MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertSignalIgnore 

Ignore

Imposta nuovo valore del parametro "Ignore".

void  Ignore(
   long    value         // nuovo valore
   )

Parametri

value

[in]  Nuovo valore di "Ignore".

Valore di ritorno

Nessuno.