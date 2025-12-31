Haven MT5 to Telegram

Haven MT5 to Telegram — プロフェッショナルなトレード＆シグナル配信ツール

トレードを高品質なコンテンツに変えましょう。Haven MT5 to Telegram は、資産運用者やシグナル配信者のために特別に設計された強力なユーティリティです。単なる取引通知だけでなく、ブランド化されたプロ仕様のレポートを作成し、即座に公開できるようにします。

私の他の製品 -> こちらをクリック

手動でのスクリーンショット作成はもう必要ありません。このボットがすべての作業を代行します：市場の監視、純利益の計算、ロゴの追加、そして美しいレポートの即時送信まで。

主な利点と独自の機能

  • 高度なブランディング (Watermark)
    チャンネルやチャットを運営していますか？ボットはすべてのスクリーンショットにあなたの著作者マーク（テキストまたは@ユーザー名）を自動的に重ねて表示します。サイズ、配置、色も選択可能です。これにより、ブランドの認知度が向上し、コンテンツの無断転載を防ぎます。

  • スマートスクリーンショット技術
    ボットは完全にクリアなスクリーンショットを撮影します。撮影前に、価格を隠さないようにチャート上のコントロールパネルを自動的に非表示にすることができます。もし、現在閉じている通貨ペアで取引が発生した場合でも、ボットはバックグラウンドで必要なチャートを開き、設定を適用して撮影し、その後閉じます。

  • 損益の可視化 (PnL Visualization)
    取引終了時のスクリーンショットでは、ボットがエントリーとエグジットを結ぶ美しい半透明の長方形（利益は緑、損失は赤）を描画します。購読者は、あなたが捉えた価格変動を一目で確認できます。

  • 純利益の計算
    多くのツールはコストを無視しますが、Haven Botは最終結果の計算時にスワップと手数料 (Commissions) を考慮します。レポートには、実際に口座残高に反映される金額が表示されます。

  • テンプレートの完全なカスタマイズ
    固定されたフォーマットに縛られることはありません。設定でHTMLタグ（太字、斜体、リンク）を使用して、メッセージテキストを完全に書き換えることができます。あなたのコミュニケーションスタイルに合わせてフォーマットを調整してください。

技術的な機能

マルチシンボル たった1つのチャート（例：EURUSD）にセットするだけで、全通貨ペア、インデックス、株式の取引を同時に監視します。
スマートカラー ボットはチャートの背景色（明るい色か暗い色か）を自動的に検出し、ウォーターマークの色を読みやすいように調整します。
再試行システム Telegramサーバーが利用できない（接続エラー）場合でも、ボットはメッセージを失うことなく、最大3回まで再送信を試みます。
自動レポート 日次および週次の統計（取引回数、利益、勝率）を指定された時間に自動送信します。
ニュースフィルター 重要な経済指標（高重要度）の発表が近づくと通知し、ポジション調整の機会を提供します。

詳細な設定手順

ステップ 1: Telegramボットの作成

  1. Telegramを開き、検索バーで BotFather（青いチェックマーク付きのボット）を検索します。
  2. Start をクリックし、コマンド /newbot を送信します。
  3. ボットの名前を作成します（チャットリストに表示される名前）。
  4. ボットのユーザー名を作成します（一意である必要があり、必ず "bot" で終わる必要があります。例：MySuperTrade_bot）。
  5. BotFatherから長いコードが返信されます。これがあなたの API Token です。これをコピーしてください。

ステップ 2: チャットIDまたはチャンネルIDの取得

  • 個人通知を受け取りたい場合: 作成した新しいボットにコマンド /start を送信します。その後、自分からのメッセージをボット userinfobot に転送すると、あなたの個人ID（数字）が表示されます。
  • チャンネルにシグナルを送信したい場合:
    1. チャンネルを作成します（または既存のものを使用）。
    2. 作成したボットをそのチャンネルの管理者 (Administrator) に追加します（これは重要です。そうしないとボットは書き込みできません）。
    3. そのチャンネルからのメッセージをボット getmyid_bot に転送します。チャンネルIDが表示されます（チャンネルIDは常に -100 で始まります）。

ステップ 3: MT5ターミナルの設定

  1. ターミナルで ツール -> オプション（または Ctrl+O）をクリックします。
  2. エキスパートアドバイザ タブに移動します。
  3. 「WebRequestを許可するURLリスト」 にチェックを入れます。
  4. 下のフィールドをダブルクリックし、リンク https://api.telegram.org を貼り付けます（スペースなし）。OKをクリックします。

ステップ 4: 起動

  1. 任意の通貨ペアのチャートを開きます（例：EURUSD）。時間足は問いません。
  2. ナビゲーターから Haven MT5 to Telegram をチャートにドラッグします。
  3. パラメータ入力画面で、あなたの TokenChat ID を貼り付けます。
  4. OKをクリックします。すべてが正しければ、パネルにステータス "ONLINE" が表示され、Telegramにテストメッセージが届きます。

Haven MT5 to Telegram でシグナルの品質を新しいレベルに引き上げましょう。良いトレードを！
