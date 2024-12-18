Haven Stop Loss Hunter

Haven Stop Loss Hunter Indicator
 Uno strumento preciso per l'analisi dei livelli chiave del mercato. Progettato per i trader che desiderano comprendere meglio la dinamica dei prezzi e migliorare le loro decisioni di trading.

Caratteristiche principali:

  • Aiuta a individuare rapidamente i principali estremi di prezzo.
  • Identificazione dei livelli di possibile rottura (sweep)
    Rileva i momenti in cui il prezzo tenta di superare un livello ma fallisce, segnalando un possibile inversione o la continuazione del trend.
  • Visualizzazione dei punti critici di prezzo
    Semplifica l’analisi della struttura del mercato e aiuta a prendere decisioni basate su dati visibili.

Questo indicatore è ideale per identificare le situazioni in cui il prezzo testa livelli chiave senza superarli, fornendo un segnale importante per il trader.

Flessibilità nelle impostazioni che consente di adattare lo strumento alla propria strategia di trading e di utilizzarlo su qualsiasi strumento finanziario selezionato.


Recensioni 3
Benjamin Afedzie
3391
Benjamin Afedzie 2025.06.12 00:02 
 

great work

