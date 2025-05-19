Copy Cat More Trade Copier MT5

5

Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade.

Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincronizzazione in tempo reale di ordini di mercato e pendenti, modifiche dei trade, chiusure parziali e operazioni di chiusura per compensazione. È compatibile sia con conti demo che live, login di trading o investitore, e garantisce il recupero attraverso un sistema di memoria persistente dei trade anche se l'EA, il terminale o il VPS si riavvia. Più master e slave possono essere gestiti simultaneamente con ID unici, e le differenze tra broker vengono gestite automaticamente attraverso regolazioni di prefisso/suffisso o mappatura personalizzata dei simboli.

Manuale/Impostazioni | Copy Cat More MT4 | Canale 

Caratteristiche Speciali:
Facile da configurare — veloce come 30 secondi (vedi video).
Veloce, stabile e accurato — copia a bassa latenza in Modalità Turbo (vedi screenshot).
Alta sicurezza — non usa DLL o WebRequest potenzialmente pericolosi.
Memoria persistente dei trade per evitare trade orfani, mancanti o inesatti.
Copia da manuale o EA, attraverso tutti i tipi di conto.
Auto prefisso/suffisso per simboli per configurazione rapida; copia tra MT4 e MT5.
Copia molto flessibile multi-master e multi-slave con configurazione semplice.
Metodi avanzati: Chiusura Parziale per MT4/5, Trade Inversi e Chiusura per Compensazione.
Numeri Magici e Commenti vuoti dei trade copiati per variazioni di aspetto.
Gestione del rischio del conto e protezione per conti broker e prop firm.
Opzioni di Trailing Stop, Take Profit e Stop Loss per gestire rischi e guadagni.
Controlli estesi delle dimensioni dei lotti con più di 10 opzioni.
Prezzo Migliore basato su conto e/o trade individuali per catturare entrate favorevoli.
Tentativo automatico su problemi temporanei di broker/connettività con logica di esecuzione veloce.
E molte altre funzioni avanzate.

Gestione Stop Loss e Take Profit
Stop loss e take profit possono seguire il master, rimanere non impostati, essere definiti in punti o calcolati dinamicamente usando fattori ATR o ADR. Il TP può anche essere impostato come moltiplicatore relativo allo SL. Tutte le impostazioni rispettano le restrizioni StopLevel e FreezeLevel imposte dal broker per ridurre i rifiuti di esecuzione.

Filtraggio e Controllo dei Trade
I trade possono essere filtrati per simboli, numeri magici e commenti, con liste di inclusione ed esclusione disponibili. Queste liste possono gestire corrispondenze parziali (es. "USD" per tutte le coppie USD) o definizioni complete per controllo granulare. Il copiatore supporta anche la copia inversa (acquisto diventa vendita e viceversa) e permette ai trader di ignorare le uscite del master quando gestiscono le chiusure indipendentemente sul lato slave. Gli ordini pendenti possono essere copiati o ignorati, mentre sia le chiusure parziali che le operazioni di chiusura per compensazione vengono rilevate e replicate accuratamente attraverso le piattaforme.

Velocità di Copia, Filtri Prezzo e Sessioni
L'esecuzione può essere ritardata intenzionalmente usando temporizzazione randomizzata per allinearsi meglio ai requisiti delle prop firm. I trader possono anche abilitare la Logica Prezzo Migliore, filtrando le entrate per distanza in punti, valore in dollari, percentuale ATR o percentuale ADR, con finestre di tolleranza e regolazione automatica del delta SL/TP. Il controllo del trading basato sul tempo è supportato attraverso due filtri di sessione indipendenti, dove il trading può essere limitato per giorno della settimana e ore specifiche del giorno per allinearsi con programmi di trading, eventi di notizie o restrizioni delle prop firm.

Sincronizzazione Iniziale e Suddivisione del Volume
All'avvio, i trader possono scegliere se copiare i trade esistenti immediatamente, solo quelli profittevoli, solo quelli in perdita o nessuno. Il volume dei trade può essere regolato tramite modalità fisse, moltiplicatore e basate sul conto (equity, saldo, margine libero, equity × leva), e può anche essere suddiviso in posizioni più piccole. La suddivisione può essere fatta per dimensione del lotto o per numero di trade, con controllo di overflow o resto, garantendo compatibilità con i limiti rigorosi di dimensione del lotto del broker.

Protezione Drawdown ed Equity
Le caratteristiche di protezione del drawdown giornaliero, drawdown complessivo ed equity aiutano a salvaguardare i conti di trading, specialmente negli ambienti delle prop firm. I limiti possono essere impostati per percentuale o valori fissi in dollari, e quando violati, il copiatore può automaticamente bloccare il trading fino al giorno successivo o finché le condizioni non si ripristinano. La protezione può essere applicata contro saldo, equity o riferimenti iniziali del conto, a seconda delle regole della prop firm.

Strumenti Avanzati di Gestione del Rischio
Il copiatore include un motore Trailing Stop con metodi multipli: punti fissi, ATR o ADR. Il trailing può essere definito come fattore di SL, con passi di trailing personalizzabili, livelli di pareggio e attivazione solo su trade gestiti. Inoltre, un sistema di Chiusura Basket gestisce gruppi di trade collettivamente, con stop loss globale, take profit, trailing stop, pareggio e consapevolezza di commissioni/swap. La gestione basket supporta strategie che si basano su uscite a livello di portafoglio. Le dimensioni dei lotti possono anche essere controllate con filtri min/max, mentre i filtri di conteggio trade permettono di impostare un numero minimo o massimo di trade attivi per simbolo o attraverso tutti i trade per mantenere l'esposizione al rischio entro i limiti.

Numeri Magici, Commenti e Logica di Tentativo
I trade copiati possono portare nessun numero magico (vuoto), ereditare il numero magico del master o usare un input specificato manualmente. La stessa flessibilità si applica ai commenti dei trade: possono essere vuoti, copiati dal master o impostati come stringa personalizzata definita dall'utente. Una caratteristica unica del Copy Cat Copier è la capacità di lasciare il numero magico e il commento del trade slave vuoti anche se il master li ha.

Aggiornamenti:
Caratteristiche e funzioni di Copy Cat More MT5 (Gatto Copiatore MT5) vengono costantemente aggiornate, e le riceverai senza costi aggiuntivi dopo un acquisto unico.

Chiedimi una copia di prova prima del tuo acquisto per verificare la compatibilità dei tuoi broker.

Recensioni 2
Grab
52
Grab 2025.09.17 10:11 
 

Been using Copy Cat MT5 and honestly its a beast. What really got me is the prop firm features, equity protector, delay copy, downdraw halts and ....., these life saving features protect my funded accounts from to be bleached and flagged as copy trades. Most copiers I tried before just can’t deal with that stuff right.

The copier keep all trades in memory too, so even if my VPS restart or MT5 crash, everything come back in sync. Thats huge relief for me cause I don’t gotta babysit it 24/7.

Super flexable with all the settings, I can manage multiple masters and slaves easy, and it just run smooth. For me this one is the top of the market, 5 stars no doubt.

Benson III
58
Benson III 2025.09.10 09:51 
 

Dudes. I've used loads of copiers and this is by far the best. Loads of functionality (including Close By and Close partial), you gotta get across how to use it and read the instructions but it will do anything you need your copier to do. The support guy/developer is super helpful. This is the only one I use now. Recommended from me. A++

Prodotti consigliati
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experts
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experts
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Grid Logic FX
Alexandre Bosa
Experts
First 10 copies available at $149. Price will increase to $249 afterward. Grid Logic FX – Automated Multi-Currency Grid Trading Expert Advisor Maximize your trading potential with Grid Logic FX, a powerful and fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5. Designed to trade multiple major currency pairs simultaneously on the M30 timeframe, this EA combines smart RSI-based entry signals with dynamic grid management — helping you capture consistent market opportunities while controlling risk
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
DAX H1 5stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 5Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Smart Scalper SG
Aleksandr Parshukov
Utilità
Скальпирующий алгоритм полностью автоматической торговли на FORTS для фьючерсов Сбербанка и Газпрома Московской биржи. Рабочий таймфрейм 5 минут. Алгоритм анализирует: 1) Импульсное изменение цены в моменте и на истории сопряженных активов. 2) Глубину рынка на наличие повышенных объемов в стакане. 3) Роботизированные и айсберг заявки в стакане. 4) Потенциальные ценовые и фрактальные уровни. 5) Историю на хорошо отработавшие паттерны прайс экшен. В случае когда алгоритму удалось выбрать подходящ
Kureopatora no Sakura
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experts
Kureopatora no Sakura   -   Where Egyptian Wisdom Meets Shogun Strategy Embodying Cleopatra's cunning as a Japanese Shogun, this EA wages calculated market campaigns. Its core deploys Fibonacci-tuned Ichimoku lines –   Tenkan-sen scouts   (8-55 periods) and   Kijun-sen battlements   (89-377 periods) – to pinpoint assaults at decisive crossovers. Like an archaeologist deciphering Rosetta Stone secrets, the EA reads Japanese candlesticks as modern hieroglyphs: each pattern reveals hidden market na
Gold Dragon Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4 (14)
Experts
DRAGO D'ORO senza griglia! Niente martingala! Non Scalper! It trend expert advisor.  Gold Dragon utilizza una strategia che capitalizza su determinati modelli di mercato e identifica i periodi di consolidamento del mercato che si formeranno prima di un breakout. L'EA piazzerà ordini in sospeso al di sopra e al di sotto di questi livelli di consolidamento ed è molto efficace nel catturare movimenti di prezzo significativi durante questi breakout. L'EA può effettuare più ordini, ma non è un sist
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy for REX Robot Rental --- 1. Robot Description REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism: REX
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experts
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
ATRStopLoss
Maksim Zakharov
Utilità
The ATRStopLoss Expert Advisor determines where best to put a stop relative to the current price. How it works ATRStopLoss gets the size of ATR for the selected period ATRStopLoss draws Stop-Loss levels from the current price with the size of the ATR. As the price and the timeframe change, ATRStopLoss also adjusts the Stop-Loss levels. Settings MA_Period - period of the ATR MA_Timeframe - ATR timeframe
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilità
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Utilità
Questo è uno strumento multifunzionale: ha più da 66 funzioni, tra cui possiamo citare alcuni come: calcolatrice della dimensione del Lot, azione sui prezzi, rapporto R/R, gestore commerciale, zone di domanda e offerta Versione demo   |   Manuale d'uso   |   MT4 L'utilità non funziona nel tester di strategia: puoi scaricare   la versione demo QUI   per testare il prodotto. Se hai qualsiasi domanda / idea di miglioramento o anche nel caso di trovare un bug, ti prego di   contattarmi   appena pos
Botonera MT5
Jose Antonio Soto Mendoza
5 (1)
Utilità
TASTIERA DI TRADING Uno strumento avanzato per un trading agile e preciso sui mercati finanziari. Progettata per i trader che operano su strumenti come DAX, XAU/USD, Forex e altri mercati (scalping, intraday, swing, ecc.), questa tastiera consente di eseguire operazioni con un solo clic e con diverse configurazioni professionali. La "Tastiera Scalping Giornaliera" consente di aprire, chiudere e proteggere le operazioni con un solo clic, ideale per fare trading su M1/M5 senza perdere tempo. Incl
EmoGuardian
Samuel Bandi Roccatello
5 (4)
Utilità
DEMO DISPONIBILE su richiesta!! Contattami per provare GRATIS durante 20 giorni Smettila di perdere conti prop!!  Evita le violazioni, gli avvisi sulla gestione de rischio (1% etc...).  Evita l'overtrading, la FOMO e i comportamenti compulsivi, imponendo limiti di rischio avanzati al tuo conto di trading utilizzando EmoGuardian. Aggiungi automaticamente Stop Loss alle posizioni, gestisci le perdite di EA, carica/scarica automaticamente gli EA. Limita il rischio per posizione, per tradedd, per i
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilità
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OC
Forward Alert To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.5 (4)
Utilità
The Expert Advisor will help you forward all alert from  MetaTrader 5 to Telegram channel/ group.  All alert must save to folder <Data folder>MQL5\Files\Alerts\ , text file with format *.txt and screenshot with format *.gif or *.png. Parameters: - Telegram Bot Token: - create bot on Telegram and get token. - Telegram Chat ID:  - input your Telegram user ID,  group / channel ID - Forward Alert: - default true, to forward alert. - Send message as caption of Screenshot: - default false, set true t
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilità
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
AKCAP Hotkey Tool
AK Capital Markets Limited
5 (2)
Utilità
Special offer for the next 10 copies Are you tired of manually navigating through menus and inputting data every time you want to execute a trade or open an order on Meta Trader? Our hotkey tool is here to make your life easier and boost your trading efficiency. Our tool is natively coded for lightning-fast performance and comes loaded with all the features you could possibly want. From pending orders and OCO orders to trailing and multiple buckets, it has everything a scalper could need. And
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilità
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilità
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professional Pattern Scanner Overview The CRT Pro Trading EA Ultimate v10 is an advanced multi-symbol Expert Advisor developed by Helios Technologies that specializes in detecting and trading CRT (Consolidation-Manipulation-Distribution) patterns with intelligent trend alignment. This EA combines institutional trading concepts with smart signal management to provide high-probability trading opportunities across multiple markets. Key Features Trend-Aligned Signal
LT Trade Copy MT5
Thiago Duarte
Utilità
Trade Copy is an EA-shaped tool that replicates the trades done on a Meta Trader 5 to all Meta Traders 5 opened on same computer. Is useful if you want to trade more than once account yours or if you want to work with third party account management. Demo version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40906 MT4 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40902/ Configurations: MAIN OPTIONS Idiom - change to English or Portuguese. Copy trades from - specify if the trades will be copied fro
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilità
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. Unlike conventional grid trading systems, Autogrids EA strategically models price distributions to define precise trading intervals, ensuring optimized entry points. Whether the mar
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (7)
Utilità
Custom Alerts: Monitora più mercati e non perdere mai un setup importante Panoramica Custom Alerts è una soluzione dinamica per i trader che desiderano monitorare più strumenti da un unico punto centrale. Integrando i dati dei nostri strumenti principali — come FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — Custom Alerts ti avvisa automaticamente degli sviluppi cruciali del mercato, senza dover passare continuamente da un grafico all'altro o rischiare di perdere opportunità importanti
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilità
Strumento di trading Binance per MT5 1. Questo prodotto include grafico in tempo reale da websocket, grafico storico, aggiornamenti automatici al riavvio del terminale mt5 per farlo funzionare senza problemi con zero interventi manuali che ti consentono di scambiare Binance senza problemi. Trading, grafico in tempo reale e dati storici disponibili per Spot e Futures Come usare : 1. È necessario aggiungere la chiave API e il segreto nel campo di input di questa utility. Quando crei la tua API
Riskless Pyramid Mt5
Snapdragon Systems Ltd
3.5 (2)
Utilità
Introduction This powerful MT4 trade mangement EA offers a way potentially to aggressively multiply trade profits in a riskfree manner. Once a trade has been entered with a defined stoploss and take profit target then the EA will add three pyramid add-on trades in order to increase the overall level of profit. The user sets the total combined profit target to be gained if everything works out. This can be specified either as a multiple of the original trade profit or as a total dollar amount. Fo
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilità
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro ( senza la necessità di un token bot o autorizzazioni di amministratore ) direttamente sul tuo MT5. È stato progettato con l'utente in mente, offrendo molte delle funzionalità di cui hai bisogno Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Telegram Se desid
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.5 (2)
Utilità
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilità
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
Altri dall’autore
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.93 (61)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Monitor delle prestazioni della sfida HFT MT5 (non per account live): Broker: Fusion Market Login: 89600 Password: Greenman89$ Server: FusionMarkets-demo Oltre 700 recensioni autentiche a 5 stelle per la versione MT4 rilasciata in precedenza: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Canale pubblico: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (628)
Experts
HFT Prop Firm EA, noto anche come Green Man per via del suo logo distintivo, è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per superare le sfide o le valutazioni delle società di trading proprietarie (prop firms) che consentono strategie di trading ad alta frequenza (HFT). Per un periodo limitato: utilità gratuite del valore di $198 quando acquisti HFT Prop Firm EA Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitoraggio delle prestazioni della sfida HFT (a partire da $200):
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.49 (35)
Experts
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
All In One Breakout
Dilwyn Tng
Experts
Le strategie di breakout sono tra gli approcci di trading più collaudati, senza tempo e affidabili. Mirano a catturare lo slancio ai livelli di prezzo chiave — di solito dopo periodi di consolidamento del mercato — dove tendono a seguire forti movimenti. Questo rende i sistemi di breakout ideali per i trader che cercano di cavalcare tendenze intraday o basate sulle sessioni. All-In-One Breakout EA (Expert Advisor Breakout Tutto-in-Uno) sfrutta appieno questo principio identificando intervalli di
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
Utilità
Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
Utilità
Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
Filtro:
Grab
52
Grab 2025.09.17 10:11 
 

Been using Copy Cat MT5 and honestly its a beast. What really got me is the prop firm features, equity protector, delay copy, downdraw halts and ....., these life saving features protect my funded accounts from to be bleached and flagged as copy trades. Most copiers I tried before just can’t deal with that stuff right.

The copier keep all trades in memory too, so even if my VPS restart or MT5 crash, everything come back in sync. Thats huge relief for me cause I don’t gotta babysit it 24/7.

Super flexable with all the settings, I can manage multiple masters and slaves easy, and it just run smooth. For me this one is the top of the market, 5 stars no doubt.

Benson III
58
Benson III 2025.09.10 09:51 
 

Dudes. I've used loads of copiers and this is by far the best. Loads of functionality (including Close By and Close partial), you gotta get across how to use it and read the instructions but it will do anything you need your copier to do. The support guy/developer is super helpful. This is the only one I use now. Recommended from me. A++

Rispondi alla recensione