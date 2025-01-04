Telegram to MT5 Coppy

Da Telegram a MT5: la soluzione definitiva per la copia del segnale

Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza.

Caratteristiche principali

  1. Integrazione diretta dell'API di Telegram

    • Autenticazione tramite numero di telefono e codice di sicurezza.
    • Gestisci facilmente gli ID chat tramite un bridge EXE intuitivo.
    • Aggiungi, elimina e aggiorna più canali/chat per la copia simultanea del segnale.

  2. Analisi del segnale con filtri avanzati

    • Salta i segnali indesiderati contenenti parole di eccezione (ad esempio, "report", "risultato").
    • Supporta i formati flessibili SL e TP: prezzo, pip o punti.
    • Calcola automaticamente i punti di ingresso per i segnali che specificano punti anziché prezzi.

  3. Personalizzazione e flessibilità degli ordini

    • Configura le dimensioni dell'ordine con più modalità: lotti fissi, lotti dinamici (rischio%) o lotti specifici per simbolo.
    • Regola SL/TP utilizzando i dati del segnale o parametri personalizzati.
    • Imposta limiti di slittamento, tempi di scadenza degli ordini in sospeso e parametri di ripetizione per un'esecuzione senza intoppi.

  4. Gestione completa dei simboli

    • Escludi simboli specifici o mappa i simboli specifici del broker.
    • Personalizza la mappatura dei simboli tra segnali e simboli del broker (ad esempio, GOLD=XAUUSD).

  5. Gestione avanzata del rischio e del commercio

    • Imposta limiti di perdita giornalieri, settimanali o mensili in percentuale o valuta.
    • Interrompere automaticamente la copia quando vengono raggiunti i limiti di perdita.
    • Abilita gli stop dinamici e di pareggio per ottimizzare i profitti.

  6. Filtri temporali e commerciali

    • Gestire gli orari di apertura e i giorni consentiti.
    • Limitare il numero massimo di operazioni o perdite al giorno.

  7. Integrazione e configurazione perfette

    • Interfaccia EXE intuitiva per l'accesso sicuro a Telegram e la gestione di chat/canali.
    • Copia i segnali da più canali contemporaneamente distribuendo l'utilità su grafici separati.

  8. Riconoscimento flessibile dei comandi

    • Riconosce i comandi per chiudere, modificare o eliminare gli ordini in base al testo del segnale.
    • Supporta frasi come "chiudi tutte le posizioni", "sposta SL al pareggio" e altro ancora.

A chi è destinata questa utility?

Questo strumento è perfetto per i trader che desiderano automatizzare le proprie strategie o gli abbonati ai segnali. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, all'ampia personalizzazione e all'elaborazione affidabile dei segnali, Telegram per MT5 è un assistente indispensabile.

Perché scegliere Telegram anziché MT5?
  • Non sono necessarie DLL, garantendo la massima sicurezza e compatibilità.
  • Impostazioni completamente personalizzabili per adattarle al tuo stile di trading e alla tua tolleranza al rischio.
  • Elaborazione affidabile anche di segnali complessi e formati non convenzionali.

Inizia oggi

Rivoluziona il tuo approccio al trading con Telegram su MT5. Ottieni efficienza, precisione e sicurezza in ogni operazione.

I motivi principali per cui non si copia un segnale:
  • Non hai eseguito il programma come amministratore, per un corretto funzionamento esegui il file exe (bridge to telegram) come amministratore
  • Se Telegram è bloccato nel tuo Paese, dovresti usare una VPN sull'intero PC che permetta al file bridge EXE di connettersi a Telegram; una soluzione è quella di posizionare il dispositivo di fotocopiatrice su una VPN che non abbia Telegram bloccato.
  • Il trading automatico non è abilitato, devi abilitarlo nelle impostazioni del terminale

Gryffn10
352
Gryffn10 2025.09.09 17:31 
 

Beautiful intelligent EASY TO USE (use default) software... Thank you!

GustavoTeruya
47
GustavoTeruya 2025.04.13 20:05 
 

Sergey is always here when we need support. He replies to questions very quickly. I Recommend the EA!

56144051
22
56144051 2025.03.03 01:04 
 

Sergey is very helpful with all installation process. its working just fine, be sure to reach out to Sergey for any problems you encounter, he's always on top of anything you have concerns about his product. Thanks. Sergey, I hope you also give out free versions of your products that we can test out. Sorry i have to delete my previous review, i cant change the rating. But anyway this app is amazing and been delivering good results. Thanks.

Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT5 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.33 (6)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [Istruzioni  
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Coppy Master MT5   è uno strumento per copiare le negoziazioni tra i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni: da MT5 a MT4, da MT4 a MT5 e anche tra conti dello stesso tipo. Per un corretto funzionamento, tutti i terminali devono essere avviati su un computer o VPS. DEMO   ] [   Istruzioni   ] Per copiare su MetaTrader 4 è necessaria una versione separata del prodotto:   Coppy Master MT4   . Funzioni principali: Tipo di connessione Modalità Master e Ric
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilità
Logica di lavoro L'utilità Stop Out è un indicatore semplice ma molto comodo che mostra quanti punti sono rimasti al livello Stop Out / Il suo vantaggio sta nel fatto che molti trader sopravvalutano deliberatamente il rischio nel trading in cerca di profitto, utilizzano al massimo il margine disponibile, e in questo caso è molto importante sapere dove il broker può forzare la chiusura delle proprie posizioni. Basta posizionare l'indicatore sul grafico e, a seconda della posizione aperta in C
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Copy Master MT4       è uno strumento di copia delle transazioni per i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni: da MT4 a MT5, da MT5 a MT4, nonché tra conti dello stesso tipo MT4 a MT4. Per funzionare correttamente, tutti i terminali devono essere in esecuzione sullo stesso PC o VPS. [   DEMO   ] [   Istruzioni   ] Per la copia su MetaTrader 4, una versione separata —       Copy Master MT5       - è obbligatorio. Caratteristiche principali: Modalità di c
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experts
Benvenuti nel mondo del trading dell'oro innovativo ed efficiente con GoldPro, un robot di trading avanzato progettato specificamente per aiutarvi ad avere successo nel mercato dell'oro. Il consulente utilizza la tecnica della media, non dovresti percepirla come buona o cattiva, ma come un approccio che funziona sul mercato, scartando la convinzione unipolare che un metodo sia buono e l'altro cattivo, esiste e può essere applicato con successo, questo è un dato di fatto. Affidabilità ed esper
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicatori
Indicatore di domanda e offerta reale       - ti consentirà di determinare rapidamente la posizione della resistenza e i livelli di supporto in tutti i tempi. L'indicatore sarà utile per coloro che utilizzano l'analisi tecnica nel loro trading. L'indicatore è facile da usare, basta trascinare e rilasciare sul grafico e l'indicatore ti mostrerà i livelli di supporto e resistenza più probabili. Quando si cambiano i periodi di tempo, vedrai i livelli per il periodo di tempo appena selezionato. Ro
PatternEdge AI
Sergey Batudayev
Experts
Pattern Edge AI Expert Advisor intelligente basato su pattern candlestick + DCA + Martingala Pattern Edge AI è un potente robot di trading multifunzionale che unisce la logica del Price Action , livelli di supporto e resistenza frattali , un sistema intelligente di mediazione a griglia e una gestione adattiva del capitale . Ideale per i trader che cercano ingressi ad alta probabilità con un rigido controllo del rischio . Caratteristiche principali: Il sistema genera segnali di ingresso basati su
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Utilità
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilità
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilità
AI Trade Analyzer   è uno strumento intelligente di analisi di mercato implementato nel formato indicatore. Il programma visualizza i segnali sul grafico e aiuta il trader a valutare la situazione del mercato sulla base di indicatori tecnici e notizie di fondo. Funzioni principali: 1. Analisi tecnica: Supporto per gli indicatori più diffusi: EMA (corto/lungo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stocastico, ATR, Bande di Bollinger, Punti Pivot, Fibonacci. Identificazione di tendenze, divergenze e livelli
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilità
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experts
Consulente di trading Ice Cube Scalper -         è uno scalper giornaliero   , che effettua un gran numero di operazioni al giorno, prendendo diversi punti con ogni transazione. La strategia dell'EA è quella di fare trading seguendo il trend utilizzando l'indicatore RSI. L'EA utilizza la media con un lotto moltiplicatore, è necessario comprenderlo prima di utilizzare l'EA, tuttavia la strategia ha funzionato bene sia nei backtesting che nel trading live. Prima di acquistare, assicurati di testar
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilità
HYT (Help Your Trading)   è uno strumento progettato per aiutarti   a ridurre la media   delle tue posizioni in perdita utilizzando due tecniche principali: Media standard. Copertura con successiva apertura di posizioni nella direzione del trend. Questo strumento consente di gestire più posizioni aperte in direzioni diverse, sia in acquisto che in vendita. HYT calcola automaticamente la dimensione della posizione successiva, il prezzo dell'ordine, la direzione per la media e la chiusura della po
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Utilità
Risk Controller Expert Advisor, un programma che ti consente di controllare il rischio totale dei tuoi consulenti di trading sul tuo conto. Con questo programma, puoi controllare il rischio massimo che sarà consentito sul conto per tutti i consulenti. Ad esempio, imposti il rischio del 30% del drawdown massimo, il che significa che se i tuoi robot di trading azionario superano il rischio del 30%, il Risk Controller chiuderà tutte le posizioni dei consulenti e può anche chiudere tutti i grafici
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experts
Descrizione del consulente Smart Expert Advisor è un consulente di trading automatico a griglia con selezione automatica delle impostazioni per ogni coppia di trading. L'Expert Advisor seleziona automaticamente le impostazioni per ogni coppia di valute, quindi non è necessario definire i parametri per ogni coppia, i calcoli si basano sulla volatilità dello strumento negoziato. Al momento del trading, puoi impostare la direzione dei punti di ingresso. Abilita il filtro per trend. A proposito di
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilità
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilità
EasyTradePad – Pannello di trading per MetaTrader 4 EasyTradePad   è uno strumento per il trading manuale e semi-automatico. Il pannello consente una rapida gestione di ordini e posizioni, nonché calcoli di gestione del rischio con un solo clic. Caratteristiche del pannello: Apri e chiudi le negoziazioni con rischio predefinito (% o valuta di deposito) Imposta SL e TP in punti, percentuali o valori monetari Calcola automaticamente il rapporto rischio/rendimento Sposta lo stop loss al pareggio C
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicatori
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Questo screener consente di identificare le risorse che sono più del solito ipercomprate (% di aumento) o ipervendute (% di caduta) entro un periodo di tempo selezionato (intervallo di tempo). Il mercato è regolato dalla legge, compra a meno, vendi di più, ma senza uno scanner automatico sarà molto difficile per te identificare valute/azioni che sono in ipercomprato o ipervenduto più del solito, diciamo, entro la settimana in corso, o l'attuale ora o mese. Possono essere decine o centinaia di s
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicatori
Logica di lavoro L'importanza di questo indicatore risiede nel fatto che permette di capire quanto “carburante è rimasto sullo strumento”. Immagina la situazione, sei partito in un'auto con una batteria mezza scarica, in media questa quantità di energia è sufficiente per un'auto per 250 km, quindi se vuoi, non puoi superare una distanza di 700 km. Quindi, per ogni strumento, c'è un certo movimento di prezzo giornaliero e, come risultato di osservazioni statistiche, è stato rivelato che l'85% d
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilità
Utilità MetaTrader MTI (Main Trading Info) – mostra le informazioni di trading di base per un trader, vale a dire: dimensione media e attuale dello spread Scambia le dimensioni per posizioni corte e lunghe Costo di 1 pip per 1 lotto di trading Dimensione del livello di stop (distanza minima per effettuare ordini in sospeso) Tempo fino alla fine della sessione di trading corrente (rossa) e tempo fino all'inizio della sessione di trading successiva (grigia). Il tempo fino alla fine della sessione
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Utilità
Logica di lavoro L'utilità Stop Out è un indicatore semplice ma molto comodo che mostra quanti punti sono rimasti al livello Stop Out / Il suo vantaggio sta nel fatto che molti trader sopravvalutano deliberatamente il rischio nel trading in cerca di profitto, utilizzano al massimo il margine disponibile, e in questo caso è molto importante sapere dove il broker può forzare la chiusura delle proprie posizioni. Basta posizionare l'indicatore sul grafico e, a seconda della posizione aperta in C
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logica strategica Pump and Dump Expert Advisor è un consulente di trading completamente automatizzato creato da un trader per i trader. La strategia è "compra meno, vendi più caro". Gli ordini vengono aperti dopo un significativo aumento/ribasso del prezzo. Il significato di base della strategia Pump and Dump è acquistare un bene a un prezzo inferiore quando il prezzo scende e venderlo a un prezzo più alto quando il prezzo aumenta. Probabilmente avrai notato che dopo bruschi movimenti di prez
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilità
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Consulente commerciale Scalper per cubetti di ghiaccio -           è uno scalper diurno       , facendo un gran numero di scambi ogni giorno, prendendo diversi punti con ogni transazione. La strategia dell'EA è quella di negoziare con il trend utilizzando l'indicatore RSI. L'EA utilizza la media con un lotto moltiplicatore, è necessario capirlo prima di utilizzare l'EA, tuttavia la strategia ha funzionato bene sia nel backtesting che nel trading dal vivo. Prima di acquistare, assicurati di test
Close All Positive Orders
Sergey Batudayev
Utilità
Script Chiudi tutti gli ordini positivi per MT4       - ti consentirà di chiudere rapidamente tutti gli ordini redditizi sul tuo account. Lo script è   adatto   per i momenti in   cui è necessario chiudere rapidamente tutti gli ordini redditizi   . Lo script ha l'unico parametro per impostare Profit_in_pips - in esso specifichi quanti punti di profitto dovrebbero essere nell'ordine in modo che rientri nelle condizioni per chiudere la posizione. Lo script è molto facile da usare   , basta trascin
