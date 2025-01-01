DocumentazioneSezioni
Weight

Imposta nuovo valore del parametro "Weight".

void  Weight(
   double    value         // nuovo valore
   )

Parametri

value

[in]  Nuovo valore di "Weight".

Valore di ritorno

Nessuno.