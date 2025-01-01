CiEnvelopes
CiEnvelopes 类旨在使用包络线技术指标。
描述
CiEnvelopes 类可供创建, 设置和访问包络线指标的数据。
声明
class CiEnvelopes: public CIndicator
标称库文件
#include <Indicators\Trend.mqh>
继承体系
CiEnvelopes
类方法
属性
返回平均周期
返回水平平移
返回平均方法
返回方差
返回处理或应用的价格类型
创建方法
|
创建指标
数据访问方法
|
返回上边界线缓存区元素
返回下边界线缓存区元素
输入/输出
|
virtual Type
返回对象类型的标识符
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription