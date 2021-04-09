Haven Risk Control MT5

Consulente "Risk Control"

"Risk Control" è un gestore di posizioni avanzato per MetaTrader 5 che automatizza il processo di chiusura parziale delle posizioni in base a parametri di rischio specificati e al rapporto rischio-rendimento (RR). Il consulente aiuta i trader a gestire efficacemente le posizioni aperte, a minimizzare i rischi e a massimizzare i potenziali profitti.

Altri prodotti -> QUI

Caratteristiche principali:
- Chiusura parziale automatica delle posizioni in base a parametri specificati;
- Regolazione flessibile del livello di rischio e del rapporto rischio-rendimento (RR);
- Interfaccia utente intuitiva per una facile impostazione dei parametri;
- Possibilità di nascondere/visualizzare il pannello del consulente con un solo clic;
- Visualizzazione grafica dei livelli di chiusura parziale sul grafico;

- Visualizzazione grafica dei livelli di spread e sua considerazione quando si entra in posizione.

Istruzioni più dettagliate:
https://maks-haven.notion.site/Trade-Manager-for-Metatrader-5-c43cd84a0a174f23ac3829110b255110

Tasti di scelta rapida per il funzionamento del programma:
"1" - Impostazione di un livello di entrata virtuale (prezzo di apertura). La linea viene posizionata dove si trova il cursore al momento della pressione del tasto.
"2" - Impostazione di un livello di stop loss virtuale
"3" - Impostazione di un livello di take profit virtuale
"Space" (barra spaziatrice) - invio di un ordine di trading al server in base alle linee virtuali preimpostate
"Esc" - Annulla l'azione e rimuove tutte le linee virtuali dal grafico

"5" - Costruisce una linea di "profitto totale" con 2 pulsanti. I pulsanti impostano i livelli di stop loss o take profit per tutte le posizioni attualmente aperte in base a questa linea. Inoltre, nella finestra dei pulsanti, mostra il potenziale profitto o perdita al livello di prezzo in cui si trova la linea di "profitto totale".


Assistenza del consulente con la chiusura parziale delle posizioni:
"Risk Control" traccia le posizioni aperte ed esegue automaticamente chiusure parziali in base ai parametri di rischio specificati e al rapporto rischio-rendimento (RR). Quando il profitto attuale raggiunge un certo livello RR rispetto al rischio iniziale, il consulente chiude una parte della posizione, proteggendo il profitto e riducendo il rischio complessivo. I livelli di chiusura parziale vengono visualizzati sul grafico utilizzando linee orizzontali ed etichette che indicano i valori RR corrispondenti e la percentuale di chiusura.
L'utente non può spostare o modificare il livello di fissaggio parziale dopo essere entrato in posizione. Questo viene fatto per ridurre il numero di decisioni che un trader prende dopo essere entrato in posizione, e anche per aiutare a raggiungere la sistematicità.

Impostazioni e parametri:
- Rischio per operazione in percentuale del saldo;
- Rischio per operazione in lotti fissi o valuta di deposito (nelle prossime versioni del programma);
- Moltiplicatore RR standard per le posizioni;
- Moltiplicatore RR per la chiusura parziale;
- Percentuale del volume della posizione per la chiusura parziale;
- Impostazioni per la visualizzazione del pannello e delle linee di chiusura parziale;
- Magic Number del consulente (parametro tecnico, necessario in caso di conflitto con altri consulenti).

Attenzione! In questa versione, tutti i parametri del consulente (percentuale di rischio, fissaggio parziale, ecc.) sono impostati nelle proprietà del consulente nella finestra "Parametri di input", vedi screenshot.

Note:
- Quando si imposta un livello di entrata (prezzo di apertura) inferiore al prezzo di mercato, la modalità Buy Limit viene attivata automaticamente, al di sopra del prezzo di mercato - Buy Stop. Analogamente per le posizioni short.
- Quando si imposta solo un livello di stop loss, il prezzo di entrata (prezzo di apertura) viene automaticamente collegato al prezzo ASK o BID, a seconda della direzione della posizione, e viene impostata la modalità BUY/SELL MARKET.
- Il take profit viene impostato automaticamente sul moltiplicatore R in base ai parametri nelle impostazioni del consulente (se lo si desidera, è possibile impostare il proprio livello di take profit con il pulsante "3")
- Il consulente monitora automaticamente in tempo reale il livello di spread e imposta gli ordini in base ad esso, le corrispondenti linee tratteggiate vengono visualizzate sul grafico
- Sotto ogni linea virtuale di stop loss e take profit, il consulente mostra il potenziale profitto o perdita nella valuta di deposito, nonché la distanza in pips.
- Tutte le informazioni sul tipo di ordine (Type Order), lotto, potenziali profitti o perdite, nonché il moltiplicatore R attuale vengono duplicate nel pannello informativo situato nella parte inferiore del grafico.
- Il valore definito dall'utente del moltiplicatore R standard e la percentuale di rischio del saldo del conto vengono visualizzati nell'angolo inferiore destro del pannello del consulente. Queste impostazioni nella versione attuale sono impostate nelle impostazioni del consulente nella finestra "Parametri di input".

