CiADXWilder
CiADXWilder はウェルズ•ワイルダーの ADX テクニカル指標（Average Directional Index by Welles Wilder）の使用に意図されたクラスです。
説明
CiADXWilder は、ウェルズ•ワイルダーの ADX 指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。
宣言
class CiADXWilder: public CIndicator
タイトル
#include <Indicators\Trend.mqh>
継承階層
CiADXWilder
クラスメソッド
属性
平均期間を返します。
作成メソッド
|
指標を作成します。
データアクセスメソッド
|
中正線のバッファ要素を返します。
|
+DI 線のバッファ要素を返します。
-DI 線のバッファ要素を返します。
入出力
|
virtual Type
オブジェクトの型の識別子を返します。
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
クラスから継承されたメソッド CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription