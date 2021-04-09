Haven Risk Control MT5

Consulente "Risk Control"
"Risk Control" è un gestore di posizioni avanzato per MetaTrader 5 che automatizza il processo di chiusura parziale delle posizioni in base a parametri di rischio specificati e al rapporto rischio-rendimento (RR). Il consulente aiuta i trader a gestire efficacemente le posizioni aperte, a minimizzare i rischi e a massimizzare i potenziali profitti.
Altri prodotti -> QUI
Caratteristiche principali:
- Chiusura parziale automatica delle posizioni in base a parametri specificati;
- Regolazione flessibile del livello di rischio e del rapporto rischio-rendimento (RR);
- Interfaccia utente intuitiva per una facile impostazione dei parametri;
- Possibilità di nascondere/visualizzare il pannello del consulente con un solo clic;
- Visualizzazione grafica dei livelli di chiusura parziale sul grafico;
- Visualizzazione grafica dei livelli di spread e sua considerazione quando si entra in posizione.
Istruzioni più dettagliate:https://maks-haven.notion.site/Trade-Manager-for-Metatrader-5-c43cd84a0a174f23ac3829110b255110
Tasti di scelta rapida per il funzionamento del programma:
"1" - Impostazione di un livello di entrata virtuale (prezzo di apertura). La linea viene posizionata dove si trova il cursore al momento della pressione del tasto.
"2" - Impostazione di un livello di stop loss virtuale
"3" - Impostazione di un livello di take profit virtuale
"Space" (barra spaziatrice) - invio di un ordine di trading al server in base alle linee virtuali preimpostate
"Esc" - Annulla l'azione e rimuove tutte le linee virtuali dal grafico
"5" - Costruisce una linea di "profitto totale" con 2 pulsanti. I pulsanti impostano i livelli di stop loss o take profit per tutte le posizioni attualmente aperte in base a questa linea. Inoltre, nella finestra dei pulsanti, mostra il potenziale profitto o perdita al livello di prezzo in cui si trova la linea di "profitto totale".
Assistenza del consulente con la chiusura parziale delle posizioni:
"Risk Control" traccia le posizioni aperte ed esegue automaticamente chiusure parziali in base ai parametri di rischio specificati e al rapporto rischio-rendimento (RR). Quando il profitto attuale raggiunge un certo livello RR rispetto al rischio iniziale, il consulente chiude una parte della posizione, proteggendo il profitto e riducendo il rischio complessivo. I livelli di chiusura parziale vengono visualizzati sul grafico utilizzando linee orizzontali ed etichette che indicano i valori RR corrispondenti e la percentuale di chiusura.
L'utente non può spostare o modificare il livello di fissaggio parziale dopo essere entrato in posizione. Questo viene fatto per ridurre il numero di decisioni che un trader prende dopo essere entrato in posizione, e anche per aiutare a raggiungere la sistematicità.
Impostazioni e parametri:
- Rischio per operazione in percentuale del saldo;
- Rischio per operazione in lotti fissi o valuta di deposito (nelle prossime versioni del programma);
- Moltiplicatore RR standard per le posizioni;
- Moltiplicatore RR per la chiusura parziale;
- Percentuale del volume della posizione per la chiusura parziale;
- Impostazioni per la visualizzazione del pannello e delle linee di chiusura parziale;
- Magic Number del consulente (parametro tecnico, necessario in caso di conflitto con altri consulenti).
Attenzione! In questa versione, tutti i parametri del consulente (percentuale di rischio, fissaggio parziale, ecc.) sono impostati nelle proprietà del consulente nella finestra "Parametri di input", vedi screenshot.
Note:
- Quando si imposta un livello di entrata (prezzo di apertura) inferiore al prezzo di mercato, la modalità Buy Limit viene attivata automaticamente, al di sopra del prezzo di mercato - Buy Stop. Analogamente per le posizioni short.
- Quando si imposta solo un livello di stop loss, il prezzo di entrata (prezzo di apertura) viene automaticamente collegato al prezzo ASK o BID, a seconda della direzione della posizione, e viene impostata la modalità BUY/SELL MARKET.
- Il take profit viene impostato automaticamente sul moltiplicatore R in base ai parametri nelle impostazioni del consulente (se lo si desidera, è possibile impostare il proprio livello di take profit con il pulsante "3")
- Il consulente monitora automaticamente in tempo reale il livello di spread e imposta gli ordini in base ad esso, le corrispondenti linee tratteggiate vengono visualizzate sul grafico
- Sotto ogni linea virtuale di stop loss e take profit, il consulente mostra il potenziale profitto o perdita nella valuta di deposito, nonché la distanza in pips.
- Tutte le informazioni sul tipo di ordine (Type Order), lotto, potenziali profitti o perdite, nonché il moltiplicatore R attuale vengono duplicate nel pannello informativo situato nella parte inferiore del grafico.
- Il valore definito dall'utente del moltiplicatore R standard e la percentuale di rischio del saldo del conto vengono visualizzati nell'angolo inferiore destro del pannello del consulente. Queste impostazioni nella versione attuale sono impostate nelle impostazioni del consulente nella finestra "Parametri di input".