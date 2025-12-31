Haven MT5 to Telegram

Haven MT5 to Telegram — Exportación Profesional de Operaciones y Señales

Convierta su trading en contenido de calidad. Haven MT5 to Telegram es una potente utilidad diseñada específicamente para gestores de capital y propietarios de canales de señales. No solo notifica sobre las operaciones, sino que crea informes profesionales con su marca, listos para ser publicados.

Olvídese de hacer capturas de pantalla manualmente. Este bot hace todo el trabajo por usted: monitorea el mercado, calcula el beneficio neto, aplica su logotipo y envía un informe atractivo al instante.

Ventajas Clave y Funciones Únicas

  • Marca Avanzada (Watermark)
    ¿Gestiona un canal o chat? El bot superpone automáticamente su marca de autor (texto o @nombredeusuario) en cada captura de pantalla. Puede elegir el tamaño, la posición de la esquina e incluso el color. Esto aumenta el reconocimiento de su marca y protege el contenido de copias.

  • Tecnología Smart Screenshot
    El bot toma capturas perfectamente limpias. Antes de la captura, puede ocultar automáticamente el panel de control del gráfico para que no tape el precio. Si la operación ocurrió en un símbolo que tiene cerrado, el bot abrirá el gráfico necesario en segundo plano, aplicará la configuración, tomará la foto y lo cerrará.

  • Visualización de PnL
    En la captura de cierre de operación, el bot dibuja elegantes rectángulos semitransparentes (verdes para ganancias, rojos para pérdidas), conectando el punto de entrada y salida. Los suscriptores ven inmediatamente el movimiento de precio que usted capturó.

  • Cálculo de Beneficio Neto
    Muchas utilidades ignoran los gastos. Haven Bot tiene en cuenta los Swaps y Comisiones al calcular el resultado final. En el informe verá el dinero real que llegó a su balance.

  • Personalización Total de Plantillas
    No está limitado a formatos rígidos. En la configuración puede reescribir completamente el texto de los mensajes utilizando etiquetas HTML (negrita, cursiva, enlaces). Ajuste el formato a su estilo de comunicación.

Capacidades Técnicas

Multi-Símbolo Instale la utilidad en un solo gráfico (por ejemplo, EURUSD), y monitoreará las operaciones de todas las divisas, índices y acciones simultáneamente.
Colores Inteligentes El bot detecta automáticamente el color de fondo de su gráfico (claro u oscuro) y ajusta el color de las marcas de agua para que sean legibles.
Sistema de Reintento Si el servidor de Telegram no está disponible (error de conexión), el bot no perderá el mensaje, sino que realizará hasta 3 intentos de reenvío.
Informes Automáticos Las estadísticas diarias y semanales (Número de operaciones, Beneficio, Tasa de acierto) se envían automáticamente a la hora especificada.
Filtro de Noticias Notifica sobre la aproximación de noticias económicas importantes (alto impacto) para que pueda ajustar sus posiciones a tiempo.

Instrucciones Detalladas de Configuración

Paso 1: Crear el bot en Telegram

  1. Abra Telegram y busque BotFather (el bot con la marca de verificación azul).
  2. Haga clic en Start y envíe el comando /newbot.
  3. Cree un Nombre para su bot (cómo aparecerá en la lista de chats).
  4. Cree un Nombre de usuario para su bot (debe ser único y terminar en "bot", por ejemplo: MySuperTrade_bot).
  5. BotFather le responderá con un código largo: este es su API Token. Cópielo.

Paso 2: Obtener el ID de Chat o Canal

  • Si desea notificaciones personales: Simplemente envíe el comando /start a su nuevo bot. Luego reenvíe cualquier mensaje suyo al bot userinfobot; este le mostrará su ID personal (números).
  • Si desea enviar señales a un Canal:
    1. Cree un canal (o use uno existente).
    2. Añada a su bot a este canal como Administrador (esto es importante, de lo contrario no podrá escribir).
    3. Reenvíe cualquier mensaje de este canal al bot getmyid_bot. Le mostrará el ID del canal (el ID del canal siempre comienza con -100).

Paso 3: Configuración del Terminal MT5

  1. En el terminal, haga clic en Herramientas -> Opciones (o Ctrl+O).
  2. Vaya a la pestaña Asesores Expertos.
  3. Marque la casilla Permitir WebRequest para las URL listadas.
  4. Haga doble clic en el campo de abajo y pegue el enlace: https://api.telegram.org (sin espacios). Haga clic en Aceptar.

Paso 4: Lanzamiento

  1. Abra el gráfico de cualquier par de divisas (por ejemplo, EURUSD). Cualquier marco temporal.
  2. Arrastre Haven MT5 to Telegram desde el navegador al gráfico.
  3. En los parámetros de entrada, pegue su Token y Chat ID.
  4. Haga clic en Aceptar. Si todo es correcto, el panel mostrará el estado "ONLINE" y llegará un mensaje de prueba a Telegram.

Lleve la calidad de sus señales a un nuevo nivel con Haven MT5 to Telegram. ¡Buena suerte en el trading!
