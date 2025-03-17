Haven Trend Tracker PRO

Haven Trend Tracker PRO è un indicatore professionale per determinare con precisione la tendenza su tutti i mercati finanziari. Monitorizza i movimenti dei prezzi e aiuta i trader a prendere decisioni di trading basate su segnali chiari.

Altri prodotti -> QUI

Caratteristiche principali:

  • Visualizzazione chiara della tendenza - visualizzazione colorata della linea di tendenza con un sistema intuitivo: blu per tendenza al rialzo, rosso per tendenza al ribasso
  • Segnali di trading chiari - le frecce indicano i punti di ingresso quando la tendenza cambia
  • Analisi multi-timeframe - possibilità di monitorare la tendenza su un timeframe superiore per prendere decisioni strategiche
  • Parametri personalizzabili - impostazioni flessibili per adattare l'indicatore a qualsiasi stile di trading

Vantaggi dell'uso:

  • Riduce notevolmente il numero di falsi segnali
  • Aiuta a identificare tendenze a lungo termine per operazioni più redditizie
  • Ideale per principianti ed esperti trader
  • Applicazione universale su vari mercati:
    • Mercato valutario (Forex)
    • Mercato azionario (azioni, ETF)
    • Mercato dei futures
    • Mercato delle materie prime
    • Mercato delle criptovalute
    • Mercato obbligazionario
    • Contratti CFD
    • Indici

L'indicatore offre un sistema chiaro per determinare la tendenza, che aiuta i trader ad entrare nel mercato nella direzione del movimento predominante del prezzo e a mantenere le posizioni fino a quando la tendenza non cambia.


Prodotti consigliati
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicatori
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicatori
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Complex head and shoulders MT5
Dmitry Fedoseev
Indicatori
An indicator of patterns #24, #25, #26 and #27 ("Head and Shoulders", "Complex Head and Shoulders") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. The smaller the value is, the smoother the row of peaks/valleys should
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicatori
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicatori
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Gap island MT5
Dmitry Fedoseev
Indicatori
An indicator of pattern #30 ("Island Reversal") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski (two gaps, the second gap is in the direction of the first one). Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in pixels ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indicatori
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicatori
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Daily Bias
Barend Paul Stander
Indicatori
Daily Bias Indicator with Statistics and Dashboard Unlock the power of market bias analysis with the Multi-Timeframe Bias Indicator, a versatile tool designed for traders seeking a clear edge in the markets. This indicator provides actionable insights by displaying Daily Bias, Weekly Bias, and Custom Period Bias, enabling you to align your trades with the prevailing market direction across multiple timeframes and symbols. Key Features: Daily Bias Analysis: Identify the bullish, bearish, or neutr
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Indicatori
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicatori
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicatori
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Eabotpro Signals
Dany Abou Haidar
Indicatori
Eabotpro Signals v3.0 A professional MetaTrader 5 indicator designed to deliver high-precision trading signals with real-time notifications, trade management tools, and a clean interface. "Recommended Base time frame is 4H Fibo From input . and trade time frame 1 mint , and 5 mint " Key Features: High-Accuracy Signals : Optimized for precision and consistency across different market conditions. Smart Trade Panel : Displays entry price, targets, stop levels, performance stats, and profit trackin
MaCandelsV1
Hicham Ait Taleb
Indicatori
The "MA_Candles" indicator is a customizable technical tool designed for the MetaTrader 5 trading platform. It enhances price chart analysis by visually representing candlesticks with distinct colors based on a moving average (MA) calculation. This indicator helps traders identify potential trend reversals and market sentiment shifts.  The "MA_Candles" indicator enhances MetaTrader 5 charts by coloring candlesticks based on a moving average (MA) calculation. It helps traders quickly identify b
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indicatori
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (7)
Indicatori
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicatori
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indicatori
Ing (inguz,ingwar) - the 23rd rune of the elder Futhark ᛝ, Unicode+16DD. Add some runic magic to your trading strategies. The correct marking of the daily chart will indicate to you the successful moments for counter-trend trading. Simple to use, has high efficiency in volatile areas. Be careful in lateral movements. Signals ᛝ are generated when the main lines of construction intersect. Red arrow down - recommended sales Blue up arrow - recommended purchases rare purple arrows indicate exce
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
Indicatori
Unlock profitable buy setups with the DC Dynamic Scalping Indicator for Crash , purpose-built for consistent scalping and small account growth. This expertly crafted, non-repainting indicator detects optimal buy signals on Crash indices , ensuring you're in sync with the trend thanks to the built-in Dynamic Trend Filter . A clean blue background template is also included for seamless charting and visual clarity. Key Features: Trend-Based Signal Logic – The Dynamic Trend Filter ensures all b
Fibonacci VPT
Roman Gelman
Indicatori
This plots  Fibonacci deviation levels above and below a moving average of the price. Companion indicator to the " Golden Bull Wave Trader "  expert advisor which uses volume\price trend to determine price reversals. https://www.mql5.com/en/market/product/56291 The expert advisor and this indicator were created in order to: Identify ideal and repeatable trade entries with high level of certainty Create a day trading strategy which doesn’t require a hard SL and TP Use alternate risk management me
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicatori
Strumento Avanzato di Analisi del Profilo dei Volumi per MetaTrader 5 Il Kecia Volume Profile Order Finder offre ai trader funzionalità di analisi del profilo dei volumi. Questo indicatore per MT5 combina la visualizzazione del profilo dei volumi con calcoli statistici per aiutare a identificare potenziali opportunità di trading e suggerisce livelli di entrata, stop loss e take profit basati sulla struttura del mercato. Visualizzazione del Profilo di Mercato Trasforma il tuo grafico con visualiz
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicatori
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Currencies Strength
Jinsong Zhang
Indicatori
This indicator is used to compare the relative strength of the trade on the chart against the other several selected symbols. By comparing the price movement of each traded variety based on the same base day, several trend lines of different directions can be seen, reflecting the strong and weak relationship between the several different traded varieties, so that we can have a clearer understanding of the market trend. For example, you can apply this indicator on a EurUSD chart and compare it w
UR Gamma MT5
Krzysztof Jan Debski
Indicatori
UR Gamma (alimentato da calcoli simili trovati nei sistemi di Machine Learning) UR Gamma è uno strumento di analisi finanziaria all'avanguardia che offre una versione nuova e migliorata del classico indicatore WaveTrend. Incorporando tecniche avanzate di elaborazione del segnale digitale, UR Gamma risolve alcuni dei limiti degli algoritmi WaveTrend tradizionali e fornisce un approccio più accurato, robusto e dinamico per identificare e misurare le tendenze nell'azione dei prezzi. Vantaggi del
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (72)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (44)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.89 (27)
Indicatori
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi del mercato in tempo reale sviluppato sulla base del framework Smart Money Concepts (SMC). Abbiamo sviluppato Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe per aiutare i trader ad analizzare la struttura del mercato in modo più sistematico e chiaro, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza operativa e creare una sostenibilità a lungo termine per la tua strategia. Questo strumento è sviluppato sulla base del framework Smart Mon
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (1)
Indicatori
Smart Stop Indicator – Precisione intelligente dello stop-loss direttamente sul grafico Panoramica Smart Stop Indicator è la soluzione pensata per i trader che desiderano impostare lo stop-loss in modo chiaro e metodico, invece di indovinare o affidarsi all’intuizione. Questo strumento combina la logica classica del price action (massimi crescenti, minimi decrescenti) con un moderno sistema di rilevamento dei breakout, identificando con precisione dove si trova il prossimo livello logico di st
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (97)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (24)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
Acquista TREND PRO ora e ricevi gratuitamente un altro indicatore di tendenza avanzato Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei f
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (54)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (18)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (135)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicatori
Ti presentiamo   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre colorate di faci
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
nota: questo indicatore e' per METATRADER5, se vuoi la versione per  METATRADER4 questo e' il link:   https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO   riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i volumi ed il momentum per identificare il momento in cui c'e' un'esplosione di uno  o
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (1)
Indicatori
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema di Trading dell'Oro (XAU/USD) su MetaTrader 5 Per il trader serio: Approcciate il trading sull'Oro con una metodologia strutturata e basata sui dati che combina molteplici fattori di analisi di mercato. Questo strumento è stato creato per supportare la vostra analisi del trading sull'Oro. Opportunità di Prezzo Limitata Questa è un'occasione per possedere Gold Sniper Scalper Pro prima che il prezzo aumenti. Il prezzo del prodotto aumenterà di $50 dopo ogni 10 ac
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (23)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Acquista subito RFI LEVELS e ricevi gratuitamente un altro indicatore di livelli avanzati Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 Funzioni principali: Visualizza le zone attive di venditori e acquirenti! L'indicatore mostra tutti i livelli/zone di primo impulso corretti per acquisti e vendite. Quando questi livelli/zone vengono attivati, ovvero dove inizia la ricerca dei punti di ingresso, i livelli cambiano colore e vengono riempiti
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.18 (22)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (10)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Altri dall’autore
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicatori
L'indicatore   Haven FVG   è uno strumento per l'analisi dei mercati che permette di identificare le aree di inefficienza (Fair Value Gaps, FVG) nel grafico, fornendo ai trader livelli chiave per l'analisi dei prezzi e la presa di decisioni commerciali. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Impostazioni dei colori individuali: Colore per FVG rialzista   (Bullish FVG Color). Colore per FVG ribassista   (Bearish FVG Color). Visualizzazione flessibile di FVG: Numero massimo di candele
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicatori
Haven Volume Profile è un indicatore multifunzionale per l'analisi del profilo di volume che aiuta a identificare i livelli di prezzo chiave basati sulla distribuzione del volume di scambi. È stato progettato per i trader professionisti che desiderano comprendere meglio il mercato e identificare i punti di ingresso e di uscita cruciali per le loro operazioni. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Calcolo del Point of Control (POC) - il livello con la massima attività commerciale, ut
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicatori
L'indicatore   "Haven Key Levels PDH PDL"   aiuta i trader a visualizzare i livelli chiave sul grafico. Marca automaticamente i seguenti livelli: DO (Daily Open)   — Livello di apertura giornaliera. NYM (New York Midnight)   — Livello di mezzanotte di New York. PDH (Previous Day High)   — Massimo del giorno precedente. PDL (Previous Day Low)   — Minimo del giorno precedente. WO (Weekly Open)   — Livello di apertura settimanale. MO (Monthly Open)   — Livello di apertura mensile. PWH (Previous We
FREE
Haven QQE PRO
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven QQE PRO - La Tua Guida Visiva alle Tendenze su Tutti i Timeframe Presentiamo   Haven QQE PRO   – uno strumento pratico basato sull'algoritmo QQE, creato per risolvere il compito principale di un trader: identificare rapidamente la tendenza attuale e fare trading nella sua direzione. L'indicatore analizza i dati di più timeframe contemporaneamente e mostra chiaramente chi sta dominando il mercato — acquirenti o venditori. Altri prodotti ->  QUI . Dimentica la necessità di passare da un gra
Haven Candle Timer Countdown
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicatori
L'indicatore "Haven Candle Timer Countdown" è uno strumento semplice e utile per i trader, che ti aiuta a tenere sotto controllo le finestre temporali di diversi intervalli di tempo. Mostra l'orario del server corrente e il conto alla rovescia fino alla fine delle candele su tre intervalli di tempo selezionati contemporaneamente. Questo strumento è particolarmente utile per i trader che hanno bisogno di sapere esattamente quanto tempo manca alla fine della candela attuale su più intervalli di te
FREE
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicatori
Haven Stop Loss Hunter Indicator Uno strumento preciso per l'analisi dei livelli chiave del mercato. Progettato per i trader che desiderano comprendere meglio la dinamica dei prezzi e migliorare le loro decisioni di trading. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Aiuta a individuare rapidamente i principali estremi di prezzo. Identificazione dei livelli di possibile rottura (sweep) Rileva i momenti in cui il prezzo tenta di superare un livello ma fallisce, segnalando un possibile
FREE
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Indicatori
Candela Haven HTF — La Potenza del Timeframe Superiore sul Tuo Grafico Ti presentiamo Candela Haven HTF — un potente strumento che visualizza le candele di un timeframe superiore (HTF) direttamente sul tuo grafico di lavoro. Smetti di passare continuamente da una finestra all'altra e inizia a vedere il vero contesto di mercato, che è la base per prendere decisioni di trading ben informate. Altri prodotti -> QUI . Caratteristiche Principali e il Concetto "Power of 3" Analisi basata sul concetto
FREE
Haven Average Daily Range
Maksim Tarutin
5 (3)
Indicatori
Haven Average Daily Range è un indicatore potente e flessibile che calcola e visualizza il range medio giornaliero (ADR), fornendo ai trader uno strumento indispensabile per valutare la volatilità e i potenziali movimenti di prezzo giornalieri. Con l'ultimo aggiornamento, l'indicatore è diventato ancora più funzionale, aggiungendo la capacità di analizzare i dati storici direttamente sul grafico! Scopri i miei altri prodotti ->  QUI Caratteristiche Principali: Livelli ADR Storici: Visualizza i l
FREE
Haven Fractals
Maksim Tarutin
Indicatori
Questo indicatore è progettato per visualizzare i frattali sul grafico dei prezzi, aiutando i trader a identificare i massimi e minimi locali importanti. I frattali sono punti particolari sul grafico che corrispondono alla definizione classica: un massimo locale si forma quando la candela centrale è più alta delle due candele vicine su entrambi i lati, e un minimo locale si forma quando la candela centrale è più bassa delle due candele vicine. Altri prodotti ->  QUI Funzionalità principali e van
FREE
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicatori
Haven Market Structure PRO - Il Tuo Analista di Mercato Professionale Presentiamo  Haven Market Structure PRO  – non è solo un indicatore, ma un sistema completo per automatizzare l'analisi del movimento dei prezzi, basato sui concetti chiave di Price Action e Smart Money. Questa versione PRO è stata creata per i trader che desiderano ottenere il massimo controllo sul grafico e vedere un quadro completo del mercato. Altri prodotti ->  QUI Comprendere la struttura del mercato è il fondamento di
Haven CBDR
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicatori
Haven CBDR è un indicatore facile da usare che visualizza sul grafico l'intervallo dei prezzi ICT "Central Bank Dealers Range" (CBDR). Il programma disegna dei rettangoli che evidenziano l'intervallo di prezzo CBDR e mostra inoltre delle linee di deviazione standard per individuare i potenziali livelli di supporto e resistenza. Il prodotto consente di personalizzare l'intervallo orario del CBDR, il numero di giorni di calendario da visualizzare, i colori e gli stili degli elementi grafici, e ada
FREE
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Fibonacci Volume Profiles — Il Tuo Analista Automatico dei Range di Mercato Ti presentiamo Haven Fibonacci Volume Profiles , uno strumento potente che porta l'analisi di mercato a un livello superiore. Questo indicatore identifica automaticamente i range di prezzo chiave, costruiti su punti di svolta significativi (pivot), e sovrappone a ciascuno di essi un Profilo di Volume dettagliato insieme ai livelli di Fibonacci. Ciò consente ai trader di vedere istantaneamente dove si concentra la l
Haven Entry Bands
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Entry Bands - Il Tuo Navigatore per Ingressi Precisi sul Mercato Presentiamo Haven Entry Bands – non è solo un insieme di linee sul tuo grafico, ma un sistema completo per identificare i trend e trovare punti di ingresso ad alta probabilità. L'indicatore si basa su una combinazione di price action smussata e volatilità adattiva, che gli permette di costruire livelli dinamici di supporto e resistenza basati sui rapporti di Fibonacci. Altri prodotti ->  QUI . Smetti di tirare a indovinare do
Haven Bands Reversion
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Bands Reversion – Un indicatore professionale per il trading di ritorno alla media Presentiamo Haven Bands Reversion – uno strumento potente e preciso, creato per i trader che utilizzano strategie di ritorno alla media. A differenza delle classiche Bande di Bollinger, questo indicatore si basa sulla Media Mobile Ponderata per il Volume (VWMA) , il che rende i suoi canali più sensibili alla reale attività di mercato. L'aspetto più importante è che l'indicatore genera segnali che non vengono
Haven Risk Control MT5
Maksim Tarutin
Utilità
Consulente "Risk Control" "Risk Control" è un gestore di posizioni avanzato per MetaTrader 5 che automatizza il processo di chiusura parziale delle posizioni in base a parametri di rischio specificati e al rapporto rischio-rendimento (RR). Il consulente aiuta i trader a gestire efficacemente le posizioni aperte, a minimizzare i rischi e a massimizzare i potenziali profitti. Altri prodotti -> QUI Caratteristiche principali: - Chiusura parziale automatica delle posizioni in base a parametri spec
FREE
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
Indicatori
Haven Market Session Time PRO – your reliable assistant for market session and news analysis. This compact indicator keeps you informed about key trading sessions and important news events directly on the chart. Customize the display of the sessions you need – Asia, London, US, and other regions. The indicator automatically highlights activity periods, showing the start and end times of each session. You'll receive alerts about upcoming high-impact economic calendar events. A convenient panel in
Haven RSI Candlestick
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven RSI Candlestick è un innovativo indicatore tecnico che trasforma il tradizionale grafico a linea dell'Indice di Forza Relativa (RSI) in un intuitivo formato a candele giapponesi (candlestick). Questo strumento è progettato per i trader che si affidano all'analisi tecnica e mirano a interpretare il momentum del mercato e i potenziali punti di inversione in modo più rapido e approfondito. Altri prodotti -> QUI . Caratteristiche principali: Visualizzazione dell'RSI come candele: La funzione p
FREE
Haven Range Dynamics
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Range Dynamics - Visualizza i Livelli Chiave del Mercato Ti presentiamo Haven Range Dynamics – un indicatore che traccia automaticamente i livelli chiave di supporto e resistenza sul tuo grafico. Definisce l'intervallo di trading (range) in un periodo specificato basandosi sul Massimo (High) e sul Minimo (Low), liberando il tuo tempo per prendere decisioni di trading ben ponderate. Altri prodotti ->  QUI . Lo strumento costruisce 8 livelli dinamici basati su un modello matematico collaudat
Haven ZScore Oscillator
Maksim Tarutin
Indicatori
L'oscillatore Haven ZScore è un potente oscillatore statistico progettato per identificare deviazioni anomale del prezzo dal suo valore medio. L'indicatore non si limita a seguire il prezzo, ma misura quanto sia statisticamente significativo il prezzo attuale, consentendo di identificare con alta precisione le zone di ipercomprato/ipervenduto e di trovare potenziali punti di inversione di tendenza. Questo strumento diventerà un assistente indispensabile per i trader che preferiscono un approccio
Haven Breakout Channels
Maksim Tarutin
Indicatori
Haven Breakout Channels - La tua chiave per il trading di breakout Presentiamo Haven Breakout Channels – un indicatore intelligente progettato per rilevare automaticamente le zone di consolidamento (canali di prezzo) e determinare con precisione i momenti della loro rottura. Basato sull'analisi della volatilità, ti libera dalla necessità di cercare manualmente le aree laterali, permettendoti di concentrarti sulla cosa più importante: entrare in un'operazione all'inizio di un nuovo movimento. I
Filtro:
JotunnOnus
44
JotunnOnus 2025.05.12 13:35 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione