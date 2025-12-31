Haven MT5 to Telegram — Профессиональный экспорт сделок и сигналов

Превратите свой трейдинг в качественный контент. Haven MT5 to Telegram — это мощная утилита, созданная специально для трейдеров, управляющих капиталом, и владельцев сигнальных каналов. Она не просто уведомляет о сделках, она создает профессиональные отчеты с брендированием, готовые к публикации.

Другие мои продукты -> ЗДЕСЬ.

Забудьте о ручном создании скриншотов. Этот бот делает всю работу за вас: отслеживает рынок, рассчитывает чистую прибыль, накладывает ваш логотип и отправляет красивый отчет мгновенно.

Ключевые преимущества и Уникальные фишки

Продвинутое Брендирование (Watermark)

Вы ведете канал или чат? Бот автоматически накладывает ваш авторский знак (текст или @юзернейм) на каждый скриншот. Вы можете выбрать размер, угол расположения и даже цвет. Это повышает узнаваемость вашего бренда и защищает контент от копирования.

Технология Smart Screenshot

Бот делает идеально чистые снимки. Перед снимком он может автоматически скрыть панель управления с графика, чтобы она не загораживала цену. Если сделка произошла на символе, который у вас закрыт, бот сам откроет нужный график в фоне, применит настройки, сделает снимок и закроет его.

Визуализация PnL

На скриншоте закрытия сделки бот рисует красивые полупрозрачные прямоугольники (зеленые для профита, красные для убытка), соединяя точку входа и выхода. Подписчики сразу видят движение цены, которое вы забрали.

Расчет Чистой Прибыли

Многие утилиты игнорируют расходы. Haven Bot учитывает Свопы и Комиссии при расчете итогового результата. В отчете вы видите реальные деньги, которые упали на баланс.

Полная кастомизация шаблонов

Вы не ограничены жесткими рамками. В настройках вы можете полностью переписать текст сообщений, используя HTML-теги (жирный, курсив, ссылки). Настройте формат под свой стиль общения.

Технические возможности

Мульти-символ Установите утилиту всего на один график (например, EURUSD), и она будет мониторить сделки по всем валютам, индексам и акциям одновременно. Smart Colors Бот автоматически определяет цвет фона вашего графика (светлый или темный) и подстраивает цвет водяных знаков, чтобы они были читаемы. Retry System Если сервер Telegram недоступен (ошибка соединения), бот не потеряет сообщение, а сделает до 3-х попыток повторной отправки. Авто-Отчеты Ежедневная и Еженедельная статистика (Количество сделок, Профит, Win-Rate) отправляется автоматически в заданное время. Новостной фильтр Уведомляет о приближении важных экономических новостей (высокой важности), чтобы вы успели скорректировать позиции.

Подробная Инструкция по настройке

Этап 1: Создание бота в Telegram

Откройте Telegram и в поиске найдите BotFather (бот с синей галочкой). Нажмите Start и отправьте команду /newbot. Придумайте Имя бота (как он будет называться в списке чатов). Придумайте Юзернейм бота (должен быть уникальным и заканчиваться на "bot", например: MySuperTrade_bot). В ответ BotFather пришлет вам длинный код — это ваш API Token. Скопируйте его.

Этап 2: Получение ID Чата или Канала

Если вы хотите получать уведомления в личку: Просто напишите своему новому боту команду /start . Затем перешлите любое сообщение от себя боту userinfobot — он покажет ваш личный ID (цифры).

Просто напишите своему новому боту команду . Затем перешлите любое сообщение от себя боту — он покажет ваш личный ID (цифры). Если вы хотите отправлять сигналы в Канал:

1. Создайте канал (или используйте существующий).

2. Добавьте своего бота в этот канал как Администратора (это важно, иначе он не сможет писать).

3. Перешлите любое сообщение из этого канала боту getmyid_bot. Он покажет ID канала (ID канала всегда начинается с -100).

Этап 3: Настройка Терминала MT5

В терминале нажмите Сервис -> Настройки (или Ctrl+O). Перейдите во вкладку Советники. Поставьте галочку напротив Разрешить WebRequest для следующих URL. Дважды кликните на поле ниже и вставьте ссылку: https://api.telegram.org (без пробелов). Нажмите ОК.

Этап 4: Запуск

Откройте график любой валютной пары (например, EURUSD). Таймфрейм любой. Перетащите Haven MT5 to Telegram из навигатора на график. Во входных параметрах вставьте ваш Token и Chat ID. Нажмите ОК. Если все верно, на панели появится статус "ONLINE", а в Telegram придет тестовое сообщение.

Поднимите качество ваших сигналов на новый уровень с Haven MT5 to Telegram. Удачных трейдов!