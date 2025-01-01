Create
Crea l'indicatore con i parametri specificati. Usa Refresh() e GetData() per aggiornare ed ottenere i valori dell'indicatore.
bool Create(
Parametri
symbol
[in] Simbolo.
period
[in] Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES valore enumerazione).
ma_period
[in] Periodo medio.
ma_shift
[in] Slittamento dell'asse prezzi.
ma_method
[in] Metodo di media (ENUM_MA_METHOD, valore dell'enumerazione).
applied
[in] Oggetto (tipo di prezzo o handle) da applicare.
deviation
[in] Deviazione.
Valore di ritorno
true - successo, false - non si può creare l'indicatore.