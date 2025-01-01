文档部分
MQL5参考标准程序库指标比尔·威廉姆斯指标CiFractals 

CiFractals

CiFractals 类旨在使用分形技术指标。

描述

CiFractals 类可供创建, 设置和访问分形指标的数据。

声明

   class CiFractals: public CIndicator

标称库文件

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiFractals

类方法

创建方法

 

创建

创建指标

数据访问方法

 

Upper

返回上部缓存区的缓存数据

Lower

返回下部缓存区的缓存数据

输入/输出

 

virtual Type

返回对象类型的标识符

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

方法继承自类 CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

方法继承自类 CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

方法继承自类 CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription