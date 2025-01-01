DocumentazioneSezioni
Ottiene le flag delle timeseries utilizzate.

int  UsedSeries()

Valore di ritorno

Flag delle timeseries utilizzate (se il simbolo/ timeframe corrisponde simbolo/timeframe lavoranti), altrimenti 0.