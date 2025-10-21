Haven Bands Reversion
- Indicatori
- Maksim Tarutin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Haven Bands Reversion – Un indicatore professionale per il trading di ritorno alla media
Presentiamo Haven Bands Reversion – uno strumento potente e preciso, creato per i trader che utilizzano strategie di ritorno alla media. A differenza delle classiche Bande di Bollinger, questo indicatore si basa sulla Media Mobile Ponderata per il Volume (VWMA), il che rende i suoi canali più sensibili alla reale attività di mercato. L'aspetto più importante è che l'indicatore genera segnali che non vengono ridisegnati (no-repaint), fornendoti punti di ingresso affidabili.
Capire quando il prezzo si è discostato troppo dal suo valore "equo" è la chiave per un trading di successo su inversioni e correzioni. Haven Bands Reversion identifica automaticamente questi momenti e fornisce segnali chiari quando il prezzo ritorna all'interno del canale di volatilità dinamico.
Perché la VWMA è migliore della SMA standard?
A differenza della media mobile semplice (SMA), che considera tutte le candele allo stesso modo, la VWMA dà maggior peso alle candele con un volume elevato. Ciò significa che l'indicatore reagisce più rapidamente ai movimenti sostenuti da "smart money" e ignora il rumore di prezzo a bassi volumi. Di conseguenza, la linea mediana e i canali costruiti su di essa riflettono più accuratamente il vero equilibrio di forze sul mercato.
Vantaggi principali di Haven Bands Reversion:
-
Canali Dinamici Basati sulla VWMA: Ottieni un vantaggio grazie a una definizione della volatilità più precisa e adattiva.
-
Segnali di Ritorno Affidabili (Senza Ridisegno): Le frecce di segnale appaiono alla chiusura della candela dopo che il prezzo ha attraversato il confine del canale ed è tornato indietro. Il segnale è fisso e non scompare mai dalla cronologia.
-
Tre Livelli di Canali di Volatilità: L'indicatore traccia tre coppie di bande con deviazioni diverse (ad esempio, 2.0, 3.0 e 4.0). Ciò consente di valutare visivamente il grado di ipercomprato o ipervenduto e di scegliere punti di ingresso più conservativi o aggressivi.
-
Sistema di Notifiche Avanzato: Non perdere mai un segnale grazie alle notifiche integrate: Alert (nel terminale), Notifiche Push (sul cellulare) e Notifiche Email.
-
Personalizzazione Visiva Completa: Puoi attivare o disattivare la visualizzazione della linea mediana VWMA, così come di ciascuna delle tre coppie di bande. Personalizza il grafico come preferisci.
-
Prestazioni Ottimizzate: L'indicatore utilizza metodi di calcolo efficienti, garantendo un carico minimo sul tuo terminale anche durante l'analisi di una lunga cronologia.
Come funzionano i segnali?
La logica dei segnali è semplice ed efficace, mirata a trovare punti di inversione:
-
Segnale di ACQUISTO (Buy): Appare quando il prezzo della barra precedente ha chiuso sotto la banda principale inferiore, e sulla barra chiusa corrente è tornato di nuovo all'interno del canale.
-
Segnale di VENDITA (Sell): Appare quando il prezzo della barra precedente ha chiuso sopra la banda principale superiore, e sulla barra chiusa corrente è tornato di nuovo all'interno del canale.
Impostazioni Principali:
-
Period: Periodo di calcolo per la VWMA e la deviazione standard.
-
Show Main VWMA Line: Abilita/disabilita la visualizzazione della linea centrale VWMA.
-
Show Main/Additional Bands 1/2: Abilita/disabilita la visualizzazione di ciascuna delle tre coppie di bande.
-
Main/Deviation 1/2 Deviation: Impostazione del moltiplicatore della deviazione standard per ciascuna coppia di bande, che consente di regolarne l'ampiezza.
-
Show Buy/Sell Signals: Abilita/disabilita la visualizzazione delle frecce di segnale.
-
Notifications (Alert/Push/Email): Impostazioni di notifica flessibili per ogni tipo di segnale.
Per chi è questo indicatore?
-
Per i trader che operano sul ritorno alla media: Questo è lo strumento principale per la tua strategia, che automatizza la ricerca di punti di ingresso.
-
Per scalper e day trader: Trova punti di inversione a breve termine su timeframe più bassi.
-
Per gli swing trader: Utilizza l'indicatore su timeframe più alti per determinare la fine delle correzioni ed entrare seguendo il trend principale.
-
Per i principianti: Ottieni un sistema di segnali semplice e chiaro che non trae in inganno con il ridisegno.