Haven Range Dynamics
Haven Range Dynamics - Visualizza i Livelli Chiave del Mercato
Ti presentiamo Haven Range Dynamics – un indicatore che traccia automaticamente i livelli chiave di supporto e resistenza sul tuo grafico. Definisce l'intervallo di trading (range) in un periodo specificato basandosi sul Massimo (High) e sul Minimo (Low), liberando il tuo tempo per prendere decisioni di trading ben ponderate.
Lo strumento costruisce 8 livelli dinamici basati su un modello matematico collaudato. Questi livelli servono come potenti guide per identificare potenziali punti di inversione, breakout o consolidamento.
Caratteristiche Principali
Griglia di Livelli Automatica: L'indicatore trova il Massimo e il Minimo dell'intervallo e costruisce una griglia multi-livello di supporti e resistenze basata su di essi.
Personalizzazione Visiva: Personalizza completamente i colori e gli stili delle linee per un'integrazione perfetta con il tuo spazio di lavoro.
Avvisi Istantanei: Ricevi notifiche (Alert, Push, Suono) quando un qualsiasi livello viene violato, per non perdere mai un'opportunità di trading.
Modalità "Storico" Unica: Fai doppio clic su qualsiasi candela per ricostruire i livelli e vedere come apparivano in quel momento nel passato. Perfetto per il backtesting e l'analisi di strategie.
Impostazioni Principali
Le impostazioni chiave includono InpTotalPeriod (periodo di calcolo), InpShift (scostamento dal bordo) e InpHistoryMode (modalità storico), permettendoti di adattare rapidamente l'indicatore a qualsiasi timeframe e stile di trading.
Per chi è questo indicatore?
L'indicatore è ideale sia per i principianti che stanno imparando la struttura del mercato, sia per i trader esperti che cercano di automatizzare la loro analisi e confermare le loro configurazioni di trading. È indispensabile per il trading in range (range trading), le strategie di breakout o lo scalping.
Con Haven Range Dynamics, la tua analisi tecnica raggiungerà un nuovo livello. Ottieni una visione chiara del mercato e prendi decisioni di trading più accurate! Per qualsiasi domanda o suggerimento, contattami tramite messaggio privato.