Invert

Imposta nuovo valore del parametro "Invert".

void  Invert(
   long  value      // nuovo valore
   )

Parametri

value

[in]  Nuovo valore di "Invert".

Valore di ritorno

Nessuno.