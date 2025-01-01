- Proprietà del Terminale Client
Proprietà Account
Per ottenere informazioni sul corrente account ci sono diverse funzioni: AccountInfoInteger(), AccountInfoDouble() e AccountInfoString(). I valori dei parametri delle funzioni possono accettare i valori delle corrispondenti enumerazioni ENUM_ACCOUNT_INFO.
Per la funzione AccountInfoInteger()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Numero di account
|
long
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Modalità trade dell' Account
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Leva dell'account
|
long
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
Numero massimo consentito di ordini pendenti attivi
|
int
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
Modalità per l'impostazione del margine minimo consentito
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Trade consentito per il corrente account
|
bool
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Trade consentito per un Expert Advisor
|
bool
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE
|
Modalità di calcolo del margine
|
ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS
|
Il numero di posizioni decimali in valuta dell'account che sono necessarie per una visualizzazione accurata dei risultati di trading
|
int
|
ACCOUNT_FIFO_CLOSE
|
Un'indicazione che mostra che le posizioni possono essere chiuse solo dalla regola FIFO. Se il valore della proprietà è impostato su true, allora le posizioni di ciascun simbolo verranno chiuse nello stesso ordine in cui vengono aperte, a partire da quella più vecchia. Nel caso di un tentativo di chiudere posizioni in un ordine diverso, il trader riceverà un errore appropriato.
Per gli account con la modalità di contabilizzazione della posizione senza copertura (ACCOUNT_MARGIN_MODE! =ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), il valore della proprietà è sempre false.
|
bool
Per la funzione AccountInfoDouble()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
ACCOUNT_BALANCE
|
Bilancio dell'account in valuta di deposito
|
double
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Credito dell'account nella valuta di deposito
|
double
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Profitto attuale dell'account in valuta di deposito
|
double
|
ACCOUNT_EQUITY
|
Equità nella valuta di deposito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Margine utilizzzato dell'account nella valuta di deposito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Margine libero dell'account nella valuta di deposito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Livello di margine dell'account in percentuale
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Livello di margin call. A seconda dell'impostazione ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE è espressa in percentuale o in valuta di deposito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Livello di stop out del margine. A seconda dell'impostazione ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE è espressa in percentuale o in valuta di deposito
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Initial margin. L'importo riservato su un account per coprire il margine di tutti gli ordini in sospeso
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Margine di mantenimento Il capitale minimo riservato su un account per coprire l'importo minimo di tutte le posizioni aperte
|
double
|
ACCOUNT_ASSETS
|
Le correnti attività(assets) di un account
|
double
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
Le correnti passività(liabilities) di un account
|
double
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
L'importo attuale della commissione bloccata di un account
|
double
Per la funzione AccountInfoString()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
ACCOUNT_NAME
|
Nome del cliente
|
string
|
ACCOUNT_SERVER
|
Nome del trade server
|
string
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
Valuta dell'account
|
string
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Nome della società che fornisce l'account
|
string
Ci sono diversi tipi di account che possono essere aperti su un trade server. Il tipo di account in cui un programma mql5 è in esecuzione può essere scoperto mediante l'enumerazione ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Account demo
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Account contest
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Account reale
Nel caso in cui l'equità non è sufficiente a mantenere le posizioni aperte, avviene la situazione di Stop Out, vale a dire che si verifica la chiusura forzata. Il livello di margine minimo al quale si verifica lo Stop Out può essere impostato in percentuale o in termini monetari. Per individuare la modalità impostata per l'account utilizzare l'enumerazione ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Modalità di stop out dell' account in termini percentuali
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Modalità di stop out dell'account in termini monetari
|
Identifier
|
Description
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING
|
Utilizzato per i mercati OTC per interpretare le posizioni nella modalità "netting" (può esistere una sola posizione per un simbolo). Il margine viene calcolato in base al tipo di simbolo (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE
|
Utilizzato per i mercati valutari. Il margine viene calcolato in base agli sconti specificati nelle impostazioni dei simboli. Gli sconti sono stabiliti dal broker, ma non meno dei valori impostati dall'exchange.
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING
|
Utilizzato per i mercati valutari in cui sono possibili posizioni individuali (hedging, possono esistere più posizioni per un simbolo). Il margine viene calcolato in base al tipo di simbolo (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) tenendo conto del margine coperto (SYMBOL_MARGIN_HEDGED).
Un esempio di script che emette in output brevi informazioni sull'account.
