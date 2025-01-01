CiADXWilder
CiADXWilder 类旨在使用 Welles Wilder 平均方向指数技术指标。
描述
CiADXWilder 类可供创建, 设置和访问 Welles Wilder 平均方向指标的数据。
声明
class CiADXWilder: public CIndicator
标称库文件
#include <Indicators\Trend.mqh>
继承体系
CiADXWilder
类方法
属性
返回平均周期
创建方法
创建指标
数据访问方法
返回主线缓存区元素
|
返回 +DI 线缓存区元素
返回 -DI 线缓存区元素
输入/输出
virtual Type
返回对象类型的标识符
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription