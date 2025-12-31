Haven MT5 to Telegram
- Утилиты
- Maksim Tarutin
- Версия: 16.0
- Обновлено: 31 декабря 2025
- Активации: 10
Haven MT5 to Telegram — Профессиональный экспорт сделок и сигналов
Превратите свой трейдинг в качественный контент. Haven MT5 to Telegram — это мощная утилита, созданная специально для трейдеров, управляющих капиталом, и владельцев сигнальных каналов. Она не просто уведомляет о сделках, она создает профессиональные отчеты с брендированием, готовые к публикации.
Забудьте о ручном создании скриншотов. Этот бот делает всю работу за вас: отслеживает рынок, рассчитывает чистую прибыль, накладывает ваш логотип и отправляет красивый отчет мгновенно.
Ключевые преимущества и Уникальные фишки
-
Продвинутое Брендирование (Watermark)
Вы ведете канал или чат? Бот автоматически накладывает ваш авторский знак (текст или @юзернейм) на каждый скриншот. Вы можете выбрать размер, угол расположения и даже цвет. Это повышает узнаваемость вашего бренда и защищает контент от копирования.
-
Технология Smart Screenshot
Бот делает идеально чистые снимки. Перед снимком он может автоматически скрыть панель управления с графика, чтобы она не загораживала цену. Если сделка произошла на символе, который у вас закрыт, бот сам откроет нужный график в фоне, применит настройки, сделает снимок и закроет его.
-
Визуализация PnL
На скриншоте закрытия сделки бот рисует красивые полупрозрачные прямоугольники (зеленые для профита, красные для убытка), соединяя точку входа и выхода. Подписчики сразу видят движение цены, которое вы забрали.
-
Расчет Чистой Прибыли
Многие утилиты игнорируют расходы. Haven Bot учитывает Свопы и Комиссии при расчете итогового результата. В отчете вы видите реальные деньги, которые упали на баланс.
-
Полная кастомизация шаблонов
Вы не ограничены жесткими рамками. В настройках вы можете полностью переписать текст сообщений, используя HTML-теги (жирный, курсив, ссылки). Настройте формат под свой стиль общения.
Технические возможности
|Мульти-символ
|Установите утилиту всего на один график (например, EURUSD), и она будет мониторить сделки по всем валютам, индексам и акциям одновременно.
|Smart Colors
|Бот автоматически определяет цвет фона вашего графика (светлый или темный) и подстраивает цвет водяных знаков, чтобы они были читаемы.
|Retry System
|Если сервер Telegram недоступен (ошибка соединения), бот не потеряет сообщение, а сделает до 3-х попыток повторной отправки.
|Авто-Отчеты
|Ежедневная и Еженедельная статистика (Количество сделок, Профит, Win-Rate) отправляется автоматически в заданное время.
|Новостной фильтр
|Уведомляет о приближении важных экономических новостей (высокой важности), чтобы вы успели скорректировать позиции.
Подробная Инструкция по настройке
Этап 1: Создание бота в Telegram
- Откройте Telegram и в поиске найдите BotFather (бот с синей галочкой).
- Нажмите Start и отправьте команду /newbot.
- Придумайте Имя бота (как он будет называться в списке чатов).
- Придумайте Юзернейм бота (должен быть уникальным и заканчиваться на "bot", например: MySuperTrade_bot).
- В ответ BotFather пришлет вам длинный код — это ваш API Token. Скопируйте его.
Этап 2: Получение ID Чата или Канала
- Если вы хотите получать уведомления в личку: Просто напишите своему новому боту команду /start. Затем перешлите любое сообщение от себя боту userinfobot — он покажет ваш личный ID (цифры).
- Если вы хотите отправлять сигналы в Канал:
1. Создайте канал (или используйте существующий).
2. Добавьте своего бота в этот канал как Администратора (это важно, иначе он не сможет писать).
3. Перешлите любое сообщение из этого канала боту getmyid_bot. Он покажет ID канала (ID канала всегда начинается с -100).
Этап 3: Настройка Терминала MT5
- В терминале нажмите Сервис -> Настройки (или Ctrl+O).
- Перейдите во вкладку Советники.
- Поставьте галочку напротив Разрешить WebRequest для следующих URL.
- Дважды кликните на поле ниже и вставьте ссылку: https://api.telegram.org (без пробелов). Нажмите ОК.
Этап 4: Запуск
- Откройте график любой валютной пары (например, EURUSD). Таймфрейм любой.
- Перетащите Haven MT5 to Telegram из навигатора на график.
- Во входных параметрах вставьте ваш Token и Chat ID.
- Нажмите ОК. Если все верно, на панели появится статус "ONLINE", а в Telegram придет тестовое сообщение.
Поднимите качество ваших сигналов на новый уровень с Haven MT5 to Telegram. Удачных трейдов!