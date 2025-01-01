MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertSignalCheckCloseLong BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection CheckCloseLong Controlla le condizioni per chiudere la posizione long. virtual bool CheckCloseLong( double& price // prezzo ) Parametri price [in][out] Variabile del prezzo close, passato per riferimento. Valore di ritorno true se la condizione è soddisfatta, altrimenti false. OpenShortParams CheckCloseShort