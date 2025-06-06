Haven Market Structure PRO
- Indicatori
- Maksim Tarutin
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 4 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Haven Market Structure PRO - Il Tuo Analista di Mercato Professionale
Presentiamo Haven Market Structure PRO – non è solo un indicatore, ma un sistema completo per automatizzare l'analisi del movimento dei prezzi, basato sui concetti chiave di Price Action e Smart Money. Questa versione PRO è stata creata per i trader che desiderano ottenere il massimo controllo sul grafico e vedere un quadro completo del mercato.
Comprendere la struttura del mercato è il fondamento di un trading profittevole. L'indicatore identifica automaticamente gli elementi strutturali più importanti, liberando il tuo tempo per prendere decisioni di trading ponderate.
Segnali Chiave dell'Indicatore
-
BOS (Break of Structure / Rottura della Struttura) – si verifica quando il prezzo rompe un massimo precedente (in un trend rialzista) o un minimo precedente (in un trend ribassista). Questo serve come conferma della forza del trend attuale.
-
CHoCH (Change of Character / Cambio di Carattere) – avviene quando il prezzo rompe la struttura nella direzione opposta (ad esempio, rompendo l'ultimo minimo in un trend rialzista). Questo è il primo e più importante segnale di un potenziale cambio di tendenza.
Cosa c'è di nuovo e unico nella versione PRO?
La versione PRO include funzionalità avanzate che trasformano l'indicatore in un sistema di trading completo:
-
Bande di Volatilità Dinamiche (basate su ATR)
Non mostrano solo la volatilità, ma agiscono come supporto o resistenza dinamica. In un trend rialzista, la banda inferiore (Bull Band) segue il prezzo, mentre in un trend ribassista lo fa la banda superiore (Bear Band). Questo aiuta a gestire visivamente la posizione e a determinare la forza del trend.
-
Colorazione Automatica del Grafico
Dimentica i dubbi sul trend attuale! L'indicatore colora automaticamente le candele con il colore della banda di volatilità attiva. Le candele turchesi indicano un trend rialzista, quelle rosse un trend ribassista. Puoi identificare istantaneamente chi sta dominando il mercato.
-
Visualizzazione delle Sessioni di Trading
Fai trading solo in orari specifici? Abilita questa funzione e l'indicatore ombrerà sul grafico le ore di trading inattive. Questo ti aiuterà a concentrarti sulle ore più volatili e a evitare di fare trading in un mercato "sottile".
Tutte le Funzionalità di Haven Market Structure PRO:
-
Identificazione automatica degli swing: Massimi più alti (HH), Minimi più bassi (LL), Minimi più alti (HL) e Massimi più bassi (LH).
-
Identificazione chiara delle rotture BOS e dei cambi di carattere CHoCH.
-
Bande di Volatilità Dinamiche (ATR Bands) per la visualizzazione del trend.
-
Colorazione automatica delle candele in base alla direzione del trend.
-
Visualizzazione delle sessioni di trading per concentrarsi sulle ore chiave.
-
Impostazione flessibile della rottura: in base al corpo della candela o alla sua ombra (stoppino).
-
Sistema di notifiche avanzato: Alert (nel terminale) e notifiche Push (sul telefono), per non perdere mai un segnale.
-
Aspetto completamente personalizzabile: colori, dimensioni, stili delle linee — tutto sotto il tuo controllo.
-
Ottimizzato per funzionare su qualsiasi coppia di valute e qualsiasi timeframe.
-
Il parametro HistoryBars per limitare i calcoli sulla cronologia, risparmiando risorse del PC.
Impostazioni Principali:
-
SwingPeriod – sensibilità nel rilevamento degli estremi. Un valore più basso = più swing locali.
-
HistoryBars – numero di barre storiche da analizzare (0 = tutte le barre).
-
UseBodyForBreakout – usare il corpo della candela (true) o l'ombra (false) per determinare la rottura.
-
ShowVolatilityBands – abilita/disabilita la visualizzazione delle bande di volatilità.
-
ATRLength / VolatilityMultiplier – parametri per calcolare l'ampiezza delle bande di volatilità.
-
EnableChartColoring – abilita/disabilita la colorazione automatica delle candele.
-
ShowTradingSession – abilita/disabilita la visualizzazione delle sessioni di trading e specifica i loro orari.
-
Notification Settings – configurazione delle notifiche.
Per chi è questo indicatore?
-
Per i trader di Price Action: automatizza la tua analisi e risparmia tempo.
-
Per i seguaci degli Smart Money Concepts (SMC): ricevi segnali chiari di BOS e CHoCH, che sono alla base di questa strategia.
-
Per i principianti: inizia a capire come si muove il mercato e impara a vedere la struttura dei prezzi.
-
Per i trader esperti: ottieni un potente assistente che confermerà le tue idee e non ti farà perdere un setup importante.
Migliora la precisione dei tuoi ingressi e inizia a comprendere il mercato a un livello più profondo con Haven Market Structure PRO! Per qualsiasi domanda o suggerimento, contattami tramite messaggio privato.
Using multiple indicators from this developer to help with market structure and top down bottom up analysis "Daily", "Weekly", "Monthly" and "Yearly decision making, I only had a small problem with pro version which was sorted within hours. Very friendly and helpful and all the tools are fully customisable and easy to understand, highly recommended. If I have to give a tip, remember they are indicators to help you with your market analysis.