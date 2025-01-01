DocumentazioneSezioni
CloseLongParams

Imposta i parametri per chiudere la posizione long.

virtual bool  CloseLongParams(
   double&    price          // prezzo
   )

Parametri

price

[in][out]  Variabile del prezzo close, passato per riferimento.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.