Prodotti consigliati
TP SL Bot MT5
Ruslan Brezovskiy
Utilità
TP SL Bot - un'utilità che imposta automaticamente Stop Loss e Take Profit per gli ordini appena aperti in vari modi secondo le tue indicazioni. È inoltre disponibile una funzione per calcolare il volume con cui aprire un trade per ottenere l'importo desiderato con la dimensione specificata di Stop Loss/Take Profit.   Ci sono diversi modi per calcolare la dimensione e impostare i parametri: 1. Impostazione basata sull'importo specificato dall'utente come percentuale del saldo corrente del conto.
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilità
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilità
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
SFG Grid Manager and Mirror for MT5
Alan Gilberto Pirovino
Utilità
SFG Grid Manager MT5 – Sistema di Griglia Intelligente e Mirror SFG Grid Manager MT5 è un gestore di griglia automatico professionale che segue una posizione esistente (manuale o aperta da un altro EA) e apre un’operazione di mediazione per ogni step definito (GridPips). Quando la posizione primaria viene chiusa o scompare, tutte le operazioni aperte dal manager vengono chiuse automaticamente. Funziona con qualsiasi broker che utilizzi conti Netting o Hedging ed è pienamente compatibile sia c
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilità
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
EMarket AI
Sant Clear Ali Costa
Utilità
The wait is over, the AI for Traders has arrived! The Elite Market AI is an Expert Advisor powered by one of the most advanced generative AI models available today. It processes the price and indicator data displayed on the screen, providing traders with valuable insights into the current market situation. This analysis can be crucial for making informed buy or sell decisions, assisting in trading strategy, and enhancing the accuracy of operations. Configurations Country Code Description: Def
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilità
Equity Shield Pro 1.1 NEW VERSION  Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all challenge types, Equity Shield Pro 1.1 is specifically craft
Trade Performance Journal
Nana Yaw Osei
Utilità
Trade Performance Journal — Your Visual Trading Summary Tool Trade smarter by understanding your performance. This Expert Advisor (EA) provides an instant visual summary of your trading results directly on the chart. Whether you’re a scalper, swing trader, or long-term investor, this tool helps you stay on top of your performance metrics with ease. Key Features Flexible Time Analysis View your performance by Quarter, Month, or Half-Year. Easily switch between display modes to analyze your res
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilità
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilità
Crypto.com a MT5 Flusso di candele dal vivo su Metatrader 5 da Crypto.com websocket È un dato sui tassi in tempo reale OHCLV (Open High Low Close Real Volume).  commercianti, se in un grafico minuto, i dati OHLC non sono corretti, possono fornire analisi errate nello studio del grafico tecnico. Questo prodotto assicura che fornisce dati accurati in tempo reale che possono aiutare nell'analisi manuale puoi controllare il mio altro prodotto crittografico sul mio profilo https://www.mql5.com/e
Trade Mirror Follower
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilità
Advanced Trade Mirror   is a powerful Forex tool designed for traders who need instant, seamless trade replication across multiple terminals on the same machine. With lightning-fast execution, it ensures zero lag in copying trades, maintaining precision and efficiency in high-speed trading environments. Get the Trade Mirror Master here:  https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Specification: Master ID: Identity value of master terminal, please use a unique value to prevent duplicated mas
FREE
EA Manage Emotion
Hua Nguyen Nguyen Tran
Utilità
EA Emotion   is not a traditional Expert Advisor that places trades automatically – instead, it’s a psychological checkpoint that helps you manage   trading discipline and emotional control . Designed especially for discretionary traders, prop firm challengers, and anyone serious about improving consistency,   EA Emotion   asks a series of custom questions   right after you open a trade , such as: Did you follow your trading plan? Are you in the right mental state? Is this trade part of your set
Click Trading
Jawad Tauheed
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ottimizza la tua strategia di grid trading con il Grid Trade Manager MT5, un EA utilitario gratuito versatile progettato per automatizzare il placement e la gestione di ordini grid, ispirato all'approccio grid trading testato dal tempo popularizzato negli 2000 dalle comunità forex per la sua capacità di profiter dalle oscillazioni di mercato in condizioni ranging. Adottato da migliaia di trader su piattaforme come MQL5 e Forex Factory per i suoi robusti controlli di rischio e customizzazione, qu
FREE
Deal Calculator
Aleksandr Puchkin
Utilità
Il calcolatore di trading ti consente di calcolare i parametri di un affare prima di aprirlo e ottenere i valori del margine, del volume dell'affare e del rischio, il che ti consente di valutare in modo abbastanza accurato l'affare sia in termini di possibile perdita che di profitto. Visualizza anche il metodo di calcolo per lo strumento corrente, la valuta del profitto, il tasso di conversione, la valuta di base, la dimensione dell'equity, il volume della posizione, il rischio in percentuale,
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilità
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilità
TradePad è uno strumento per il trading sia manuale che algoritmico. Ti presentiamo una soluzione semplice per operazioni di trading rapide e controllo delle posizioni su diversi strumenti di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia! Versione di prova dell'applicazione per un conto demo e una descrizione di tutti gli strumenti L'interfaccia dell'applicazione è adattata per monitor ad alta risoluzione, semplice e intuitiva. Per un lavoro confortevole, al trader vie
Auto Hedge MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
Utilità
Apri una direzione sul trade che il mercato intende seguire e un trade che si è verificato sul tuo trade trade a seguito di un trade che era in sospeso sul tuo trade trade un ordine commerciale che era in sospeso sul tuo trade trade. Esempio: un'operazione di acquisto con lotto di 0.01 al prezzo di 0.03 punti, acquisto con lotto di 0.01 al prezzo di 0.01.0930, quindi verrà deciso un ordine di stop di vendita di 0.03. viene effettuato un nuovo ordine di acquisto stop con un lotto di 0,06 a un
Hedge Commander Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilità
Auto-Hedge System Description The auto-hedge system is a dynamic risk management tool designed to protect trading accounts from significant drawdowns while enabling opportunities for recovery and profit. When enabled, the system continuously monitors the account's drawdown relative to the initial balance recorded at the time of activation. Once the drawdown reaches the predefined trigger percentage, the auto-hedge mechanism initiates. At this point, the system executes hedge orders against all o
FinalStrike EA
Jason Smith
Utilità
Automatically Close Trades at Your Desired Profit Target! Take the guesswork out of trading by automatically closing your positions as soon as they reach your set profit target. Add to any chart-  The Bot will monitor all open trades Key Features:     Automatic Trade Closing:     Set a profit target in USD, and let FinalStrike automatically close the trade when dollar amount is achieved     Multiple Positions Supported:     Whether you have one or multiple trades open across different pairs,
FREE
Altanex Trading
Bryson Mukhovi Kayi
Experts
Altanex Trading EA Overview Altanex Trading EA is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed for breakout trading using fractal-based signals. It uses pending orders to capture momentum after a breakout, integrates dynamic risk management, and supports both fixed and percentage-based position sizing. Understanding the EA's Strategy The Altanex Trading EA is a breakout strategy that uses the Fractals indicator for its signals. It works by: Identifying a recent significant high (a fra
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
BoxFibo MT5
Sergei Kiriakov
Utilità
It is just an alternative fibo lines. mt4 have is a very strange drawing of fibo lines, this utilites was written for mt4, but for mt5 it may not be particularly useful. A simple Box (Rectangle) graphic element with adjustable levels binding: it is possible to specify up to 17 custom levels, all rectangles on the chart with the given prefix in their name are processed. Levels are specified in % of the height of the rectangle. A convenient graphical element for analyzing charts by growth-correct
FREE
Shtenco Neural Link EA
Yevgeniy Koshtenko
5 (1)
Experts
We present to you ShtencoNeuralLink - a revolutionary trading advisor with a unique idea that has been under development since 2022. ShtencoNeuralLink is based on a neural network, fully written in the MQL5 language. Its idea is absolutely new and has no analogues on the market, operating in completely different price and time coordinate systems, going beyond the classical Japanese candlesticks or bars. The heart of the advisor is a trainable neural network, whose weights are automatically selec
FREE
Holiday Guard
Nataliia Vyhovska
Utilità
Achieve peace of mind with our EA companion! Simply set it and let it roll. Safeguard your trades on sluggish market days and holidays. Get updates on your balance and EA status every Friday evening, for example. Stay in the loop even if your terminal or VPS decides to take a break. Trading made easy – enjoy the tranquility! This EA has several functionalities Closing of pending or open positions during pre-configured holidays. Automatic closing and reopening of pending positions during the nig
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilità
Scopo: Apre automaticamente i grafici di tutti i simboli della Watchlist utilizzando il template default.tpl sul timeframe corrente (TF) , chiudendo tutti gli altri grafici (tranne quello attivo). Perfetto per analizzare rapidamente più strumenti senza sforzo manuale! Caratteristiche: Automazione: Apre decine di grafici con un clic. Sicurezza: Chiude i grafici superflui, mantenendo quello attivo. Flessibilità: Usa il tuo template default.tpl (configuralo in anticipo!). Timeframe c
FREE
ARC Automatic Position Size Calculator
Vitor Martins De Sousa
2.5 (2)
Utilità
MANAGING YOUR FOREX TRADING LIKE A PROFESSIONAL WITH   POSITION SIZE   CALCULATOR Position Size Calculator – an MT5 indicator, is a user-friendly tool that allows you to determine your required forex trading size for each trade based on how much you want to risk and available capital in your forex trading account. Load the calculator onto your chart and simply draglines to show your stop loss and take profit level. The calculator will automatically calculate the trade size instantly. This indica
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (198)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (565)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (114)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (141)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (12)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è quasi pronto per il rilascio ufficiale in versione alpha. Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e potresti riscontrare piccoli bug. Se riscontri problemi, ti preghiamo di segnalarli, il tuo feedback aiuta a migliorare il software per tutti. Il prezzo aumenterà dopo 20 vendite. Copie rimanenti a $90:   15/20 . Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (92)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (4)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilità
Presentazione del   OrderManager : un rivoluzionario strumento per MT5 Gestisci le tue operazioni come un professionista con il nuovissimo utility Order Manager per MetaTrader 5. Progettato pensando alla semplicità e alla facilità d'uso, Order Manager ti permette di definire e visualizzare senza sforzo il rischio associato a ogni operazione, consentendoti di prendere decisioni informate e ottimizzare la tua strategia di trading. Per ulteriori informazioni sull'OrderManager, si prega di consultar
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Utilità
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente di Trading Multifunzionale Oltre 66 strumenti integrati per analisi, gestione del rischio e automazione del trading. L’assistente combina gestione del rischio, ordini intelligenti, analisi di mercato e controllo delle posizioni in un’unica interfaccia semplice e potente. Ideale per Forex, azioni, indici e criptovalute. Perché i trader lo scelgono Esecuzione rapida e gestione completa con un clic Calcolo automatico di lotto e rischio in base al saldo Ordi
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilità
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
Utilità
Smart Stop Scanner – Gestione Stop-Loss Multi-Asset con Chiarezza e Automazione Panoramica Smart Stop Scanner porta il monitoraggio degli stop-loss al livello successivo — progettato per i trader che seguono più mercati contemporaneamente o che preferiscono flussi di lavoro ottimizzati e automatizzati. Trasferisce la logica dello Smart Stop Indicator in un pannello interattivo per MetaTrader e analizza decine di simboli allo stesso tempo: per ogni strumento mostra le zone di stop attuali, i ca
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilità
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilità
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.75 (4)
Utilità
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi del mercato in tempo reale sviluppato sulla base del framework Smart Money Concepts (SMC). Abbiamo sviluppato Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe per aiutare i trader ad analizzare la struttura del mercato in modo più sistematico e chiaro, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza operativa e creare una sostenibilità a lungo termine per la tua strategia. Questo strumento è sviluppato sulla base del framework Smart Mon
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (11)
Utilità
DashPlus è uno strumento avanzato di gestione delle operazioni progettato per migliorare l'efficienza e l'efficacia del trading sulla piattaforma MetaTrader 5. Offre una suite completa di funzionalità, tra cui calcolo del rischio, gestione degli ordini, sistemi di griglia avanzati, strumenti basati su grafici e analisi delle prestazioni. Caratteristiche Principali 1. Griglia di Recupero Implementa un sistema di griglia flessibile e di media per gestire le operazioni in condizioni di mercato avve
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore e Expert Advisor con supporto per simboli personalizzati. Lavorare con loro è comodo quanto operare sui grafici
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (6)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [ Instructions and DEMO ] Caratteristiche principali Integrazione d
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT5 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Altri dall’autore
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicatori
L'indicatore   Haven FVG   è uno strumento per l'analisi dei mercati che permette di identificare le aree di inefficienza (Fair Value Gaps, FVG) nel grafico, fornendo ai trader livelli chiave per l'analisi dei prezzi e la presa di decisioni commerciali. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Impostazioni dei colori individuali: Colore per FVG rialzista   (Bullish FVG Color). Colore per FVG ribassista   (Bearish FVG Color). Visualizzazione flessibile di FVG: Numero massimo di candele
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicatori
Haven Volume Profile è un indicatore multifunzionale per l'analisi del profilo di volume che aiuta a identificare i livelli di prezzo chiave basati sulla distribuzione del volume di scambi. È stato progettato per i trader professionisti che desiderano comprendere meglio il mercato e identificare i punti di ingresso e di uscita cruciali per le loro operazioni. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Calcolo del Point of Control (POC) - il livello con la massima attività commerciale, ut
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicatori
L'indicatore   "Haven Key Levels PDH PDL"   aiuta i trader a visualizzare i livelli chiave sul grafico. Marca automaticamente i seguenti livelli: DO (Daily Open)   — Livello di apertura giornaliera. NYM (New York Midnight)   — Livello di mezzanotte di New York. PDH (Previous Day High)   — Massimo del giorno precedente. PDL (Previous Day Low)   — Minimo del giorno precedente. WO (Weekly Open)   — Livello di apertura settimanale. MO (Monthly Open)   — Livello di apertura mensile. PWH (Previous We
FREE
Haven QQE PRO
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven QQE PRO - La Tua Guida Visiva alle Tendenze su Tutti i Timeframe Presentiamo   Haven QQE PRO   – uno strumento pratico basato sull'algoritmo QQE, creato per risolvere il compito principale di un trader: identificare rapidamente la tendenza attuale e fare trading nella sua direzione. L'indicatore analizza i dati di più timeframe contemporaneamente e mostra chiaramente chi sta dominando il mercato — acquirenti o venditori. Altri prodotti ->  QUI . Dimentica la necessità di passare da un gra
Haven Candle Timer Countdown
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicatori
L'indicatore "Haven Candle Timer Countdown" è uno strumento semplice e utile per i trader, che ti aiuta a tenere sotto controllo le finestre temporali di diversi intervalli di tempo. Mostra l'orario del server corrente e il conto alla rovescia fino alla fine delle candele su tre intervalli di tempo selezionati contemporaneamente. Questo strumento è particolarmente utile per i trader che hanno bisogno di sapere esattamente quanto tempo manca alla fine della candela attuale su più intervalli di te
FREE
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicatori
Haven Stop Loss Hunter Indicator Uno strumento preciso per l'analisi dei livelli chiave del mercato. Progettato per i trader che desiderano comprendere meglio la dinamica dei prezzi e migliorare le loro decisioni di trading. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Aiuta a individuare rapidamente i principali estremi di prezzo. Identificazione dei livelli di possibile rottura (sweep) Rileva i momenti in cui il prezzo tenta di superare un livello ma fallisce, segnalando un possibile
FREE
Haven Average Daily Range
Maksim Tarutin
5 (3)
Indicatori
Haven Average Daily Range è un indicatore potente e flessibile che calcola e visualizza il range medio giornaliero (ADR), fornendo ai trader uno strumento indispensabile per valutare la volatilità e i potenziali movimenti di prezzo giornalieri. Con l'ultimo aggiornamento, l'indicatore è diventato ancora più funzionale, aggiungendo la capacità di analizzare i dati storici direttamente sul grafico! Scopri i miei altri prodotti ->  QUI Caratteristiche Principali: Livelli ADR Storici: Visualizza i l
FREE
Haven Fractals
Maksim Tarutin
Indicatori
Questo indicatore è progettato per visualizzare i frattali sul grafico dei prezzi, aiutando i trader a identificare i massimi e minimi locali importanti. I frattali sono punti particolari sul grafico che corrispondono alla definizione classica: un massimo locale si forma quando la candela centrale è più alta delle due candele vicine su entrambi i lati, e un minimo locale si forma quando la candela centrale è più bassa delle due candele vicine. Altri prodotti ->  QUI Funzionalità principali e van
FREE
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Indicatori
Candela Haven HTF — La Potenza del Timeframe Superiore sul Tuo Grafico Ti presentiamo Candela Haven HTF — un potente strumento che visualizza le candele di un timeframe superiore (HTF) direttamente sul tuo grafico di lavoro. Smetti di passare continuamente da una finestra all'altra e inizia a vedere il vero contesto di mercato, che è la base per prendere decisioni di trading ben informate. Altri prodotti -> QUI . Caratteristiche Principali e il Concetto "Power of 3" Analisi basata sul concetto
FREE
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicatori
Haven Market Structure PRO - Il Tuo Analista di Mercato Professionale Presentiamo  Haven Market Structure PRO  – non è solo un indicatore, ma un sistema completo per automatizzare l'analisi del movimento dei prezzi, basato sui concetti chiave di Price Action e Smart Money. Questa versione PRO è stata creata per i trader che desiderano ottenere il massimo controllo sul grafico e vedere un quadro completo del mercato. Altri prodotti ->  QUI Comprendere la struttura del mercato è il fondamento di
Haven Trend Tracker PRO
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Trend Tracker PRO  è un indicatore professionale per determinare con precisione la tendenza su tutti i mercati finanziari. Monitorizza i movimenti dei prezzi e aiuta i trader a prendere decisioni di trading basate su segnali chiari. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Visualizzazione chiara della tendenza - visualizzazione colorata della linea di tendenza con un sistema intuitivo: blu per tendenza al rialzo, rosso per tendenza al ribasso Segnali di trading chiari - le frecce
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Fibonacci Volume Profiles — Il Tuo Analista Automatico dei Range di Mercato Ti presentiamo Haven Fibonacci Volume Profiles , uno strumento potente che porta l'analisi di mercato a un livello superiore. Questo indicatore identifica automaticamente i range di prezzo chiave, costruiti su punti di svolta significativi (pivot), e sovrappone a ciascuno di essi un Profilo di Volume dettagliato insieme ai livelli di Fibonacci. Ciò consente ai trader di vedere istantaneamente dove si concentra la l
Haven Entry Bands
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Entry Bands - Il Tuo Navigatore per Ingressi Precisi sul Mercato Presentiamo Haven Entry Bands – non è solo un insieme di linee sul tuo grafico, ma un sistema completo per identificare i trend e trovare punti di ingresso ad alta probabilità. L'indicatore si basa su una combinazione di price action smussata e volatilità adattiva, che gli permette di costruire livelli dinamici di supporto e resistenza basati sui rapporti di Fibonacci. Altri prodotti ->  QUI . Smetti di tirare a indovinare do
Haven Bands Reversion
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Bands Reversion – Un indicatore professionale per il trading di ritorno alla media Presentiamo Haven Bands Reversion – uno strumento potente e preciso, creato per i trader che utilizzano strategie di ritorno alla media. A differenza delle classiche Bande di Bollinger, questo indicatore si basa sulla Media Mobile Ponderata per il Volume (VWMA) , il che rende i suoi canali più sensibili alla reale attività di mercato. L'aspetto più importante è che l'indicatore genera segnali che non vengono
Haven CBDR
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicatori
Haven CBDR è un indicatore facile da usare che visualizza sul grafico l'intervallo dei prezzi ICT "Central Bank Dealers Range" (CBDR). Il programma disegna dei rettangoli che evidenziano l'intervallo di prezzo CBDR e mostra inoltre delle linee di deviazione standard per individuare i potenziali livelli di supporto e resistenza. Il prodotto consente di personalizzare l'intervallo orario del CBDR, il numero di giorni di calendario da visualizzare, i colori e gli stili degli elementi grafici, e ada
FREE
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
Indicatori
Haven Market Session Time PRO – your reliable assistant for market session and news analysis. This compact indicator keeps you informed about key trading sessions and important news events directly on the chart. Customize the display of the sessions you need – Asia, London, US, and other regions. The indicator automatically highlights activity periods, showing the start and end times of each session. You'll receive alerts about upcoming high-impact economic calendar events. A convenient panel in
Haven RSI Candlestick
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven RSI Candlestick è un innovativo indicatore tecnico che trasforma il tradizionale grafico a linea dell'Indice di Forza Relativa (RSI) in un intuitivo formato a candele giapponesi (candlestick). Questo strumento è progettato per i trader che si affidano all'analisi tecnica e mirano a interpretare il momentum del mercato e i potenziali punti di inversione in modo più rapido e approfondito. Altri prodotti -> QUI . Caratteristiche principali: Visualizzazione dell'RSI come candele: La funzione p
FREE
Haven Range Dynamics
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Range Dynamics - Visualizza i Livelli Chiave del Mercato Ti presentiamo Haven Range Dynamics – un indicatore che traccia automaticamente i livelli chiave di supporto e resistenza sul tuo grafico. Definisce l'intervallo di trading (range) in un periodo specificato basandosi sul Massimo (High) e sul Minimo (Low), liberando il tuo tempo per prendere decisioni di trading ben ponderate. Altri prodotti ->  QUI . Lo strumento costruisce 8 livelli dinamici basati su un modello matematico collaudat
Haven ZScore Oscillator
Maksim Tarutin
Indicatori
L'oscillatore Haven ZScore è un potente oscillatore statistico progettato per identificare deviazioni anomale del prezzo dal suo valore medio. L'indicatore non si limita a seguire il prezzo, ma misura quanto sia statisticamente significativo il prezzo attuale, consentendo di identificare con alta precisione le zone di ipercomprato/ipervenduto e di trovare potenziali punti di inversione di tendenza. Questo strumento diventerà un assistente indispensabile per i trader che preferiscono un approccio
Haven Breakout Channels
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Breakout Channels - La tua chiave per il trading di breakout Presentiamo Haven Breakout Channels – un indicatore intelligente progettato per rilevare automaticamente le zone di consolidamento (canali di prezzo) e determinare con precisione i momenti della loro rottura. Basato sull'analisi della volatilità, ti libera dalla necessità di cercare manualmente le aree laterali, permettendoti di concentrarti sulla cosa più importante: entrare in un'operazione all'inizio di un nuovo movimento. I
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione