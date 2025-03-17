Haven Trend Tracker PRO
- Indicatori
- Maksim Tarutin
- Versione: 1.6
- Aggiornato: 10 novembre 2025
- Attivazioni: 10
Haven Trend Tracker PRO è un indicatore professionale per determinare con precisione la tendenza su tutti i mercati finanziari. Monitorizza i movimenti dei prezzi e aiuta i trader a prendere decisioni di trading basate su segnali chiari.
Caratteristiche principali:
- Visualizzazione chiara della tendenza - visualizzazione colorata della linea di tendenza con un sistema intuitivo: blu per tendenza al rialzo, rosso per tendenza al ribasso
- Segnali di trading chiari - le frecce indicano i punti di ingresso quando la tendenza cambia
- Analisi multi-timeframe - possibilità di monitorare la tendenza su un timeframe superiore per prendere decisioni strategiche
- Parametri personalizzabili - impostazioni flessibili per adattare l'indicatore a qualsiasi stile di trading
Vantaggi dell'uso:
- Riduce notevolmente il numero di falsi segnali
- Aiuta a identificare tendenze a lungo termine per operazioni più redditizie
- Ideale per principianti ed esperti trader
- Applicazione universale su vari mercati:
- Mercato valutario (Forex)
- Mercato azionario (azioni, ETF)
- Mercato dei futures
- Mercato delle materie prime
- Mercato delle criptovalute
- Mercato obbligazionario
- Contratti CFD
- Indici
L'indicatore offre un sistema chiaro per determinare la tendenza, che aiuta i trader ad entrare nel mercato nella direzione del movimento predominante del prezzo e a mantenere le posizioni fino a quando la tendenza non cambia.
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.