//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- Nome della società

string company=AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY);

//--- Nome del cliente

string name=AccountInfoString(ACCOUNT_NAME);

//--- Numero dell'account

long login=AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN);

//--- Nome del server

string server=AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER);

//--- Valuta dell' account

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

//--- Account demo, contest o reale

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE account_type=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);

//--- Ora trasformiamo il valore dell'enumerazione in una forma comprensibile

string trade_mode;

switch(account_type)

{

case ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO:

trade_mode="demo";

break;

case ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST:

trade_mode="contest";

break;

default:

trade_mode="real";

break;

}

//--- Lo Stop Out è impostato in percentuale o in denaro

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stop_out_mode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);

//--- Ottiene il valore dei livelli quando si verificano il Margin Call e lo Stop Out

double margin_call=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL);

double stop_out=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO);

//--- Mostra brevi informazioni sull'account

PrintFormat("L'account del cliente '%s' #%d %s aperto '%s' sul server '%s'",

nome,login, trade_mode,società,server);

PrintFormat("Valuta dell'account - %s, i livelli di MarginCall e StopOut sono impostati in %s",

currency,(stop_out_mode==ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT)?"percentage":" money");

PrintFormat("MarginCall=%G, StopOut=%G",margin_call,stop_out);

}