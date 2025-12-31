Haven MT5 to Telegram — Exportation Professionnelle de Trades et Signaux

Transformez votre trading en contenu de haute qualité. Haven MT5 to Telegram est un utilitaire puissant conçu spécifiquement pour les gestionnaires de capitaux et les propriétaires de canaux de signaux. Il ne se contente pas de notifier les transactions, il crée des rapports professionnels avec votre marque, prêts à être publiés.

Mes autres produits -> ICI.

Oubliez les captures d'écran manuelles. Ce bot fait tout le travail pour vous : il surveille le marché, calcule le profit net, applique votre logo et envoie un rapport esthétique instantanément.

Avantages Clés et Fonctionnalités Uniques

Branding Avancé (Filigrane)

Vous gérez un canal ou un chat ? Le bot superpose automatiquement votre marque d'auteur (texte ou @nomutilisateur) sur chaque capture d'écran. Vous pouvez choisir la taille, la position dans l'angle et même la couleur. Cela augmente la reconnaissance de votre marque et protège votre contenu contre la copie.

Technologie Smart Screenshot

Le bot prend des captures parfaitement nettes. Avant la capture, il peut automatiquement masquer le panneau de contrôle du graphique pour ne pas cacher le prix. Si la transaction a eu lieu sur un symbole que vous avez fermé, le bot ouvrira le graphique nécessaire en arrière-plan, appliquera les paramètres, prendra la photo et le fermera.

Visualisation du PnL

Sur la capture de clôture de transaction, le bot dessine d'élégants rectangles semi-transparents (verts pour le profit, rouges pour la perte), reliant le point d'entrée et de sortie. Les abonnés voient immédiatement le mouvement de prix que vous avez capturé.

Calcul du Profit Net

De nombreux utilitaires ignorent les frais. Haven Bot prend en compte les Swaps et Commissions lors du calcul du résultat final. Dans le rapport, vous voyez l'argent réel qui est arrivé sur votre solde.

Personnalisation Totale des Modèles

Vous n'êtes pas limité à des formats rigides. Dans les paramètres, vous pouvez réécrire complètement le texte des messages en utilisant des balises HTML (gras, italique, liens). Adaptez le format à votre style de communication.

Capacités Techniques

Multi-Symboles Installez l'utilitaire sur un seul graphique (par exemple, EURUSD), et il surveillera les transactions de toutes les devises, indices et actions simultanément. Couleurs Intelligentes Le bot détecte automatiquement la couleur de fond de votre graphique (clair ou foncé) et ajuste la couleur des filigranes pour qu'ils soient lisibles. Système de Réessai Si le serveur Telegram est indisponible (erreur de connexion), le bot ne perdra pas le message, mais effectuera jusqu'à 3 tentatives de renvoi. Rapports Automatiques Les statistiques quotidiennes et hebdomadaires (Nombre de transactions, Profit, Win-Rate) sont envoyées automatiquement à l'heure spécifiée. Filtre d'Actualités Notifie l'approche de nouvelles économiques importantes (haute importance) pour que vous puissiez ajuster vos positions à temps.

Instructions Détaillées de Configuration

Étape 1 : Création du bot sur Telegram

Ouvrez Telegram et recherchez BotFather (le bot avec la coche bleue). Cliquez sur Start et envoyez la commande /newbot. Créez un Nom pour votre bot (comment il apparaîtra dans la liste des chats). Créez un Nom d'utilisateur pour votre bot (doit être unique et se terminer par "bot", par exemple : MySuperTrade_bot). BotFather vous répondra avec un long code — c'est votre API Token. Copiez-le.

Étape 2 : Obtenir l'ID du Chat ou du Canal

Si vous souhaitez des notifications personnelles : Envoyez simplement la commande /start à votre nouveau bot. Ensuite, transférez n'importe lequel de vos messages au bot userinfobot — il vous montrera votre ID personnel (chiffres).

Envoyez simplement la commande à votre nouveau bot. Ensuite, transférez n'importe lequel de vos messages au bot — il vous montrera votre ID personnel (chiffres). Si vous souhaitez envoyer des signaux à un Canal :

1. Créez un canal (ou utilisez-en un existant).

2. Ajoutez votre bot à ce canal en tant qu'Administrateur (c'est important, sinon il ne pourra pas écrire).

3. Transférez n'importe quel message de ce canal au bot getmyid_bot. Il vous montrera l'ID du canal (l'ID du canal commence toujours par -100).

Étape 3 : Configuration du Terminal MT5

Dans le terminal, cliquez sur Outils -> Options (ou Ctrl+O). Allez dans l'onglet Experts Consultants (Expert Advisors). Cochez la case Autoriser WebRequest pour les URL listées. Double-cliquez sur le champ ci-dessous et collez le lien : https://api.telegram.org (sans espaces). Cliquez sur OK.

Étape 4 : Lancement

Ouvrez le graphique de n'importe quelle paire de devises (par exemple, EURUSD). N'importe quelle unité de temps. Faites glisser Haven MT5 to Telegram depuis le navigateur vers le graphique. Dans les paramètres d'entrée, collez votre Token et votre Chat ID. Cliquez sur OK. Si tout est correct, le panneau affichera le statut "ONLINE" et un message de test arrivera sur Telegram.

Élevez la qualité de vos signaux à un nouveau niveau avec Haven MT5 to Telegram. Bon trading !