MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertSignalCloseLongParams BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection CloseLongParams Imposta i parametri per chiudere la posizione long. virtual bool CloseLongParams( double& price // prezzo ) Parametri price [in][out] Variabile del prezzo close, passato per riferimento. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. CheckCloseShort CloseShortParams