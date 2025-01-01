CiFractals
CiFractals はフラクタルテクニカル指標の使用に意図されたクラスです。
説明
CiFractals クラスは、フラクタル指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。
宣言
class CiFractals: public CIndicator
タイトル
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
継承階層
CiFractals
クラスメソッド
作成メソッド
|
指標を作成します。
データアクセスメソッド
上部バッファのバッファ要素を返します。
|
下部バッファのバッファ要素を返します。
入出力
virtual Type
オブジェクトの型の識別子を返します。
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
クラスから継承されたメソッド CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription