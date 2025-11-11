Smart Stop Manager MT5

Smart Stop Manager – Esecuzione automatica dello stop-loss con precisione professionale

Panoramica
Smart Stop Manager è il livello di esecuzione della linea Smart Stop, progettato per i trader che richiedono una gestione dello stop-loss strutturata, affidabile e completamente automatizzata su più posizioni aperte. Monitora continuamente tutte le operazioni attive, calcola il livello di stop ottimale utilizzando la logica di struttura di mercato Smart Stop e aggiorna gli stop automaticamente secondo regole chiare e trasparenti.

Che tu stia gestendo un singolo asset o un intero portafoglio multi-simbolo, Smart Stop Manager porta disciplina, coerenza e piena visibilità del rischio in ogni trade. Elimina le decisioni emotive, riduce il lavoro manuale e garantisce che tutti gli stop seguano sempre una progressione logica basata sulla struttura del mercato.

Punti chiave

Posizionamento automatico dello stop basato sulla struttura di mercato
• Valuta ogni posizione aperta e applica automaticamente il livello ottimale di stop-loss secondo la logica Smart Stop.

Panoramica completa del portafoglio in un unico pannello
• Visualizza strumento, direzione, magic number, lotto, prezzo di entrata, prezzo attuale, stop consigliato, distanza in pip, P/L flottante, esposizione al rischio e note di stato in tempo reale.

Interfaccia professionale compatibile con DPI
• Rendering nitido e layout dinamico per una perfetta chiarezza su schermi moderni ad alta risoluzione.

Etichettatura dello stato chiara
• Ogni operazione riceve uno stato che indica se è necessaria un’azione — visibilità immediata dell’esposizione al rischio.

Rilevamento avanzato dei casi speciali
• Identifica operazioni contro-trend, livelli non validi, stop mancanti o modifiche manuali dello SL, evidenziandoli immediatamente.

Compatibilità universale con i mercati
• Funziona senza problemi su Forex, Metalli, Indici, Crypto e asset esotici grazie a un robusto sistema di gestione di digits e tick-size.

Con Smart Stop Manager, i trader ottengono un livello di automazione affidabile e disciplinato che riflette la precisione del Smart Stop Indicator e la supervisione estesa del Smart Stop Scanner. Insieme formano un ecosistema completo di gestione dello stop-loss che riduce lo stress, protegge il capitale e garantisce un’esecuzione costante e obiettiva in tutte le condizioni di mercato.

Perfetto insieme a Smart Stop Indicator & Smart Stop Scanner
Smart Stop Manager completa la linea Smart Stop: l’Indicator fornisce la logica precisa dello stop direttamente sul grafico, lo Scanner monitora tutti i simboli in tempo reale e il Manager esegue automaticamente gli aggiustamenti dello stop-loss su tutte le posizioni aperte.

Esplora l’intera linea Smart Stop:

Smart Stop Indicator – logica di stop sul grafico

Smart Stop Scanner – monitoraggio SL multi-simbolo

Smart Stop Manager – esecuzione automatica dello stop-loss

Questa combinazione forma un sistema di stop-loss completamente integrato per trader discrezionali e sistematici, offrendo chiarezza, struttura ed esecuzione ad alta precisione in ogni ambiente di mercato.


Spiegazione delle etichette di stato

OK
Lo stop-loss attuale corrisponde al livello consigliato da Smart Stop. La posizione è completamente protetta secondo la struttura del mercato.

SL updated
Lo stop-loss è stato appena aggiornato. Questo stato appare per un breve momento e ritorna automaticamente su “OK”.

Locked profit
Lo stop consigliato è salito sopra il prezzo di entrata, garantendo un profitto minimo assicurato pur consentendo la continuazione del trend.

Review
Lo stop-loss attuale è più vicino al prezzo rispetto allo SL consigliato. Per evitare un aumento del rischio, il Manager non allontana lo stop. È necessaria una revisione manuale.

No valid SL
Non esiste ancora uno stop valido secondo la struttura del mercato. Ciò accade tipicamente in fasi iniziali di inversione o entrate contro-trend. Un SL consigliato apparirà quando il mercato formulerà una struttura stabile.


Guida ai parametri utente

=== Filtraggio dei trade ===

Only manage trades with this magic (0=all)
Gestisce solo i trade che corrispondono al Magic Number specificato. Impostare su 0 per gestire tutte le posizioni aperte.

Timeframe for SL calculation
Timeframe globale utilizzato per calcolare e validare i livelli consigliati di stop-loss.

=== Colori degli stati ===

Text color
Colore utilizzato per tutto il testo, i numeri e le etichette di stato del pannello.

Positive color
Colore per condizioni rialziste/positive e livelli di protezione confermati.

Negative color
Colore per condizioni ribassiste/negative che richiedono attenzione.

Muted color
Colore per elementi dell’interfaccia secondari o inattivi.

New color
Colore utilizzato per evidenziare nuovi livelli di stop consigliati.

Alert color
Colore utilizzato quando il prezzo si avvicina a un livello di stop.

=== Varie ===

Update interval in seconds
Frequenza (in secondi) con cui il pannello e la logica dello SL vengono aggiornati.

Enable debug
Attiva log estesi per diagnostica e troubleshooting.


Altre risorse

Per tutorial, guide strategiche e informazioni sui prodotti:
Stein Investments – Central Knowledge Hub

Per esempi reali e walkthrough dettagliati:
Stein Investments – Canale YouTube


Parole chiave SEO

