareggio e consapevolezza di commissioni/swap. La gestione basket supporta strategie che si basano su uscite a livello di portafoglio. Le dimensioni dei lotti possono anche essere controllate con filtri min/max, mentre i filtri di conteggio trade permettono di impostare un numero minimo o massimo di trade attivi per simbolo o attraverso tutti i trade per mantenere l'esposizione al rischio entro i limiti.
Numeri Magici, Commenti e Logica di Tentativo
I trade copiati possono portare nessun numero magico (vuoto), ereditare il numero magico del master o usare un input specificato manualmente. La stessa flessibilità si applica ai commenti dei trade: possono essere vuoti, copiati dal master o impostati come stringa personalizzata definita dall'utente. Una caratteristica unica del Copy Cat Copier è la capacità di lasciare il numero magico e il commento del trade slave vuoti anche se il master li ha.
Aggiornamenti:
Caratteristiche e funzioni di Copy Cat More MT5 (Gatto Copiatore MT5) vengono costantemente aggiornate, e le riceverai senza costi aggiuntivi dopo un acquisto unico.
Chiedimi una copia di prova prima del tuo acquisto per verificare la compatibilità dei tuoi broker.
Been using Copy Cat MT5 and honestly its a beast. What really got me is the prop firm features, equity protector, delay copy, downdraw halts and ....., these life saving features protect my funded accounts from to be bleached and flagged as copy trades. Most copiers I tried before just can’t deal with that stuff right.
The copier keep all trades in memory too, so even if my VPS restart or MT5 crash, everything come back in sync. Thats huge relief for me cause I don’t gotta babysit it 24/7.
Super flexable with all the settings, I can manage multiple masters and slaves easy, and it just run smooth. For me this one is the top of the market, 5 stars no doubt.