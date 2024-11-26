Haven FVG Indicator
- Indicatori
- Maksim Tarutin
- Versione: 1.4
- Aggiornato: 23 settembre 2025
L'indicatore Haven FVG è uno strumento per l'analisi dei mercati che permette di identificare le aree di inefficienza (Fair Value Gaps, FVG) nel grafico, fornendo ai trader livelli chiave per l'analisi dei prezzi e la presa di decisioni commerciali.
Caratteristiche principali:
Impostazioni dei colori individuali:
- Colore per FVG rialzista (Bullish FVG Color).
- Colore per FVG ribassista (Bearish FVG Color).
Visualizzazione flessibile di FVG:
- Numero massimo di candele per la ricerca di FVG.
- Estensione aggiuntiva delle zone FVG per un numero specifico di barre.
- Possibilità di attivare il riempimento per FVG.
Linea mediana (Middle Line):
- Scelta del colore e dello stile della linea (ad esempio, linea tratteggiata).
- Regolazione dello spessore della linea per maggiore precisione.
Impostazioni generali:
- Estensione di FVG fino alla barra corrente.
- Esclusione di FVG storici con riempimento per concentrarsi sui dati attuali.
Un modo semplice ed efficace per analizzare le aree di inefficienza nel grafico e prendere decisioni commerciali fondate.
Very good indicator, thank you!