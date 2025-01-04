Telegram to MT5 Coppy
- Sergey Batudayev
- Versione: 1.49
- Aggiornato: 16 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Da Telegram a MT5: la soluzione definitiva per la copia del segnale
Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza.
[Istruzioni ] [ DEMO ]
Caratteristiche principali
-
Integrazione diretta dell'API di Telegram
- Autenticazione tramite numero di telefono e codice di sicurezza.
- Gestisci facilmente gli ID chat tramite un bridge EXE intuitivo.
- Aggiungi, elimina e aggiorna più canali/chat per la copia simultanea del segnale.
-
Analisi del segnale con filtri avanzati
- Salta i segnali indesiderati contenenti parole di eccezione (ad esempio, "report", "risultato").
- Supporta i formati flessibili SL e TP: prezzo, pip o punti.
- Calcola automaticamente i punti di ingresso per i segnali che specificano punti anziché prezzi.
-
Personalizzazione e flessibilità degli ordini
- Configura le dimensioni dell'ordine con più modalità: lotti fissi, lotti dinamici (rischio%) o lotti specifici per simbolo.
- Regola SL/TP utilizzando i dati del segnale o parametri personalizzati.
- Imposta limiti di slittamento, tempi di scadenza degli ordini in sospeso e parametri di ripetizione per un'esecuzione senza intoppi.
-
Gestione completa dei simboli
- Escludi simboli specifici o mappa i simboli specifici del broker.
- Personalizza la mappatura dei simboli tra segnali e simboli del broker (ad esempio, GOLD=XAUUSD).
-
Gestione avanzata del rischio e del commercio
- Imposta limiti di perdita giornalieri, settimanali o mensili in percentuale o valuta.
- Interrompere automaticamente la copia quando vengono raggiunti i limiti di perdita.
- Abilita gli stop dinamici e di pareggio per ottimizzare i profitti.
-
Filtri temporali e commerciali
- Gestire gli orari di apertura e i giorni consentiti.
- Limitare il numero massimo di operazioni o perdite al giorno.
-
Integrazione e configurazione perfette
- Interfaccia EXE intuitiva per l'accesso sicuro a Telegram e la gestione di chat/canali.
- Copia i segnali da più canali contemporaneamente distribuendo l'utilità su grafici separati.
-
Riconoscimento flessibile dei comandi
- Riconosce i comandi per chiudere, modificare o eliminare gli ordini in base al testo del segnale.
- Supporta frasi come "chiudi tutte le posizioni", "sposta SL al pareggio" e altro ancora.
A chi è destinata questa utility?
Questo strumento è perfetto per i trader che desiderano automatizzare le proprie strategie o gli abbonati ai segnali. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, all'ampia personalizzazione e all'elaborazione affidabile dei segnali, Telegram per MT5 è un assistente indispensabile.Perché scegliere Telegram anziché MT5?
- Non sono necessarie DLL, garantendo la massima sicurezza e compatibilità.
- Impostazioni completamente personalizzabili per adattarle al tuo stile di trading e alla tua tolleranza al rischio.
- Elaborazione affidabile anche di segnali complessi e formati non convenzionali.
Inizia oggi
Rivoluziona il tuo approccio al trading con Telegram su MT5. Ottieni efficienza, precisione e sicurezza in ogni operazione.I motivi principali per cui non si copia un segnale:
- Non hai eseguito il programma come amministratore, per un corretto funzionamento esegui il file exe (bridge to telegram) come amministratore
- Se Telegram è bloccato nel tuo Paese, dovresti usare una VPN sull'intero PC che permetta al file bridge EXE di connettersi a Telegram; una soluzione è quella di posizionare il dispositivo di fotocopiatrice su una VPN che non abbia Telegram bloccato.
- Il trading automatico non è abilitato, devi abilitarlo nelle impostazioni del terminale
Beautiful intelligent EASY TO USE (use default) software... Thank you!