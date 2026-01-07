Haven VWAP Oscillator
Haven VWAP Oscillator - Rilevatore Professionale di Inversioni
Vi presentiamo Haven VWAP Oscillator – uno strumento analitico avanzato che combina la potenza del volume (VWAP) e la precisione statistica (Z-Score). Il suo compito principale è trovare punti di inversione del mercato matematicamente giustificati, filtrando i falsi segnali attraverso una logica di trend intelligente.
Fare trading contro la massa richiede precisione. La maggior parte degli oscillatori fornisce segnali troppo presto. Haven VWAP Oscillator attende il momento perfetto: quando il prezzo non ha solo deviato, ma ha raggiunto un estremo statistico (Z-Score), confermato dal volume.
Idea Chiave – Matematica Intelligente
VWAP (Prezzo Medio Ponderato per il Volume) – il cuore dell'indicatore. È il prezzo "equo" dell'asset considerando il volume scambiato. L'indicatore mostra quanto il prezzo attuale si è discostato dalla posizione della "Smart Money".
Z-Score – un algoritmo statistico che misura l'anomalia del movimento. Determina se l'attuale picco di prezzo è rumore casuale o una reale opportunità di ingresso.
I segnali dell'indicatore (frecce) appaiono solo su barre chiuse e non ridisegnano mai (Non-Repainting)!
Cosa rende unico Haven VWAP Oscillator?
A differenza degli strumenti standard, questo indicatore utilizza un doppio filtraggio dei segnali per proteggere il vostro capitale:
Filtro Logico di Trend
L'indicatore non darà un segnale stupido. SELL (Vendita) è possibile solo quando il prezzo è SOPRA la linea VWAP (Oscillatore > 0). BUY (Acquisto) è possibile solo quando il prezzo è SOTTO la linea VWAP (Oscillatore < 0). Questo elimina i segnali contrari alla logica di base del mercato.
Visualizzazione degli Estremi
L'istogramma cambia colore in base alla tensione del mercato. Le zone normali hanno toni calmi, ma quando il livello Z-Score (predefinito 2.0) viene superato, le barre diventano verde brillante o rosso brillante, segnalando un'alta probabilità di ritracciamento.
Affidabilità del Segnale
Le frecce appaiono rigorosamente all'apertura di una nuova candela sulla base dell'analisi della barra chiusa. Questo garantisce che il segnale sia fisso e non sparirà con il movimento del prezzo.
Tutte le funzionalità di Haven VWAP Oscillator:
Combinazione di VWAP classico con deviazioni e Z-Score adattivo.
Frecce di ingresso intelligenti che considerano la posizione del prezzo rispetto alla media (filtro falsi breakout).
Indicazione a colori delle zone di ipercomprato e ipervenduto sull'istogramma.
Sistema di notifica flessibile: Avvisi Pop-up e notifiche Push sul cellulare con direzione (BUY/SELL) e forza del segnale.
Personalizzazione completa della visualizzazione: colori dell'istogramma, codici e dimensioni delle frecce, offset.
Parametro InpMaxBars per prestazioni ultraveloci e ottimizzazione delle risorse PC (limite calcolo storico).
L'indicatore non ridisegna (Non-Repainting).
Impostazioni Principali:
VWAP Settings – configurazione del periodo e livelli di deviazione (Deviations) per il calcolo base.
Z-Score Settings – il blocco chiave. InpZScorePeriod imposta la finestra di analisi, e InpZScoreLevel (solitamente 2.0 - 3.0) determina la sensibilità del segnale.
InpEnableZScore – attiva/disattiva la modalità Z-Score (può essere usato come normale oscillatore VWAP).
Arrow Settings – personalizzazione della visualizzazione frecce sul grafico (codici icone, dimensione, distanza dalla candela).
Alert Settings – attivazione allarmi e notifiche Push.
InpMaxBars – profondità di calcolo dello storico (predefinito 3000 barre per alte prestazioni).
Per chi è questo indicatore?
Per i Trader di Inversione: catturate massimi e minimi con precisione matematica.
Per gli Scalper: segnali rapidi su M1-M5 quando si esce dai limiti della distribuzione normale.
Per i Trader di Volume: eccellente aggiunta all'analisi VSA, mostrando il prezzo "equo".
Per i Trader Algoritmici: logica buffer chiara per la creazione di Expert Advisors (EA).
Aggiungi un vantaggio statistico al tuo trading con Haven VWAP Oscillator!