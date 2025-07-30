Haven Gold Daily Breakout
- Experts
- Maksim Tarutin
- Versione: 1.7
- Aggiornato: 31 luglio 2025
- Attivazioni: 5
Haven Gold Daily Breakout – è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato, creato per negoziare una delle strategie più popolari e comprensibili dei mercati finanziari: la rottura del range giornaliero. È specificamente ottimizzato per l'oro (XAUUSD) per sfruttare la sua alta volatilità al fine di ottenere profitti, controllando rigorosamente i rischi ed eliminando le decisioni emotive.
Principio di trading: una strategia trasparente e collaudata
A differenza delle "scatole nere", la logica di Haven Gold Daily Breakout è semplice, efficace e completamente trasparente. L'Expert Advisor non utilizza indicatori complessi o segnali ambigui. Il suo funzionamento si basa sull'analisi classica dell'azione dei prezzi (price action).
- Definizione del range di trading: All'inizio di ogni nuova giornata di trading, l'EA identifica automaticamente il massimo (High) e il minimo (Low) del giorno precedente. Questi livelli sono noti nel trading come PDH (Previous Day High) e PDL (Previous Day Low).
- Attesa della rottura: Questi due livelli diventano i punti chiave per l'ingresso nel mercato. L'EA attende pazientemente che il prezzo rompa con decisione uno di questi livelli, segnalando un forte impulso direzionale.
- Rottura verso l'alto (il prezzo si stabilizza sopra il massimo del giorno precedente) → viene aperta un'operazione di ACQUISTO (BUY).
- Rottura verso il basso (il prezzo si stabilizza sotto il minimo del giorno precedente) → viene aperta un'operazione di VENDITA (SELL).
- Disciplina e controllo: un ingresso al giorno. Subito dopo la prima rottura e l'apertura dell'operazione, l'EA smette di cercare nuovi segnali fino al giorno di trading successivo. Questo filtro rigoroso esclude ingressi caotici e protegge il tuo deposito da un eccesso di trading (overtrading) durante i periodi di incertezza del mercato.
Vantaggi e funzionalità principali
- Strategia di trading trasparente: Niente più "algoritmi segreti". Sai esattamente secondo quale principio opera l'EA, il che ti permette di fidarti delle sue decisioni.
- Focus sull'oro (XAUUSD): L'EA è ottimizzato specificamente per il trading dell'oro, tenendo conto della sua volatilità unica e delle caratteristiche del movimento dei prezzi.
- Gestione sicura del capitale: Haven Gold Daily Breakout non utilizza metodi pericolosi come martingala, griglia di ordini (grid) o mediazione. Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss fin dal momento dell'apertura.
- Adattabilità al mercato (Stop Loss ATR): Grazie alla possibilità di utilizzare uno Stop Loss dinamico basato sulla volatilità (ATR), l'EA si adatta in modo flessibile alle attuali condizioni di mercato.
- Flessibilità nelle impostazioni di rischio: Puoi scegliere tra il calcolo del lotto in percentuale sul deposito o l'utilizzo di un lotto fisso per un controllo completo.
- Gestione avanzata delle operazioni: Il Trailing Stop integrato (Breakeven+) aiuta a proteggere i profitti ottenuti e sposta la posizione a pareggio (breakeven) il più rapidamente possibile.
- Interfaccia intuitiva: Il pannello informativo sul grafico mostra tutti i parametri operativi chiave dell'EA e lo stato del conto in tempo reale.
- Notifiche Push e via Telegram: Ricevi notifiche istantanee sulle operazioni di trading, nonché report settimanali e mensili.
Caratteristiche della strategia e gestione del rischio (Da leggere assolutamente!)
Avvertenza: La strategia dell'EA mira a raggiungere un'alta percentuale di operazioni redditizie (tasso di vincita), ottenuta utilizzando uno Stop Loss relativamente ampio. Ciò significa che le rare operazioni in perdita possono essere di dimensioni considerevoli.
Si prega di notare:
- Aspetto psicologico: Se perdite singole significative sono psicologicamente scomode per te, questo Expert Advisor potrebbe non essere adatto.
- Raccomandazioni sul rischio:
- Inizia in piccolo: Si consiglia vivamente di iniziare con le impostazioni di rischio minime (ad es. un RiskPercent basso) su un conto demo o un piccolo conto reale.
- Considera alternative: Se questo approccio al rischio non fa per te, ti preghiamo di dare un'occhiata ai nostri altri prodotti.
Raccomandazioni e parametri
- Coppia di trading: XAUUSD (Oro)
- Timeframe: Qualsiasi, si raccomanda H1. La logica dell'EA si basa sui dati D1 e M1, quindi il timeframe sul grafico non influenza le sue decisioni di trading.
- Deposito minimo: da 200 USD
Importante: Prima di utilizzarlo su un conto reale, si prega di testare a fondo l'Expert Advisor su un conto demo con diverse impostazioni. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Il trading sui mercati finanziari comporta un alto livello di rischio.