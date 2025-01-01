PriceLevel

Imposta nuovo valore del parametro "PriceLevel".

void PriceLevel(

double value

)

Parametri

value

[in] Nuovo valore "PriceLevel".

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

Il valore di "PriceLevel" è definito in unità di livello dei prezzi. I valori numerici di unità di livello dei prezzi sono restituiti dal metodo PriceLevelUnit(). Il "PriceLevel" è utilizzato per definire il prezzo di apertura rispetto al prezzo base.