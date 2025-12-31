Haven MT5 to Telegram

Haven MT5 to Telegram — Professioneller Trade- & Signal-Export

Verwandeln Sie Ihr Trading in hochwertigen Content. Haven MT5 to Telegram ist ein leistungsstarkes Tool, das speziell für Vermögensverwalter und Betreiber von Signalkanälen entwickelt wurde. Es benachrichtigt nicht nur über Trades, sondern erstellt professionelle, gebrandete Berichte, die sofort veröffentlicht werden können.

Meine anderen Produkte -> HIER KLICKEN.

Vergessen Sie das manuelle Erstellen von Screenshots. Dieser Bot erledigt die ganze Arbeit für Sie: Er überwacht den Markt, berechnet den Nettogewinn, fügt Ihr Logo hinzu und sendet sofort einen optisch ansprechenden Bericht.

Hauptvorteile und einzigartige Funktionen

  • Erweitertes Branding (Wasserzeichen)
    Betreiben Sie einen Kanal oder Chat? Der Bot legt automatisch Ihr Autorenzeichen (Text oder @Benutzername) über jeden Screenshot. Sie können Größe, Position und sogar die Farbe wählen. Dies erhöht die Wiedererkennung Ihrer Marke und schützt Ihre Inhalte vor Kopien.

  • Smart Screenshot Technologie
    Der Bot erstellt perfekt saubere Bilder. Vor der Aufnahme kann er automatisch das Bedienfeld vom Chart ausblenden, damit der Preis nicht verdeckt wird. Wenn ein Trade auf einem Symbol stattgefunden hat, das Sie geschlossen haben, öffnet der Bot den erforderlichen Chart im Hintergrund, wendet die Einstellungen an, macht das Bild und schließt ihn wieder.

  • PnL-Visualisierung
    Auf dem Screenshot beim Schließen eines Trades zeichnet der Bot elegante halbtransparente Rechtecke (grün für Gewinn, rot für Verlust), die den Ein- und Ausstiegspunkt verbinden. Abonnenten sehen sofort die Preisbewegung, die Sie gehandelt haben.

  • Berechnung des Nettogewinns
    Viele Tools ignorieren die Kosten. Haven Bot berücksichtigt Swaps und Kommissionen bei der Berechnung des Endergebnisses. Im Bericht sehen Sie das reale Geld, das auf Ihrem Konto gelandet ist.

  • Vollständige Vorlagen-Anpassung
    Sie sind nicht an starre Formate gebunden. In den Einstellungen können Sie den Nachrichtentext mithilfe von HTML-Tags (fett, kursiv, Links) vollständig umschreiben. Passen Sie das Format an Ihren Kommunikationsstil an.

Technische Möglichkeiten

Multi-Symbol Installieren Sie das Tool auf nur einem Chart (z. B. EURUSD), und es überwacht Trades für alle Währungen, Indizes und Aktien gleichzeitig.
Smart Colors Der Bot erkennt automatisch die Hintergrundfarbe Ihres Charts (hell oder dunkel) und passt die Farbe der Wasserzeichen an, damit sie lesbar bleiben.
Wiederholungssystem Wenn der Telegram-Server nicht verfügbar ist (Verbindungsfehler), verliert der Bot die Nachricht nicht, sondern unternimmt bis zu 3 Sendeversuche.
Auto-Berichte Tägliche und wöchentliche Statistiken (Anzahl der Trades, Gewinn, Win-Rate) werden automatisch zur angegebenen Zeit gesendet.
Nachrichtenfilter Benachrichtigt über bevorstehende wichtige Wirtschaftsnachrichten (hohe Priorität), damit Sie Ihre Positionen rechtzeitig anpassen können.

Detaillierte Einrichtungsanleitung

Schritt 1: Erstellen eines Bots in Telegram

  1. Öffnen Sie Telegram und suchen Sie nach BotFather (der Bot mit dem blauen Häkchen).
  2. Klicken Sie auf Start und senden Sie den Befehl /newbot.
  3. Erstellen Sie einen Namen für Ihren Bot (wie er in der Chatliste erscheinen soll).
  4. Erstellen Sie einen Benutzernamen für Ihren Bot (muss eindeutig sein und auf "bot" enden, z. B.: MySuperTrade_bot).
  5. BotFather antwortet mit einem langen Code — das ist Ihr API Token. Kopieren Sie ihn.

Schritt 2: Chat-ID oder Kanal-ID erhalten

  • Wenn Sie persönliche Benachrichtigungen wünschen: Senden Sie einfach den Befehl /start an Ihren neuen Bot. Leiten Sie dann eine beliebige Nachricht von sich an den Bot userinfobot weiter — er zeigt Ihnen Ihre persönliche ID (Zahlen).
  • Wenn Sie Signale an einen Kanal senden möchten:
    1. Erstellen Sie einen Kanal (oder verwenden Sie einen bestehenden).
    2. Fügen Sie Ihren Bot als Administrator zu diesem Kanal hinzu (das ist wichtig, sonst kann er nicht schreiben).
    3. Leiten Sie eine beliebige Nachricht aus diesem Kanal an den Bot getmyid_bot weiter. Er zeigt Ihnen die Kanal-ID (die Kanal-ID beginnt immer mit -100).

Schritt 3: MT5 Terminal-Einstellungen

  1. Klicken Sie im Terminal auf Extras -> Optionen (oder Strg+O).
  2. Gehen Sie zum Reiter Experten.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen WebRequest für folgende URL erlauben.
  4. Doppelklicken Sie auf das Feld unten und fügen Sie den Link ein: https://api.telegram.org (ohne Leerzeichen). Klicken Sie auf OK.

Schritt 4: Start

  1. Öffnen Sie den Chart eines beliebigen Währungspaares (z. B. EURUSD). Der Zeitrahmen ist egal.
  2. Ziehen Sie Haven MT5 to Telegram aus dem Navigator auf den Chart.
  3. Fügen Sie in den Eingabeparametern Ihren Token und Ihre Chat ID ein.
  4. Klicken Sie auf OK. Wenn alles korrekt ist, zeigt das Panel den Status "ONLINE" an und eine Testnachricht kommt in Telegram an.

Heben Sie die Qualität Ihrer Signale mit Haven MT5 to Telegram auf ein neues Niveau. Viel Erfolg beim Trading!
